XRP, 강세 신호 점등… 알트코인 랠리 주도 가능성은?

알트코인 시장이 긴 침묵을 깨고 기지개를 켜는 가운데, 리플(XRP)이 가장 먼저 두각을 나타내고 있다. XRP는 최근 24시간 동안 거래량이 급증하며 심리적 중요 가격대인 2달러 선을 재탈환하는 데 성공했다. 특히 상대강도지수(RSI)와 이동평균선(MA) 등 주요 기술적 지표들이 동시다발적으로 강세 신호를 보내면서, 투자자들은 이번 반등이 단순한 기술적 반등인지 아니면 본격적인 알트코인 시즌의 서막인지에 주목하고 있다. 비트코인(BTC)이 7만 달러 선에서 지루한 횡보를 이어가는 상황에서 XRP의 독주가 시장 전체의 유동성을 깨울 수 있을지가 관건이다.

XRP 기술적 분석: RSI와 쐐기형 패턴이 가리키는 강세 구조

현재 XRP 차트는 전형적인 강세 전환 패턴을 그리고 있다. 기술적 분석 관점에서 가장 눈에 띄는신호는 하락 쐐기형 패턴의 상단 저항선인 2.05~2.10달러 구간 돌파 시도다. 통상적으로 하락 쐐기형은 하락 추세의 막바지에서 발생하는 강력한 반전 신호로 해석된다. 현재 XRP의 가격은 20일 이동평균선(MA)인 1.88달러를 웃돌고 있으며, 이는 단기 매수세가 매도 압력을 압도하기 시작했음을 시사한다.

보조 지표 역시 긍정적이다. 현재 XRP의 RSI는 약 45~46 구간에 머물러 있다. 이는 과매수 구간(70 이상)에 진입하지 않은 중립 상태로, 추가 상승 여력이 충분히 남아있음을 의미한다. 또한 MACD는 시그널 라인 위에서 골든 크로스를 형성하려는 움직임을 보이며 상승 모멘텀을 뒷받침하고 있다.

와이코프(Wyckoff) 패턴 분석에 따르면, XRP는 장기간의 재축적 단계를 거쳐 스프링 이후 반등하는 D단계에 진입한 것으로 보인다. 분석가들은 이 구간에서 거래량이 동반된 상승이 나올 경우, 2.15달러 저항선을 뚫고 전고점을 향해 나아갈 가능성이 높다고 보고 있다.

XRP 강세, 알트코인 순환장 신호탄으로 볼 수 있을까

시장의 관심은 이제 XRP의 개별 호재를 넘어 알트코인 시장 전체로의 확산 여부에 쏠려 있다. 비트코인은 현재 7만 달러 부근의 좁은 박스권에 갇혀 있으며, 이는 역사적으로 알트코인 순환장이 시작되기 직전의 전형적인 시장 분위기다. 비트코인의 가격 변동성이 줄어들고 지배력이 정체될 때 트레이더들은 더 높은 수익률을 좇아 알트코인으로 자금을 이동시키는 경향이 있기 때문이다.

하지만 이번 장세는 과거와 다소 다른 양상을 보인다. 알트코인 시즌 인덱스는 여전히 본격적인 순환장 진입 신호를 보내지 않고 있으며, 알트코인 대장주인 이더리움(ETH)의 도미넌스마저 11% 저항선 아래에서 고전하고 있다. 즉, 시장 전체의 유동성이 풍부해져서 오르는 것이 아니라 개별 호재가 있는 특정 자산으로만 자금이 쏠리는 차별화 장세가 펼쳐지고 있다는 분석이다.

XRP의 상승 동력은 명확한 펀더멘털 개선에서 비롯된다. 리플은 호주 결제 업체 ‘BC Payments Australia’ 인수를 통해 호주 금융 서비스 라이선스(AFSL) 확보를 추진 중이다. AmbCrypto에 따르면, 이번 인수가 완료될 경우 리플은 전 세계적으로 75개 이상의 라이선스를 보유하게 되며 글로벌 결제망 확장에 방점을 찍게 된다. 온체인 데이터 또한 이를 뒷받침한다. 크립토퀀트(CryptoQuant) 데이터에 따르면 최근 바이낸스에서 1만 4,000건 이상의 XRP 대규모 출금이 발생했다. 거래소 밖으로 자금이 이동하는 것은 통상적으로 매도 의사가 없는 장기 보유 목적의 매집 신호로 해석된다.

강세 시나리오를 위협하는 거시적 변수들

물론 장밋빛 전망만 있는 것은 아니다. 강세 시나리오를 단번에 뒤집을 수 있는 거시경제 및 온체인 리스크가 여전히 도사리고 있다. 가장 큰 변수는 지정학적 리스크다. 미국 해군이 호르무즈 해협의 위험 수위를 ‘매우 높음’으로 유지하면서 국제 유가 변동성이 확대되고 있으며, 이는 위험자산 전반에 하방 압력을 가하고 있다.

비트코인의 온체인 데이터도 경고등을 켰다. 현재 손실 상태에 있는 비트코인 공급량(Supply in Loss) 비율이 40~50% 구간에 접근하고 있다. 역사적으로 이 구간은 약세장의 초입과 일치하는 경우가 많았다. 크립토퀀트 분석가들은 현재를 사이클 중 “가장 실망스러운 단계”라고 표현하며, 장기 보유자들조차 손실을 확정 짓고 매도에 나서는 현상이 관찰되고 있다고 경고했다.

Bitcoin Enters the Most Frustrating Phase of the Cycle “A combination of 3 key on-chain metrics suggests that the market may be navigating one of the most psychologically challenging phases of the cycle.” – By @MorenoDV_ pic.twitter.com/XBTecaPE5j — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) March 11, 2026

만약 거시 경제 충격으로 비트코인이 주요 지지선을 이탈할 경우, XRP 역시 독주 체제를 유지하기 힘들다. 급격한 하락은 레버리지 포지션을 강제로 청산시키며 하락폭을 눈덩이처럼 키울 수 있다. 트레이더들은 롱 포지션이 과도하게 쌓여있는지 펀딩비 추이를 면밀히 살필 필요가 있다.

XRP 가격 전망: 2.15달러 돌파인가, 1.77달러 붕괴인가

결국 단기적인 방향성은 2.15달러 저항선 돌파 여부에 달려 있다. 만약 XRP가 거래량을 동반하며 이 구간을 뚫어낸다면, 다음 목표가는 단기적으로 2.30달러, 중기적으로는 2.80달러까지 열려 있다. 이는 본격적인 상승 랠리의 신호탄이 될 것이다.

반면, 매수세가 둔화되어 심리적 지지선인 2.00달러를 내준다면 상황은 반전된다. 이 경우 1차 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 1.88달러 부근이 될 것이며, 최악의 경우 상승 관점이 무효화되는 1.77달러 선까지 조정받을 수 있다. 투자자들은 현재의 반등이 거시적 악재를 이겨낼 만큼 강력한지, 아니면 일시적인 ‘불 트랩(Bull Trap)’인지 확인하기 위해 비트코인의 7만 달러 사수 여부와 글로벌 뉴스 흐름을 동시에 주시해야 한다.

