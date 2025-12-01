리플 가격 급락…리플의 싱가포르 서비스 확장 속 2달러 지지선 방어할까

미국 핀테크 기업 리플(Ripple)이 싱가포르에서 중요한 규제 진전을 확보했다. 싱가포르 통화청(MAS)은 리플의 현지 법인인 ‘리플 마켓(APAC Pte. Ltd, RMA)’이 보유한 주요 결제 기관(MPI) 라이선스의 범위를 확대 승인했다. 라이선스 범위 확대는 운영 가능한 서비스 종류가 늘어남을 의미한다. 즉 리플이 현지에서 제공할 수 있는 금융 서비스의 폭이 한층 넓어졌다.

싱가포르는 디지털 자산 산업에 대해 비교적 명확한 제도적 기준을 마련해 온 국가로, 글로벌 기업들이 선호하는 규제 환경을 갖춘 곳으로 평가된다. 리플은 자사 공식 보도자료에서 “이번 조치를 통해 세계에서 가장 혁신적인 금융 허브 중 하나인 싱가포르에서 결제 서비스를 더욱 폭넓게 전개할 수 있는 권한을 확보했다”고 밝혔다. 특히 기업과 규제 기관 사이의 긴밀한 협력이 가능해, 싱가포르는 아시아 지역에서 디지털 자산 허브로 자리매김하고 있다.

싱가포르 승인, 리플에 중대한 전환점 마련

싱가포르의 이번 승인 조치는 리플에 상당한 변화를 가져오는 계기가 된다. 리플은 아시아와 태평양 지역의 온체인 활동이 전년 대비 27% 증가하는 등 싱가포르가 글로벌 암호화폐 시장에서 독보적 위치를 차지하고 있다고 평가했다.

또한 싱가포르의 명확한 규제 환경이 업계 성장에 긍정적으로 작용하고 있으며, 리플 페이먼츠(Ripple Payments)가 기관들이 RLUSD와 리플 같은 디지털 토큰을 별도의 인프라 구축 없이 활용할 수 있도록 지원한다고 설명했다. 이를 통해 금융기관은 복잡한 기술적 부담을 덜고 직접적으로 토큰 기반 결제 솔루션을 채택할 수 있는 환경을 갖춘다.

리플 사장 모니카 롱(Monica Long)은 “이번 라이선스 확대 승인은 리플이 싱가포르에 지속적으로 투자하고, 금융기관이 자금을 효율적이면서도 빠르고 안전하게 이동하는 데 필요한 인프라를 구축하는 능력을 강화해 준다”고 말했다.

이어 그는 디지털 결제 토큰과 글로벌 지급 네트워크를 결합한 리플 페이먼츠가 전 세계 기관에 ‘신속하고 투명하며 안정적인 국경 간 결제 및 온·오프램프 제공’을 가능하게 한다고 강조했다.

리플 가격 분석: 2달러 지지선 공방 본격화

코인마켓캡(CoinMarketCap) 자료에 따르면 리플는 현재 2달러 지지선 부근에서 거래되고 있다. 리플은 지난 24시간 동안 7% 넘게 하락했고, 한 달 기준으로는 18% 이상 내려앉았다. 아래 차트에서 확인되듯, 가격 흐름 위쪽의 추세선이 여전히 반등 시도를 가로막고 있다. 볼린저밴드는 강하게 조여진 상태로, 이는 변동성이 낮아졌음을 의미한다.

RSI는 중립 구간 근처에 머물고 있다. MACD 지표에서는 MACD선(파랑)이 시그널선(빨강) 아래에서 거래되고 있지만 두 선의 간격이 점차 좁아지고 있다. 이는 하락 압력이 다소 완화되고 있음을 뜻하지만, 추세 반전 신호로 보기에는 아직 이르다.

반면 밸런스 오브 파워(BoP: Balance of Power)는 여전히 음(-)의 값을 유지해 매도세 우위가 지속되고 있음을 시사한다. 따라서 매수세가 강하게 유입되지 않는 한 가격 반등이 제한될 수 있다.

만약 매수세가 2달러 지지 구간을 방어할 경우, XRP는 채널 중단 영역을 향해 제한적인 반등을 시도할 수 있다. 그러나 이 구간이 무너질 경우, 가격이 1.5달러선까지 밀릴 위험도 존재한다. 다만 2달러선은 과거에도 여러 차례 리플의 지지 역할을 했던 구간이다. 따라서 시장 심리가 극도로 위축되지 않는 한 쉽게 무너지지 않을 것이라는 관측도 있다.

앞서 보도한 바와 같이, 미국에서 현물 리플 ETF가 출시된 이후 그레이스케일, 비트와이즈, 프랭클린 템플턴 등 주요 운용사들이 대규모 자금 유입을 기록하며 시장의 긍정적인 반응을 이끌었다.

리플은 단기적으로 기술적 저항과 시장 변동성에 영향을 받는 흐름을 이어갈 것으로 보인다. 규제 환경 개선과 ETF 자금 유입 등 긍정적 요인도 있으나, 가격 안정성을 확보하기 위해서는 주요 지지선 방어와 거래량 회복이 필요하다. 당분간 2달러 지지 여부와 글로벌 규제·상품 환경 변화에 시장의 관심이 집중될 전망이다.

