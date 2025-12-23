TRUMP, 5달러 선 회복 실패… 토큰 언락 물량에 추가 하락 우려

핵심 내용

이번 주 약 2,484만 달러 규모에 해당하는 TRUMP 토큰 489만 개가 순차적으로 시장에 풀릴 예정이다.

물량 기준으로 보면, 이번 언락은 이번 주 예정된 선형 토큰 출시 가운데서도 규모가 큰 편에 속한다.

다만 가격 흐름은 여전히 지지선 방어 여부에 달려 있어, TRUMP가 현재 지지 구간을 지켜내고 6.30달러 선을 다시 회복할 경우 단기적으로는 반등 시도가 나올 여지도 남아 있다.

공식 트럼프 밈 코인을 보유한 투자자들의 신뢰가 다시 한 번 시험대에 올랐다. 토크노미스트(Tokenomist) 자료를 보면, 이번 주 전체 유통량의 약 2.45%에 해당하는 TRUMP 토큰 489만 개가 풀릴 예정이다. 금액으로는 약 2,484만 달러 규모다.

이번 물량 풀림으로 TRUMP는 RAIN, 솔라나(SOL)와 함께 이번 주 가장 큰 규모의 선형 토큰 언락 대상에 포함됐다. 시장에 추가 공급이 예정된 만큼, 단기적인 가격 부담을 우려하는 시선도 적지 않다.

According to Tokenomist, large single unlocks (each exceeding $5 million) over the next seven days include H, XPL, JUP, SOON, MBG, and UDS. Large linear unlocks with daily releases exceeding $1 million over the same period include RAIN, SOL, TRUMP, WLD, DOGE, AVAX, and ASTER,… pic.twitter.com/Ei1RbfaN8U — Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 22, 2025

현재 TRUMP는 4.93달러(약 7309원) 부근에서 거래되고 있다. 지난 한 달 동안 가격은 약 22% 하락했고, 최근 24시간 기준으로도 약 2.6% 내렸다. 다만 코인마켓캡 집계에 따르면 거래량은 하루 새 10% 증가해, 변동성 속에서도 투자자들의 관심 자체는 오히려 커진 모습이다.

TRUMP 가격 전망: 중단기 가격 방향성은?

토큰 언락이 곧바로 매도로 이어지는 것은 아니지만, 이미 형성된 가격 방향을 더 강하게 만드는 경우는 적지 않다. TRUMP 역시 큰 흐름에서는 여전히 약세 구간에 머물러 있다. 차트상 고점과 저점이 계속 낮아지는 하락 패턴이 유지되고 있다.

현재 가격은 4.70~5.00달러로, 중요한 지지 구간 바로 위에서 움직이고 있다. 이 영역은 과거 매수세가 유입됐던 자리지만, 여러 차례 시험을 거치며 방어력이 눈에 띄게 약해진 상태다.

이 지지선이 깨질 경우 가격은 4달러 중반대로 밀릴 가능성이 크다. 해당 구간 아래로 명확히 내려가면, 추가 하락을 경계해야 하는 국면으로 바뀔 수 있다.

반대로 현 지지선을 지켜내고 6.30~6.50달러 저항대를 다시 넘어선다면 분위기는 달라진다. 이 경우 8.50~9.00달러 구간까지의 반등 여지가 열리며, 강한 회복이 이어질 경우에는 15달러 부근 재도전 가능성도 차트상으로는 남아 있다.

TRUMP 상승세 둔화… 시장 관심은 비트코인 레이어 2로 이동 중?

현재로서는 TRUMP 토큰을 둘러싼 과열된 기대가 점차 가라앉는 분위기다. 이런 가운데 시장의 시선은 다른 방향으로 옮겨가고 있다. 비트코인의 활용 범위를 넓히겠다는 목표를 내건 새로운 프로젝트들이 하나둘 주목받기 시작한 것이다.

그중 하나가 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)다. 이 프로젝트는 비트코인 레이어2 솔루션으로, 솔라나 계열 기술을 접목해 비트코인 위에서도 디파이 환경을 구현하는 것을 목표로 하고 있다. 느린 처리 속도와 높은 수수료라는 비트코인의 구조적 한계를 보완하겠다는 구상이다.

시장 반응도 적지 않다. 비트코인 하이퍼는 현재 진행 중인 프리세일에서 이미 약 2,970만 달러를 모금했다. 초기 참여자들은 디파이뿐 아니라 게임, NFT 등 다양한 활용 사례가 가능하다는 점에 주목하며 토큰을 매수하고, 일부는 연간 최대 39% 수익률을 제공하는 스테이킹에도 참여하고 있다.

기술적인 측면에서 HYPER는 레이어2 구조를 통해 거래 처리 속도를 높이고 비용 부담을 낮추는 데 초점을 맞춘다. 이를 통해 비트코인이 단순한 가치 저장 수단을 넘어 실제 활용되는 네트워크로 확장될 수 있을지 여부가 관건이다.

현재 HYPER 토큰은 0.013465달러에 판매되고 있다. 초기 참여를 원하는 경우 비트코인 하이퍼 공식 프리세일 페이지에서 베스트 월렛과 같은 코인 지갑을 연결해 확인할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.