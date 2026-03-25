트럼프 코인 가격 테스트… 반등 신호일까, 하락세의 연장일까?

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트럼프 코인(오피셜 트럼프, TRUMP)이 3.34달러 선에서 위태로운 줄타기를 이어가고 있다. 최근 24시간 동안 3.11% 상승하며 겉으로는 반등하는 듯 보이지만 거래량은 오히려 8.84% 급감한 1억 4,536만 달러에 그치며 착시 현상을 일으키고 있다. 지난 일주일간 10%의 가치가 증발한 이 자산은 연이은 급락 이후 투자자들의 신뢰가 흔들리며 지지부진한 흐름을 보이는 중이다.

특히 가격은 오르는데 거래량은 줄어드는 다이버전스 현상은 시장의 확신이 부족하다는 강력한 신호다. 중동발 지정학적 긴장과 극심한 변동성 속에서 기술적 지표들이 엇갈린 신호를 보내고 있어 향후 방향성은 안갯속에 가려져 있다.

$TRUMP one of the most successful crypto projects in history? to be honest, crypto started its change and red days since after the launch it was too good before https://t.co/XjJwlmoT8Z pic.twitter.com/1MDv4BfHp3 — Quadrix (@Qu3drix) March 25, 2026

트럼프 코인, 회복인가 추가 붕괴인가?

현재 $TRUMP 코인의 기술적 구조는 매우 취약하다. 핵심 지지선인 3.30달러 바로 위에서 거래되고 있는데, 만약 이 라인이 무너진다면 상황은 파국으로 치달을 수 있다. 특히 가격이 3.20달러 아래로 밀릴 경우 하락 추세를 확정짓는 데스 크로스가 발생하며 공격적인 숏 셀링(공매도)을 불러올 위험이 크다.

물론 희망적인 지표도 없지는 않다. 상대강도지수(RSI)는 56.44로 완만한 상승 여력을 보여주고 있으며, 불 베어 파워(BBP) 역시 0.133을 기록해 매수세가 근소한 우위를 점하고 있음을 시사한다.

하지만 자금 흐름을 나타내는 차이킨 자금 흐름(CMF) 지수는 -0.15까지 떨어져, 소폭의 가격 상승에도 불구하고 실제로는 자본이 이 자산에서 빠져나가고 있음을 여실히 보여준다. MACD와 신호선 또한 0선 아래에 잠겨 있어 하락 모멘텀이 여전히 시장을 지배하고 있음을 확인시켜 준다.

반등이 성공하려면 반드시 3.37달러 저항선을 뚫어내야 한다. 이 수준 위에서 종가를 형성한다면 3.40달러를 향한 ‘골든 크로스’를 기대할 수 있지만, 거래량 뒷받침 없는 랠리는 결국 매도 세력의 먹잇감이 될 가능성이 높다.

트럼프 코인 정체 속 ‘리퀴드체인’ 레이어 3 인프라로 눈돌리는 스마트 머니

$TRUMP 보유자들이 3.31달러 지지선 사수에 전전긍긍하는 사이, 스마트 머니는 시장의 파편화 문제를 근본적으로 해결하는 인프라 자산으로 빠르게 이동하고 있다. 밈코인의 극심한 변동성에 지친 트레이더들이 비트코인, 이더리움, 솔라나의 유동성을 하나로 묶는 레이어 3 프로토콜 리퀴드체인(LiquidChain, $LIQUID)으로 포트폴리오를 재편하고 있는 것이다.

단순한 투자 심리에 의존하는 투기성 자산과 달리, 리퀴드체인은 세 개의 메이저 체인을 단일 실행 환경으로 통합하는 실질적인 유틸리티를 제공한다. 프리세일 데이터는 이러한 수요를 입증하고 있다. 리퀴드체인은 현재까지 62만 달러 이상의 투자금을 유치하며 순항 중이다.

현재 진입 가격은 0.0143달러이며, 스테이킹 보상으로 무려 1,700% 이상의 APY를 내걸고 있다. 검증 가능한 결제 시스템과 통합 유동성 레이어를 갖춘 $LIQUID는 멀티 체인 시대의 ‘연결 고리’ 역할을 목표로 하고 있다. 특히 글로벌 보안 인증 기관인 서틱(Certik)으로부터 보안 감사를 완료하며 신뢰도까지 확보했다는 평이다.

리퀴드체인 공식 웹사이트 바로가기

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