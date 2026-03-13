트럼프 코인 보유자 만찬, 올해도 개최 – TRUMP 가격 급등, 참여 경쟁 격화할까?

오피셜 트럼프(TRUMP) 보유자를 대상으로 개최된 만찬회가 올해에도 돌아왔다. 이번 4월 25일, TRUMP 상위 보유자를 대상으로 점심 행사가 열릴 것이라는 발표가 나온 것이다. 이 소식은 오피셜 트럼프 공식 웹사이트를 통해 공개됐다.

이번 행사는 TRUMP 토큰 보유자들을 대상으로 한 커뮤니티 이벤트 성격의 모임으로, 작년 첫 번째 만찬 이후 약 1년 만에 다시 개최되는 것이다. 당시에도 토큰 보유자를 중심으로 한 독특한 정치·암호화폐 이벤트라는 점에서 큰 화제를 모았다.

올해 행사는 규모가 다소 확장됐다. 작년에는 220명이 초대됐지만, 올해는 총 297명의 TRUMP 보유자가 참석할 수 있다. 여기서 상위 29명은 별도로 진행되는 VIP 리셉션에도 초청될 예정이며, 해당 자리에는 트럼프 대통령과 비공개 인사들이 함께할 것으로 알려졌다. 단 개인적인 미팅은 허용되지 않을 예정이다.

트럼프 대통령이 초청한 슈퍼스타들과 자리를 함께 하고 싶다면, TRUMP 코인을 일정 기간 동안 보유해야 하고, 물론 보유량이 상위권 수준에 달해야 한다. 2026년 4월 10일 기준 스냅샷으로 보유량이 계산되며, 이후 4월 26일까지 해당 수량을 유지해야 VIP 보너스 자격을 유지할 수 있다.

치열한 경쟁 전망

이번 행사를 둘러싼 경쟁은 작년보다 훨씬 치열해질 것이라는 전망이 나온다. 지난해 만찬 당시, TRUMP 코인은 약 15~20달러 수준에서 거래되었다. 하지만 현재 가격은 약 4.26달러로, 고점 대비 약 78%가량 하락한 상태다. 즉, 가격 하락으로 전반적인 진입 장벽이 크게 낮아진 상태다.

최근 미국 정치권에서 논의되고 있는 클래리티 법안, 이란 관련 지정학적 긴장 등 굵직한 이슈 속에서 트럼프 대통령이 여전히 강한 존재감을 보여주고 있다는 점도 관심을 높이고 있다. 이러한 상황을 고려하면, 만찬 참석을 노리는 투자자 경쟁은 작년보다 한층 격화될 가능성이 높다.

실제로 이러한 기대감은 이미 가격에도 반영되고 있다. 코인마켓캡 데이터에 따르면, TRUMP 토큰 가격은 오늘 하루 동안 50% 가까이 급등하며 시장의 관심을 다시 끌어모으고 있다. 국내 거래소 업비트에서도 전일대비 35% 상승한 것으로 나타났다.

암호화폐 및 비즈니스 컨퍼런스 2026

이번 모임은 단순한 식사 자리를 넘어, 암호화폐 및 비즈니스 컨퍼런스 성격의 프로그램으로 진행될 전망이다.

행사 안내에 따르면, 참석자들은 전 세계에서 영향력을 가진 슈퍼스타 18인을 만나 경험을 공유하고 교류할 기회를 얻게 된다. 암호화폐 업계와 비즈니스 분야의 인사들이 참여하는 네트워킹 이벤트 성격이 강화된 셈이다.

트럼프 대통령 역시 행사에서 기조 연설을 진행할 것으로 알려졌다.

반응이 좋지 못했던 작년 만찬, 올해는 개선될까?

이번 이벤트는 작년에 처음 개최된 것으로, 당시에는 전례 없는 형태의 대통령 행사라는 점에서 큰 관심을 모았다. 그러나 행사 이후 만족도에 대해서는 상당한 비판이 이어졌다.

당시 만찬에 참석한 220명이 구매한 TRUMP 토큰 규모는 약 5300억 원 이상에 달했지만, 행사 자체의 완성도는 기대에 미치지 못했다는 평가가 많았다. 특히 음식 품질에 대한 불만이 크게 제기됐으며, 일부 참석자들은 식사 이후에도 배가 고팠다는 반응을 보이기도 했다.

트럼프 대통령과의 만남 역시 기대보다 짧았다는 지적이 이어졌다. 대통령은 짧은 연설을 마친 뒤 약 23분 만에 자리를 떠난 것으로 알려졌으며, 참석자들과 별도의 대화를 나누거나 기념사진을 촬영하는 시간도 없었던 것으로 알려졌다.

덕분에 올해 행사가 작년의 문제점을 개선할 수 있을지에 대한 관심도 커지고 있다.

행사 퀄리티 외에, 우려로 제기되는 요소가 하나 더 있다. 바로 TRUMP 코인 가격 흐름이다. 지난해에도 만찬 소식이 전해지면서 TRUMP 코인 가격은 빠르게 급등했었다. 당시 7.5달러 수준에서 거래되던 토큰은 행사 발표 이후 15~20달러까지 상승했다.

하지만 만찬 이후 행사에 대한 부정적인 평가가 이어지고, 이벤트 참여 목적이 사라지자 토큰 수요가 점진적으로 줄어들기 시작했다. 이후 가격은 점차 하락세를 보였으며, 최근 2.7달러 수준까지 떨어졌었다.

만약 이번에도 비슷한 패턴이 반복된다면, TRUMP 토큰 가격은 4월 25일 행사 이후 다시 하락압력을 받을 가능성이 크다.

이번 소식으로 국내외 TRUMP 코인 관심이 급증하고 있으며, 그에 따라 솔라나 밈코인 시장 전체에 영향을 미칠 가능성이 높다. 만약 지금 구매해두기 좋은 솔라나 밈코인이 궁금하다면, 전문 가이드를 참고하기 바란다.

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