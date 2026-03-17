트럼프의 연준 금리 인하 압박: 비트코인과 암호화폐 시장에 미치는 영향

비트코인(BTC)이 심리적 저항선인 7만 5,000달러 바로 아래인 7만 3,900달러 부근에서 횡보세를 보이고 있다. 이러한 가운데 행정부가 연방준비제도(Fed·연준)를 향해 공세적인 압박을 가하며 시장의 긴장감이 고조되고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 즉각적인 ‘특별 회의’ 소집과 금리 인하를 요구하고 나섰으며, 이는 중앙은행의 독립성에 대한 정치적 도전으로 받아들여지고 있다. 시장은 현재 3월 FOMC를 앞두고 조기 유동성 확대 가능성을 가격에 반영하기 위해 분주히 움직이는 모습이다.

연준은 그간 끈질긴 인플레이션을 잡기 위해 긴축적인 태도를 유지해 왔으나 대통령의 “당장 인하하라”는 강력한 요구는 위험 자산의 변동성을 키우는 촉매제가 되고 있다. 현재 시장은 견조한 경제 지표를 배경으로 연준이 행정부의 압력에 굴복할 가능성과 원칙을 고수할 가능성을 동시에 저울질하고 있다. 이러한 역학 관계는 자본 비용에 직접적인 영향을 미치며 결과적으로 암호화폐와 같은 위험 자산에 공급될 순유동성을 결정짓게 된다.

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연준의 독립성과 유동성 방정식

최근 백악관 회의와 소셜 미디어를 통해 전달된 트럼프 대통령의 발언은 제롬 파월 연준 의장의 ‘데이터 의존적’ 접근 방식을 정조준하고 있다. 트럼프 대통령은 “초등학생도 금리 인하의 필요성을 이해할 것”이라며 현재 3.50%~3.75%인 기준금리 목표 범위가 국가 안보에 위협이 된다고 주장했다. 암호화폐 시장 입장에서 이 발언이 중요한 이유는 레버리지 비용과 직결되기 때문이다. 금리 인하 압박은 39조 달러에 달하는 국가 부채의 이자 부담을 줄이려는 의도도 있지만, 한편으로는 통화 정책이 정부 지출을 뒷받침하도록 강제되는 재정 지배 시나리오로의 전환 신호로 해석될 수 있다.

정치적 수사에도 불구하고 시장 데이터는 아직 즉각적인 정책 전환을 예상하지 않고 있다. CME 페드워치(FedWatch)에 따르면 이번 주 FOMC 회의에서 금리가 동결될 확률은 99%에 달하며, 4월 29일 회의 역시 97%의 높은 확률로 동결이 예상된다. 이처럼 대통령의 요구와 시장의 예측이 어긋나면서 이분법적인 리스크 환경이 조성되었다. 연준이 예상대로 원칙을 고수한다면 유동성은 계속 억제되겠지만, 파월 의장이 조금이라도 비둘기파적인 신호를 보낸다면 시장은 이를 행정부에 대한 굴복으로 간주하고 달러 가치 하락과 위험 자산의 상등으로 즉각 반응할 가능성이 크다.

여기에 재정 상황이 복잡함을 더하고 있다. 대규모 경제 부양을 예고하는 ‘원 빅 뷰티풀 빌(One Big Beautiful Bill Act)’ 제정안이 추진되면서 인플레이션 위험은 여전히 2.4% 수준으로 높게 유지되고 있다. 뱅크레이트(Bankrate)의 경제학자 마이클 응웬은 이러한 자금 투입이 GDP 성장을 자극하겠지만 동시에 인플레이션을 끌어올릴 것이라고 분석했다. 만약 연준이 이러한 재정 부양책과 맞물려 성급하게 금리를 내린다면 실질 금리가 깊은 마이너스(-) 영역으로 진입하게 되며, 이는 역사적으로 비트코인과 같은 실물 자산에 강력한 호재로 작용해 왔다.

자산 간 상관관계: 유동성 환경의 가늠자가 된 비트코인

현재 비트코인의 가격 흐름은 순수한 안전 자산이라기보다 글로벌 유동성 변화에 민감하게 반응하는 ‘고베타 지표 자산’으로서의 성격이 짙다. 비트코인과 나스닥 100 지수의 30일 상관관계가 여전히 긴밀하다는 점은 암호화폐 시장이 주로 금리 할인율 메커니즘에 따라 움직이고 있음을 시사한다. 만약 트럼프의 압박이 성공하여 국채 수익률을 낮춘다면, 그에 따른 유동성 팽창은 성장 민감 자산에 압도적인 수혜를 줄 것이다.

그러나 디커플링 시나리오도 존재한다. 만약 채권 시장이 금리 인하를 인플레이션을 재점화할 정책적 오류로 해석한다면, 장기적인 화폐 가치 하락 우려로 인해 10년 만기 국채 수익률이 오히려 급등할 수 있다. 이 경우 일부 분석가들은 비트코인이 주식 시장과 결별하고, 국가 부채 우려 속에서 ‘디지털 금’처럼 행동하며 독자적인 상승 노선을 구축할 수 있다고 주장한다. 현재까지 비트코인의 일차적인 동력은 당장의 현금 비용이며, 연준 기금 선물 곡선의 변화에 민감하게 반응하고 있다.

기술적으로 상방의 핵심 저항선은 7만 2,000달러 선이다. 현물 거래량을 동반해 이 구간을 탈환한다면 현재의 매집 단계가 종료되고 본격적인 돌파가 확인될 것이다. 현재 상대강도지수(RSI)는 50 근처에서 중립을 유지하고 있으며, 이는 시장이 방향성을 정하기 위해 FOMC 성명서나 점도표 업데이트와 같은 결정적인 거시적 촉매제를 기다리고 있음을 나타낸다.

3월 FOMC와 기관 자금 흐름의 함의

기관 자금의 유입은 연준의 다음 행보를 확인하기 위해 잠시 숨을 고르는 모양새다. 블랙록의 IBIT와 피델리티의 FBTC 등 현물 비트코인 ETF는 연초 이후 꾸준한 유입세를 보였으나, 국채 수익률이 고공행진을 이어가면서 그 속도가 둔화되었다. 기관 투자자들은 단기 국채를 통해 연 3.5%~4%의 무위험 수익을 얻을 수 있는 상황이기에, 배당이나 이자가 없는 비트코인을 보유하는 데 따른 기회비용이 높아진 상태다.

온체인 분석업체 글래스노드(Glassnode)의 데이터에 따르면 장기 보유자(LTH)들의 공급량은 여전히 견조하다. 이는 확신을 가진 매수자들이 단기적인 정치적 소음을 무시하고 있음을 시사한다. 그러나 가격이 지속적으로 상승하기 위해서는 순유입 자산의 확대가 필요하며, 이는 역사적으로 통화 완화 정책 시기와 밀접한 상관관계를 가져왔다. 만약 연준이 행정부의 압력을 무시하고 고금리 유지 입장을 견지한다는 신호를 보낸다면 위험 자산에서 확정 금리 상품으로 자본이 회전하는 현상이 나타날 수 있다.

결론적으로 연준이 현 정부의 압박에 대해 명확한 입장을 정리하기 전까지는 박스권 내의 변동성이 지속될 가능성이 크며, 이는 비트코인의 즉각적인 저항선 돌파를 제한하는 요소로 작용할 전망이다.

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