트럼프, 암호화폐 CLARITY ACT 서명 임박 시사… 가상자산 규제 논쟁 재점화

핵심 내용

트럼프 대통령은 중국이 디지털 자산 분야를 장악하는 것을 막기 위해 의회가 가상자산 시장 구조 입법을 추진하고 있다고 밝혔다.

코인베이스(Coinbase) 최고경영자(CEO) 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)은 현행 법안에 토큰화 주식 금지와 디파이(DeFi) 제한 등 중대한 문제가 포함돼 있다고 지적했다.

규제 불확실성이 커지면서 비트코인은 9만 달러(약 1억 3,226만 원) 아래로 하락했고, 가상자산 시장 전반에서 대규모 청산이 발생했다.

세계경제포럼(WEF) 다보스 연설에서 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령은 가상자산 시장 구조 법안인 ‘클래리티 법(CLARITY Act)’에 곧 서명할 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔다. 해당 법안은 전통 금융권에 유리하게 작용해 혁신을 저해할 수 있다는 우려로 공개적인 논쟁의 대상이 되어왔다.

트럼프 대통령은 “혁신과 저축, 금융을 활성화하기 위해 미국이 세계의 가상자산 수도로 남도록 하는 데에도 힘쓰고 있다”며 “이를 위해 지난해 역사적인 지니어스 법(GENIUS Act)에 서명했다. 현재 의회는 가상자산 시장 구조 입법에 매우 적극적으로 나서고 있으며, 비트코인을 포함한 모든 디지털 자산을 아우르는 법안에 내가 곧 서명할 수 있기를 바란다. 이는 미국인들이 금융적 자유에 접근할 수 있는 새로운 길을 열어줄 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이어 해당 법안들을 추진한 배경으로 두 가지 이유를 제시했다. 첫째는 수백만 명의 유권자가 가상자산에 우호적인 후보를 찾고 있을 만큼, 가상자산이 정치적으로 상당한 영향력을 갖게 됐다는 점이다. 둘째는 중국이 세계 가상자산 중심국으로 부상하는 것을 막기 위해서로, 트럼프 대통령은 이를 현실적인 위험으로 인식하고 있다고 설명했다.

그는 “첫 번째 이유는 정치적으로 유리하다고 판단했기 때문이었고, 실제로 그랬다. 엄청난 정치적 지지를 얻었다”며 “하지만 더 중요한 것은 중국 역시 인공지능(AI)과 마찬가지로 가상자산 시장을 원하고 있었다는 점이다. 우리는 그 시장을 상당 부분 선점했다고 생각한다”고 말했다. 이어 “중국이 그 역할을 차지하게 되면, 우리는 다시는 그것을 되찾지 못할 것”이라고 덧붙였다.

JUST IN: 🇺🇸 President Trump says he hopes to sign the crypto market structure bill (CLARITY Act) soon. pic.twitter.com/2tQQqeefwP — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) January 21, 2026

이후 후속 게시물에서 신시아 루미스(Cynthia Lummis) 상원의원은 위 영상의 일부를 공유하며 이에 동의한다는 입장을 밝히고, “이제 클래리티 법(CLARITY Act)을 마무리 지을 때”라고 말했다.

코인베이스, 클래리티 법안에 신중론…우려 제기

그러나 암호화폐 업계 일부 기업들은 현행 형태의 시장 구조 법안이 내세우는 ‘혁신 촉진’과 ‘금융적 자유’라는 취지에 동의하지 않는 분위기다. 논란은 코인베이스(Coinbase) 최고경영자(CEO) 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)이 1월 14일 X에 “코인베이스는 현재 작성된 형태의 법안을 안타깝게도 지지할 수 없다”고 밝히면서 본격화됐다.

암스트롱 CEO는 해당 게시물에서 법안의 문제점으로 토큰화 주식 금지, 디파이(DeFi) 제한과 프라이버시 침해 소지, 상품선물거래위원회(CFTC)의 권한 약화로 혁신을 저해하고 증권거래위원회(SEC)에 종속되게 만드는 구조, 스테이블코인이 이용자에게 수익을 제공하는 것을 금지하는 조항, 그리고 “은행들이 경쟁자를 차단할 수 있도록 허용하는 내용” 등을 지적했다. 그는 1월 21일 CNBC 인터뷰에서도 이러한 입장을 재차 강조하면서도, 논란 전반에 대해서는 일정 수준의 낙관론을 보였다.

Here's a quick summary of what happened last week with the CLARITY Act. Now we're all working together to find a win-win scenario for everyone, especially the American people. pic.twitter.com/Wcry97B3qf — Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 21, 2026

한편 이러한 불확실성 속에서 비트코인은 전날 9만 달러(약 1억 3,226만 원) 아래로 급락하며 시장 전반에서 대규모 청산이 발생했다. 이는 1월 19일 약 9억 달러(약 1조 3,225억 원) 규모의 청산 이후 이틀 연속으로 이어진 대규모 롱 포지션 청산이었다.

