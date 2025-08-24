코인베이스, 트럼프 연관 USD1 스테이블코인 상장 검토

핵심 내용

코인베이스(Coinbase)는 월드 리버티 파이낸셜 USD(USD1)를 자산 로드맵에 추가했다.

에릭 트럼프(Eric Trump)는 X(구 트위터)를 통해 이 소식을 확인하며 월드 리버티 파이낸셜에서 곧 더 많은 소식이 나올 수 있음을 암시했다.

추가로 이더리움(ETH), 베이스(BASE), 솔라나(SOL) 네트워크 기반 자산들도 포함됐다.

코인베이스(Coinbase)는 월드 리버티 파이낸셜 USD(USD1)를 상장 로드맵에 추가했다고 발표하며, 잠재적 상장 자산 풀을 더욱 다양화했다. 트럼프가 지원하는 이 스테이블코인은 ERC-20, 베이스(BASE), 솔라나(SOL) 기반 토큰들과 함께 검토 목록에 오르며, 코인베이스가 폭넓은 시장 노출을 제공하려는 노력을 반영한다.

Assets added to the roadmap today: World Liberty Financial USD (USD1)https://t.co/rRB9d3hSr2 — Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) August 21, 2025

이더리움(ETH) 네트워크에서는 QCAD(QCAD), 돌로마이트(DOLO), SPX6900(SPX), 월드 리버티 파이낸셜 USD(USD1) 가 새롭게 추가됐다. 베이스 네트워크에는 AWE 네트워크(AWE) 와 플록(FLOCK) 이 포함되었으며, 솔라나에서는 솔레이어(LAYER) 가 검토 대상이 되었다.

USD1 is officially on @Coinbase!!! More @worldlibertyfi news to come very soon! https://t.co/GaDxpHAlH3 — Eric Trump (@EricTrump) August 21, 2025

트럼프 미디어 그룹(Trump Media Group) 부사장이자 WLFI 공동 설립자인 에릭 트럼프(Eric Trump) 는 X(구 트위터)를 통해 이 소식을 확인하며 프로젝트의 진행 상황과 향후 발표 가능성에 주목을 끌었다.

코인베이스는 공식 블로그 게시물에서, 이번 로드맵 업데이트가 상장을 보장하는 것은 아니며, 거래는 유동성 지원과 인프라가 구축된 후에만 시작된다고 강조했다. 또한 일부 자산은 위험 수준이 높은 프로젝트를 위해 마련된 ‘실험적’ 레이블 하에 처음 출시될 수도 있다고 덧붙였다.

리스크 관리와 컴플라이언스는 여전히 최우선 과제

코인베이스는 사용자들에게 자산을 성급하게 예치하지 말 것을 강조하며, 공식 상장 발표 전에 입금할 경우 자금이 영구적으로 손실될 수 있다고 경고했다. 코인베이스는 로드맵 포함은 인기나 시가총액이 아니라 준법 심사와 기술 검토를 반영한 것임을 거듭 밝혔다.

회사에 따르면 일부 토큰들은 커뮤니티의 관심에도 불구하고 최소한의 법적, 보안적, 혹은 컴플라이언스 기준을 충족하지 못해 상장에서 제외된다.

한편, 코인베이스는 이더리움의 ERC-20, 솔라나의 SPL 등 다양한 토큰 표준에 대한 지원을 확대하려는 노력을 이어가고 있으며, 이는 규제적 안전장치를 유지하면서도 더 많은 디지털 자산 접근성을 넓히려는 미션과 일치한다고 덧붙였다.

코인베이스 시장 확장 속 코인퓨처스(Coinfutures) 관심 증가

코인베이스가 잠재적 상장 자산을 확대하는 가운데, 코인퓨처스(Coinfutures)는 파생상품 시장에서 주목을 받고 있다. 이 플랫폼은 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 도지코인(DOGE), 솔라나(SOL) 등을 포함한 자산에 대해 최대 1000배 레버리지를 제공한다.

이 서비스는 고객신원확인(KYC) 절차 없이 거래가 가능하며, 즉시 출금을 지원해 참가자들에게 선물 시장에 직접 접근할 수 있는 유연한 진입·퇴출 옵션을 제공한다.

코인퓨처스 웹사이트를 방문하면 초고속 거래와 다양한 수익 기회를 경험할 수 있다.