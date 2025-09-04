트럼프 가문 투자한 아메리칸 비트코인, 나스닥 상장…보유 비트코인 2,443개 공개

핵심 내용

그리폰 디지털 마이닝(Gryphon Digital Mining)과 합병을 마친 트럼프 일가 지원 채굴 기업 아메리칸 비트코인(ABTC)이 나스닥 상장 첫날 주가가 72% 급등했다.

아메리칸 비트코인은 비트코인 2,443개를 확보해 약 2억 7,300만 달러(약 3,803억 원) 규모의 막대한 준비금을 보유하게 되었으며, 이는 최초 공개 당시의 152 BTC에서 크게 증가한 수준이다.

아메리칸 비트코인은 향후 최대 21억 달러(약 2조 9,253억 원) 규모의 주식 발행을 통해 자금을 조달해, 공격적인 비트코인 매입 전략과 차세대 채굴 사업 확장을 추진할 계획이다.

도널드 트럼프 전 대통령의 아들들과 채굴업체 헛8(Hut 8)이 지원하는 아메리칸 비트코인(American Bitcoin Corporation)이 그리폰 디지털 마이닝(Gryphon Digital Mining)과의 합병을 마치고 수요일 나스닥에 ABTC 티커로 상장했다.

회사는 9월 3일 제출한 SEC 보고서에서 이달 초 기준 비트코인(BTC) 2,443개를 보유하고 있으며, 가치는 약 2억 7,300만 달러(약 3,803억 원)라고 밝혔다. 이는 최초 공개 당시의 152 BTC에서 크게 늘어난 수치다.

또한 아메리칸 비트코인은 최대 21억 달러(약 2조 9,253억 원) 규모의 클래스 A 보통주 매각 계획도 공개했으며, 조달 자금은 비트코인 매입, ASIC 장비(비트코인 채굴용 특수 장비) 인수, 일반 기업 운영 자금에 사용할 계획이라고 덧붙였다.

야후 파이낸스(Yahoo Finance)에 따르면, 아메리칸 비트코인(ABTC) 주가는 나스닥 상장 첫날 장 초반 최대 72%까지 급등하며 시장의 큰 관심을 받았다.

공동 창업자인 에릭 트럼프(Eric Trump)는 이번 나스닥 상장을 큰 영광이라고 평가했다.

회사의 전략은 자체 비트코인 채굴과 기회주의적 비트코인 매입을 결합하는 방식이다. 헛8과의 파트너십을 통해 아메리칸 비트코인은 차세대 ASIC 하드웨어와 데이터센터 공동 임대 인프라에 접근해 사업 확장을 추진하고 있다.

아메리칸 비트코인은 SEC 보고서에서 “2025년 9월 1일 기준으로 약 2,443개의 비트코인을 준비금으로 보유하고 있으며, 이 중 약 2,234개는 ABTC-비트메인 구매 계약에 따라 비트메인에 담보로 제공됐다”며 “우리는 준비금을 핵심 전략 자산으로 간주하고 있으며, 장기 주주 가치를 강화하기 위해 대차대조표의 안정성을 지원하는 방향으로 유연하게 관리하고 있다”고 밝혔다.

헛8의 회장 겸 CEO 아셔 지누트(Asher Genoot)는 공식 보도자료에서 “이번 상장은 ABTC가 채굴, 직접 시장 매입, 그리고 헛8의 인프라를 결합해 비트코인당 주식 가치를 끌어올리는 비트코인 축적 선도 기업으로 자리매김하는 계기”라고 전했다.

비트코인 가격 분석: 강세론자, 12만 달러 저항선 돌파할 수 있을까?

비트코인은 수요일 111,820달러(약 1억 5,572만 원)에 거래되며 0.5% 소폭 반등했지만 여전히 상단 저항에 막혀 있다. 일일 차트에 따르면 비트코인은 핵심 전환점으로 트레이더들이 주시하는 20일 단순이동평균선(SMA, Simple Moving Average) 112,865달러(약 1억 5,715만 원) 아래에 머물러 있다.

볼린저 밴드(Bollinger Bands, 변동성 지표)는 변동성이 압축된 모습을 보이고 있으며, 중단선(20일 SMA)이 즉각적인 저항으로 작용하고 있다. 상단선은 118,936달러(약 1억 6,561만 원)에 위치해 다음 강세 목표 구간과 맞물려 있다. 하단선은 106,795달러(약 1억 4,872만 원) 부근으로, 지난 8월 말 비트코인의 가격 조정을 막아낸 중요한 지지선이다.

모멘텀 지표는 여전히 신중한 신호를 보내고 있다. MACD(이동평균 수렴·발산 지표)는 -1,478에서 신호선(-1,640) 아래를 따라가고 있으나, 히스토그램은 축소되고 있어 약세 모멘텀이 약화되고 있음을 보여준다. 이는 비트코인이 112,865달러 중단선 저항선 위에서 일일 마감을 확보할 경우 단기 반등 가능성을 시사한다.

만약 강세론자가 이를 돌파한다면, 비트코인은 115,000~118,000달러(약 1억 6,029만~1억 6,463만 원)까지 상승할 수 있으며, 이는 볼린저 밴드 상단과 과거 매도 압력 구간과도 일치한다. 반대로 110,500달러(약 1억 5,386만 원)를 지키지 못한다면 매도세가 다시 강화되며, 약세론자는 106,795달러 하단 지지선 재테스트를 노릴 가능성이 있다.

종합적으로, ABTC의 나스닥 상장이 시장에 낙관론을 불어넣었지만, 기술적 구조는 뚜렷한 돌파가 나오기 전까지 106,800~118,900달러(약 1억 4,873만~1억 6,556만 원) 범위에서의 조정을 시사하고 있다.

