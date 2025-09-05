[실시간] 비트코인 가격, 핵심 지지선 방어… 알트코인 매수세 확대되나?

2025년 09월 05일 오후 5시 기준, 비트코인 가격은 112,763달러 (약 1억 5680만원)에 거래되고 있다. 몇일간 하락하여 불안한 가격 움직임을 보였지만, 핵심 지지선인 109,000달러를 방어하고 소폭 상승했다.

주요 알트코인인 이더리움 또한 주요 지지선을 방어하고, 지난 몇일사이의 하락을 복구하고 현재 4,400달러선에서 거래되고 있다 (약 611만원). 09월 17일 미국의 금리 인하 기대감이 커지면서 매수세가 이어지고 있는 것으로 분석된다.

국내 코스닥 및 코스피도 나흘 동안 연속 상승하며 시장의 낙관적인 분위기를 반영했다.

비트코인 관련 소식으로는 코인베이스에서 나스닥 기술주와 암호화폐를 결합한 파생 상품 지수가 출시될 예정이다. 암호화폐 시장에서 여러 ETF 등 파생상품이 연이 출범되면서 투자자들의 기대를 이끌고 있다.

최근 기관과 기업들의 암호화폐 채택 움직임도 시장 심리에 긍정적으로 작용하고 있다. 나스닥에 상장한 아메리칸 비트코인 코퍼레이션(ABTC)이 첫날부터 강세를 보였고, 비트마인(Bitmine)이 이더리움을 대규모 매입하면서 대형 자금의 유입이 이어지고 있다. 이러한 흐름은 비트코인을 비롯한 주요 코인의 장기적인 상승 가능성을 뒷받침한다는 평가가 나온다.