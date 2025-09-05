스테이블코인 테더 20억 달러 발행, 암호화폐 시장 활력 되찾나?

핵심 내용

테더(Tether)의 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino) CEO는 이번 신규 발행이 바이낸스가 트론(TRX)에서 이더리움(ETH)으로 진행한 크로스체인 스왑에 따른 것이라고 설명했으나, 현재까지 트론 네트워크에서의 대응 소각 기록은 확인되지 않았다.

이번 발행 시점은 비트코인이 10만 달러(약 1억 3,930만 원)를 돌파한 뒤 조정을 겪었던 2024년 12월의 20억 달러(약 2조 7,860억 원) 규모 발행과도 유사하다.

과거 패턴을 고려하면, 오는 9월 17일 예정된 연방준비제도(Fed) 회의를 앞두고 비트코인이 약 11만 8,000달러(약 1억 6,454만 원) 회복을 시도할 가능성이 제기된다.

시가총액 기준 최대 스테이블코인인 USDT의 발행사 테더(Tether)가 이더리움 네트워크에서 20억 달러(약 2조 7,860억 원) 규모의 토큰을 신규 발행했다. 이는 2024년 12월 이후 회사가 진행한 단일 최대 규모 신규발행으로, 암호화폐 시장이 하락세를 보이는 가운데 자본 유입 기대감을 키우고 있다.

해당 거래는 9월 4일 블록체인 추적 플랫폼 웨일 얼럿(Whale Alert)이 가장 먼저 포착했으며, 이후 아캄(Arkham), 솔리드 인텔(Solid Intel) 등 다수의 정보업체들이 이를 확인했다. 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino) 테더 CEO는 이번 발행이 바이낸스(Binance)가 트론(TRX) 네트워크에서 20억 USDT를 이더리움 네트워크로 교환한 데 따른 것이라고 설명했다. 다만 기사 작성 시점까지 크로스체인 스왑 과정에서 일반적으로 이뤄지는 트론 네트워크 상의 소각 기록은 확인되지 않았다.

Binance has swapped 2B USDt on Tron for 2B USDt on ETH — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) September 4, 2025

해당 계정의 과거 기록을 살펴본 결과, 코인스피커(Coinspeaker)는 유사한 규모의 단일 신규 발행 사례를 2024년 12월 6일에서만 확인할 수 있었다. 당시 파올로 아르도이노는 이를 이더리움 네트워크에서 진행된 20억 USDT 규모의 “재고 보충” 성격으로 설명하며, “승인됐지만 실제 발행되지 않은 거래”라고 강조했다.

PSA: 2B USDt inventory replenish on Ethereum Network. Note this is an authorized but not issued transaction, meaning that this amount will be used as inventory for next period issuance requests and chain swaps. — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) December 6, 2024

테더 공식 웹사이트 FAQ에 따르면, 이러한 유형의 거래는 즉시 유통에 투입되지 않는다. 실제 자본 유입을 수반하지 않는 경우가 많아, 향후 수요 증가에 대비한 재고 성격으로 남겨진다는 것이다.

보통 테더는 이러한 재고 보충 목적의 신규 발행을 10억 USDT 단위로 공개하며, 하루에도 여러 차례 발생할 수 있고 트론(TRX), 솔라나(SOL) 등 다양한 블록체인 네트워크에서 이뤄진다. 그러나 회사는 이 목적을 위해 이더리움(ETH) 네트워크를 가장 많이 활용하는 것으로 나타났다.

비트코인 가격 분석…테더 20억 USDT 발행의 역사적 맥락

비트코인(BTC)은 2024년 12월 6일 하루 만에 약 4% 하락하며 9만 8,343달러(약 1억 3,699만 원) 부근에서 마감했다. 이는 전날 사상 첫 10만 달러(약 1억 3,930만 원) 돌파 직후였다. 당시 비트코인은 장중 약 10만 달러 고점을 잠시 찍은 뒤, 9만 9,513달러(약 1억 3,857만 원) 수준에서 거래를 마쳤다.

비트코인의 ‘6자리’ 돌파는 2024년 말까지 누적된 여러 요인들에 힘입은 결과였다. 도널드 트럼프의 재선과 정책 공약 등 정치적·제도적 모멘텀, 그리고 몇 달 전 발생한 반감기 이후의 시장 공급 구조가 주요 동인으로 꼽혔다.

또한 해당 시점의 하락은 미국 11월 고용보고서 발표와 맞물리며 글로벌 금융시장 전반에 영향을 주었다.

흥미로운 점은, 가장 최근의 20억 USDT 신규 발행도 유사한 상황에서 발생했다는 것이다. 2025년 9월 4일, 미국 8월 고용보고서 발표와 동시에 테더의 이례적 대규모 발행이 있었고, 이는 당시 높은 기관·정치적 활동 속에서 또 다른 조정 국면을 동반했다.

2024년 당시 비트코인은 테더 발행 후 단 11일 만에 8% 반등하며 개당 10만 8,367달러까지 상승했다. 현재 비트코인이 10만 9,483달러(약 1억 5,246만 원) 부근에서 거래되는 점을 고려하면, 유사한 흐름이 반복될 경우 약 11만 8,000달러(약 1억 6,454만 원)까지 상승할 수 있다. 이는 여전히 사상 최고가인 12만 4,000달러(약 1억 7,282만 원)보다 6,000달러 낮은 수준이다.

이 시점은 오는 9월 17일 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의와도 겹친다. 해당 회의에서는 2024년 12월 18일 이후 첫 금리 인하가 단행될 것으로 예상되며, 이는 역사적으로 암호화폐와 비트코인에 호재로 작용해왔다.