수이(Sui) 메인넷, 6시간여 만에 복구… ‘컨센서스 장애’로 10억 달러 자산 동결

핵심 내용

1월 14일 오후 2시 22분(UTC) 이후 약 6시간 동안 새로운 체크포인트가 생성되지 않으며 네트워크가 사실상 '동결' 상태에 빠졌다.

수이 개발팀은은 장애 발생 약 1시간 30분 만에 원인을 파악하고 수정을 시작했으며, 14일 오후 8시 44분(UTC)에 복구를 완료했다.

이는 2024년 11월과 2025년 12월에 이은 수이 역사상 세 번째 주요 네트워크 성능 저하 및 중단 사례로 기록되었다.

수이 메인넷, 의문의 ‘체크포인트 중단’으로 네트워크 전면 마비

초고속 레이어 1 블록체인을 표방하는 수이(Sui) 네트워크 메인넷이 지난 1월 14일, 약 6시간 동안 네트워크가 완전히 멈춰 서는 대규모 중단 사태를 겪었다.

기사 작성 시점 현재 수이 핵심 개발팀의 발 빠른 대응으로 솔루션이 적용되어 정상화되었으나, 장애가 지속되는 동안 네트워크는 사실상 사용 불가능한 상태에 머물렀다. 수이 재단 측은 공식 채널을 통해 “핵심 개발진이 문제 해결을 위해 적극적으로 대응했다”고 밝혔다.

Sui Mainnet is currently experiencing a network stall, and the Sui Core team is actively working on a solution. Be aware that dApps such as Slush or SuiScan may not be available, and transactions may be slow or temporarily unable to process at this time. Updates will be shared as… — Sui (@SuiNetwork) January 14, 2026

오케이링크(OkLink) 데이터를 통해 확인한 바에 따르면, 1월 14일 오후 5시 36분(UTC) 기준 수이 네트워크의 마지막 유효 트랜잭션과 체크포인트는 오후 2시 22분(UTC)에 등록된 것이 마지막이었다. 당시 멈춰 섰던 마지막 체크포인트 번호는 234608191이었으며, 마지막 트랜잭션 해시는 GaVmqN8PdKEZP37WJUJxt4yk2TbJgzKdgqsU79LR3jiH로 확인되었다.

수이 네트워크에서 “체크포인트(Checkpoint)”는 비트코인이나 이더리움과 같은 전통적인 블록체인의 “블록”과 유사한 역할을 한다. 트랜잭션의 표준적인 순서를 제공하고 코디네이션 기능을 수행하며, 확정된 트랜잭션을 담아 노드 간 동기화와 글로벌 거래 순서를 결정한다.

따라서 체크포인트 생성이 중단되었다는 것은 블록체인이 사실상 “동결”되었다는 의미와 같다. 새로운 거래는 확인될 수 없으며, 검증인들이 문제를 해결하고 합의(Consensus)를 재개할 때까지 네트워크의 모든 상태는 멈추게 된다.

대응 타임라인: 조사 시작부터 최종 복구까지

상태 모니터링 페이지(status.sui.io)의 기록에 따르면, 마지막 체크포인트가 생성된 지 약 30분 만에 본격적인 조사가 시작되었다. 이후 약 1시간 30분이 지난 시점에 문제의 원인이 “컨센서스 장애”로 특정(Identified)되었으며, 즉시 수정 패치 구현에 착수했다.

수이 재단은 1월 14일 오후 8시 44분(UTC)에 네트워크 기능이 완전히 복구되었다고 밝혔다. 총 가동 중단 시간은 약 5시간 52분으로 집계되었다.

재단 측은 현재 트랜잭션이 정상적으로 처리되고 있음을 전하며, 여전히 문제를 겪고 있는 사용자들에게는 애플리케이션이나 브라우저 창을 새로 고침할 것을 권고했다. 이번 장애로 인해 온체인에 예치된 약 10억 달러 이상의 자산이 한때 동결되는 소동이 벌어지기도 했다.

반복되는 네트워크 불안정… 수이의 과거 사고 사례들

이번 사태는 수이 메인넷 출시 이후 공식적으로 기록된 두 번째 대규모 중단이자, 사용자의 거래 능력에 심각한 지장을 초래한 세 번째 주요 사고다.

앞서 2024년 11월 21일, 수이는 “혼잡 제어 코드의 버그”로 인해 첫 번째 네트워크 중단을 겪은 바 있다. 당시에도 메인넷은 약 2시간 30분 동안 새로운 트랜잭션을 검증하지 못했으며, status.sui.io 문서에 따르면 이후 미스텐(Mysten) 검증인들을 시작으로 배포된 v1.37.4 패치를 통해 복구되었다.

Earlier today, Sui experienced its first network outage due to a bug in congestion control code, which had been recently upgraded to allow for better shared object utilization. Sui contributors quickly deployed a fix restoring normal network activity in 2.5 hours. The rapid,… — Sui (@SuiNetwork) November 21, 2024

또한 2025년 12월 14일에는 “합의 성능 저하(Degraded Consensus)” 현상이 발생했다. status.sui에 설명된 대로, 이때는 거래 검증이 지연되며 평균 응답 시간이 급격히 상승하는 문제가 발생했고, 팀의 조사 시작부터 복구까지 약 3시간이 소요되었다.

네트워크 안정성 문제 외에도 수이 생태계는 2025년 한 해 동안 세 차례의 주요 보안 사고를 겪었다. 타이퍼스 파이낸스(Typus Finance)의 감사받지 않은 스마트 계약 허점을 통해 약 300만 달러 상당의 피해가 발생한 것을 시작으로, 5월에는 세투스 프로토콜(CETUS Protocol)이 해킹을 당해 2억 2,000만 달러 이상의 자산을 잃는 대형 참사가 발생했다.

코인데스크(CoinDesk) 보도에 따르면, 수이 기반 수익률 프로토콜인 니모(Nemo) 역시 240만 달러 규모의 USDC 탈취 사고를 겪으며 투자자들의 우려를 자아낸 바 있다.

수이 팀이 2026년부터 프라이버시 중심 거래 기능 도입을 예고하고, 기관 수요 확보를 위한 기술적 기반을 강화하겠다는 포부를 밝힌 상황에서, 이러한 장애는 네트워크 신뢰도에 영향을 미칠 수 있다.

향후 수이 팀이 이번 사태에 대해 어떤 후속 대응을 내놓을지, 유사한 문제가 반복되지 않도록 어떤 기술적 개선을 단행할지에 시장의 관심이 집중되고 있다. 수이 기반 프로젝트 및 디앱 개발자들 역시 네트워크 안정성 문제에 촉각을 곤두세우고 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.