스탠다드차타드, 비트코인 2030년 50만달러 전망…가격도 소폭 상승

스탠다드차타드가 비트코인 2030년 목표가를 50만 달러로 제시하면서 시장이 소폭 반응했다. 해당 전망 소식이 퍼져나가자, 비트코인 가격은 1% 가량 상승해 67,500달러 수준까지 올랐다.

이번 전망은 그 자체로도 파격적이지만, 무엇보다도 700억 달러 규모의 글로벌 은행에서 나온 전망이라는 점이 더욱 주목된다. 다만 이는 공식 보고서 형태로 발표된 것이 아니라서, 그 무게감이 달라질 수 있다는 지적도 나온다.

스탠다드차타드의 50만달러 전망…기관 수요와 희소성에 초점

스탠다드차타드의 디지털자산 리서치 글로벌 총괄인 제프 켄드릭은 밀크로드 팟캐스트에 출연하여 이번 전망을 언급했다. 그는 비트코인이 2030년까지 50만달러에 도달할 수 있으며, 이더리움은 같은 시점 4만달러까지 오를 수 있다고 밝혔다.

다만 이번 전망은 공식 보고서 형태로 공개된 것이 아니라, 팟캐스트 대화에서 나온 발언이 인터넷을 통해 확산된 것이다. 즉, 개인 의견에 가까운 발언이며, 투자 판단 시 이러한 차이를 유의할 필요가 있다.

켄드릭이 제시한 분석의 핵심 논리는, 비트코인 공급 희소성이 갈수록 강화되는 가운데, 기관 수요가 더욱 확대될 것이라는 가정에 기반한다. 그는 비트코인을 디지털 금으로 바라보면서, 그 발행량이 2,100만개로 한정돼 있다는 점을 주요 근거로 들었다. 만약 비트코인이 금 시장의 전체 시가총액을 모두 흡수할 경우, 단순 계산상 비트코인 1개당 가치는 160만 달러에 이르게 된다.

즉, 그가 제시한 50만달러는 상단 목표가가 아니라 기본 시나리오에 가까운 것이다. 또한 단기적으로 올해 말까지 10만 달러 도달 가능성이 제시됐으며, 연준이 긴축기조를 오래 유지할 경우, 5만 달러 수준까지 조정이 선행될 수 있다고 밝혔다.

스탠다드차타드는 과거에도 공격적인 가격 전망을 수차례 제시하여 화제를 모았다. 과거 엘살바도르가 비트코인을 채택하자, 2021년 말 비트코인 전망치를 10만~20만 달러로 제시했었다. 재작년 12월에는 미국 대선 결과와 현물 ETF 승인을 근거로 2025년 목표가를 20만달러로 상향 조정했었다.

이처럼 은행은 꾸준히 다양한 각도로 비트코인 전망치를 제시했으며, 이는 은행의 확신이 어떻게 진화해 왔는지를 잘 보여준다.

비트코인 현재 가격 흐름은?

비트코인의 24시간 거래량은 어제 16.75% 증가해 186억 8천만 달러를 기록했다. 거래소 데이터에 따르면, 시가총액은 1조 3,500억 달러 수준에 달한다. 가격이 거래량 증가와 함께 소폭 상승한 흐름은, 이번 전망이 시장 심리를 살짝 자극하긴 했지만, 강한 매수세가 동반된 랠리로 이어지지는 않았다.

현재 가격 구간을 기준으로 세 가지 시나리오가 가능하다. 우선 강세 시나리오는 어떨까. 만약 ETF 유입과 달러 약세가 지속될 경우, 비트코인은 7만 달러 저항선을 돌파할 수 있다. 그러면 2026년 말 10만 달러 돌파도 현실적인 목표가 된다.

기본 시나리오의 경우, 비트코인 가격이 3분기 동안 65,000~72,000달러 박스권에 머무를 가능성이 크다. 이 경우 향후 흐름은 연준의 금리 행보와 현물 ETF 유입이 계속 유지되는지 여부에 달리게 된다.

마지막으로 약세 시나리오다. 만약 거시 환경이 예상밖으로 긴축되면, 비트코인은 5만 달러 수준까지 후퇴할 수 있다. 하지만 켄드릭 역시 이 시나리오를 이미 예견하며, 다음 상승 국면으로 넘어가기 전 조정이 발생할 수 있다고 언급한 바 있다.

한편 마이클 세일러도 시장 분위기를 자극했다. 그는 엑스에 주황색 점 그래프를 게시하며 “다시 일하러 간다”라는 문구를 남겼다. 이는 스트래티지가 대규모 매입 발표를 앞두고, 반복적으로 보였던 패턴으로 유명하다. 해당 그래프에는 스트래티지의 비트코인 보유량이 762,099 BTC로 표시되어 있다. 아직 이것이 추가 매집을 신호하는 것인지는 확인되지 않았지만, 스탠다드차타드 전망이 확산된 시점과 맞물리면서 강세 서사를 부각시키기에는 충분했다.

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