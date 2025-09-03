스트래티지, 비트코인 4,048개 추가 매입 나서

핵심 내용

스트래티지(Strategy)는 최근 4,048 BTC를 4억 4,930만 달러(약 6,237억 원)에 추가 매입했다.

이는 불과 일주일 전 3,081 BTC를 3억 5,700만 달러(약 4,963억 원)에 매입한 데 이어 진행된 것이다.

이번 연이은 매입으로 회사의 총 보유량은 63만 6,505 BTC에 달하게 됐다.

스트래티지는 비트코인 매입 전략에 대한 강한 의지를 지속적으로 보여주고 있다.

다수의 투자자와 고래들이 가격 하락 국면에서 비트코인(BTC) 보유량을 줄이고 있는 가운데, 비즈니스 인텔리전스 및 소프트웨어 기업 스트래티지(Strategy, 구 마이크로스트래티지)는 저가 매수에 나섰다.

마이클 세일러(Michael Saylor)가 이끄는 이 회사는 최근 비트코인 4,048개를 4억 4,930만 달러(약 6,237억 원)에 매입했다. 이에 따라 스트래티지의 총 보유량은 63만 6,505 BTC로 늘었으며, 이는 현재 690억 달러(약 96조 660억 원) 이상에 달한다.

스트래티지, 비트코인 보유량 63만 6,505 BTC로 확대

9월 2일, 스트래티지는 미국 증권거래위원회(SEC)에 8-K 보고서를 제출했다.

보고서에 따르면, 이 회사는 2025년 8월 26일부터 9월 1일 사이에 비트코인 4,048개를 추가 매입했으며, 매입 단가는 개당 평균 110,981달러(약 1억 5,413만 원)였다.

Strategy has acquired 4,048 BTC for ~$449.3 million at ~$110,981 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.7% YTD 2025. As of 9/1/2025, we hodl 636,505 $BTC acquired for ~$46.95 billion at ~$73,765 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/dxXWygUijS — Michael Saylor (@saylor) September 2, 2025

이번 매입 자금은 자사 클래스 A 보통주(MSTR), 무기한 스트라이크 우선주(STRK), 무기한 스트라이프 우선주(STRF), 무기한 스트라이드 우선주(STRD)의 시장가 발행 프로그램(ATM, At-the-Market)을 통한 매각으로 조달됐다.

회사는 MSTR 주식 123만 7,000주를 매각해 4억 2,530만 달러(약 5,905억 원)를 확보했으며, 해당 ATM 프로그램에서 여전히 163억 1,000만 달러(약 22조 7,034억 원)가 발행 가능하다.

또한, STRK 19만 9,509주를 약 1,900만 달러(약 2,639억 원)에 매각해 203억 9,000만 달러(약 28조 3,349억 원)가 남아 있고, STRF 23만 7,931주를 2,650만 달러(약 3,681억 원)에 매각해 18억 달러(약 2조 5,019억 원)가 남아 있으며, STRD 1만 2,973주를 100만 달러(약 139억 원)에 매각해 41억 7,000만 달러(약 5조 7,943억 원)가 남아 있다.

이번 매입을 통해 회사의 비트코인 총 보유량은 63만 6,505 BTC로 늘었다. 현재 비트코인 가격 108,826.97달러(약 1억 5,130만 원) 기준, 전체 보유 가치는 약 693억 달러(약 96조 3,031억 원)에 달한다.

지금까지의 총 매입 단가는 비트코인당 평균 73,765달러(약 1억 248만 원)로, 총 매입액은 약 470억 달러(약 65조 3,553억 원)이며, 여기에는 수수료와 비용이 포함되어 있다고 창업자 마이클 세일러는 밝혔다.

현재 스트래티지의 비트코인 포트폴리오는 비트코인 총 발행량(2,100만 개)의 3% 이상을 차지한다.

이는 회사가 약 230억 달러(약 31조 9,677억 원) 규모의 평가이익을 보유하고 있음을 의미한다. 장기적으로 회사는 전체 비트코인 공급량의 7% 보유를 목표로 하고 있다.

스트래티지, 비트코인 축적 전략에 변함없는 의지

한편, 마이클 세일러는 또 다른 비트코인 매입 가능성을 시사했다. 그는 일요일, 회사의 비트코인 매입 현황 트래커를 공유하며 “비트코인은 여전히 세일 중”이라고 밝혔다.

Bitcoin is still on Sale. pic.twitter.com/rXP6G84rbs — Michael Saylor (@saylor) August 31, 2025

최근 들어 스트래티지의 비트코인 매입 빈도는 과거와 달리 감소했다.

이러한 속도 둔화의 이유는 알려지지 않았지만, 현재 보유 물량을 매도한다는 언급은 전혀 없었다. 불과 지난주에도 스트래티지는 3,081 BTC를 3억 5,700만 달러(약 4,963억 원)에 매입했다고 발표했다.

이로써 당시 총 보유량은 63만 2,457 BTC에 이르렀고, 이후 현재 수준까지 늘어났다. 당시 매입 단가는 비트코인당 평균 115,829달러(약 1억 6,082만 원)였다.

세일러는 비트코인 지지자임을 분명히 하며, 회사의 공격적인 매입 전략을 꾸준히 옹호해왔다. 그는 비트코인을 ‘디지털 자본’이라 부르며, ’50년 자산’이라고 평가한 바 있다.

