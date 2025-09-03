도지코인 가격 반등 신호… DOGE 상승 여력 얼마나?

핵심 내용

도지코인(DOGE) 가격은 최근 조정 속에서 0.205달러(약 285원) 지점에서 핵심 지지선을 확보했다.

현재는 0.2127달러(약 296원)에 거래되고 있으며, 지난주 상단 돌파 시도는 실패로 끝났다.

당분간 시장은 추세 변화 속에서 모멘텀을 유지하는 데 어려움을 겪고 있다.

도지코인(DOGE)은 현재 반등에 성공해 약 0.242달러(약 337원)까지 오를지, 아니면 핵심 지지선인 0.205달러(약 285원) 아래로 내려갈지 기로에 서 있다.

지난주 도지코인은 더 높은 가격대를 시도했지만 저항에 부딪혔고, 이후로는 반등에 어려움을 겪고 있다.

도지코인 가격 전망

작성 시점 기준, 도지코인은 0.2127달러(약 296원)에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 1.7% 하락했다.

주목할 점은 24시간 거래량이 20억 7,000만 달러(약 2조 8,796억 원)에 달한다는 것이다. 이는 지난주 상단 저항선을 돌파하려는 시도가 실패한 뒤 크게 되돌림을 보인 결과로, 현재는 좁은 박스권의 중앙에 위치하고 있다. 주간·월간 기준으로는 소폭 상승세를 기록 중이다.

이에 따라 트레이더들은 도지코인의 다음 큰 움직임, 혹은 하락 추세를 가를 핵심 지지선을 주시하고 있다. 현재 도지코인은 조정 구간에 머물러 있어 강세론자나 약세론자가 주도권을 잡기 전까지는 이 구간이 이어질 수 있다는 전망이 나온다.

한편, 도지코인 선물 거래량은 최근 119% 급증해 53억 6,000만 달러(약 7조 4,461억 원)에 달했으며, 미결제약정은 4.7% 감소해 32억 4,000만 달러(약 4조 5,022억 원)로 집계됐다.

시장 분석가 비트구루(BitGuru)와 다른 전문가들에 따르면, 도지코인은 반복적인 저항에 부딪힌 끝에 0.210달러(약 292원) 부근에서 안착한 상황이다.

특히 0.242달러(약 337원)는 여러 차례 강력한 저항선으로 작용해왔으며, 최근 가격 흐름을 보면 해당 구간을 돌파한 뒤 모멘텀을 유지하기 어렵다는 점이 드러나고 있다.

$DOGE is trading at $0.210, consolidating after rejection and retest phases. If support near $0.205 holds, price could bounce back toward $0.232–$0.242, but losing it risks deeper downside. pic.twitter.com/PWQKWGECkr — BitGuru 🔶 (@bitgu_ru) September 2, 2025

과거 0.205달러(약 285원) 지점은 도지코인 반등의 출발점 역할을 해왔다. 현재 많은 시장 참여자들이 이 가격대에 주목하고 있다. 만약 이 지지선이 유지된다면 도지코인은 새로운 고점을 기록하며 0.242달러(약 337원)까지 상승할 가능성이 있다.

그러나 0.205달러(약 285원) 아래에서 횡보한다면 하락세가 이어질 수 있다. 알트코인 시장 전반이 조정을 겪는 가운데, 앞으로 며칠간의 흐름이 도지코인 가격의 향방을 결정할 전망이다.

페페노드(PEPENODE): 차세대 바이럴 밈코인

크립토 최초의 채굴형 밈코인으로 불리는 페페노드(PEPENODE)가 밈코인 시장에서 주목을 끌고 있다. 페페노드는 사용자가 즉시 밈코인 채굴을 시작할 수 있도록 하며, 밈의 재미와 암호화폐 채굴의 스릴을 하나로 결합한 독특한 방식을 선보인다.

아직 토큰은 정식 상장되지 않았지만, 페페노드의 게임화된 채굴 시스템을 통해 이용자들은 채굴 장비를 구축하고 보상을 얻으며 공급을 소각할 수 있다. 본격적인 출시가 임박하면서, 2025년 주요 코인 프리세일 프로젝트 중 하나로 자리매김할 가능성이 크다.

현재 페페노드 가격은 0.0010407달러(약 1.45원)이며, 향후 3일 내 가격 인상이 예정돼 있다.

프리세일 현황:

현재 가격 : 0.0010407달러(약 1.45원)

: 0.0010407달러(약 1.45원) 현재까지 모집 금액 : 약 56만 2,172달러(약 7억 8,131만 원)

: 약 56만 2,172달러(약 7억 8,131만 원) 티커: PEPENODE

현재 페페노드는 최대 3,008% APY 스테이킹 보상 또한 제공한다. 페페노드 구매 방법은 단순하다: 암호화폐 지갑을 공식 홈페이지에 연결하고, 지원되는 암호화폐를 활용하여 구매하면 된다.

페페노드 구매하기