그레이스케일, 체인링크 ETF 전격 신청…LINK 즉각 반등

핵심 내용

그레이스케일(Grayscale)의 체인링크 현물 ETF는 뉴욕증권거래소 아르카(NYSE Arca)에서 티커 GLNK로 거래될 예정이다.

이번 신청 소식에 체인링크(LINK) 가격은 3% 급등하며 23달러(약 31,940원)를 돌파했고, 일일 거래량은 54% 증가해 8억 1,500만 달러(약 1조 1,312억 원)에 달했다.

체인링크에 대한 기관 투자자들의 관심도 가속화되고 있으며, 비트와이즈(Bitwise) 역시 체인링크 ETF를 추진 중이고, 일부 기업 재무부서들도 LINK를 자산으로 편입하고 있다.

9월 8일 제출된 최신 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 암호화폐 자산운용사 그레이스케일(Grayscale)은 자사의 체인링크 트러스트(Chainlink Trust)를 현물 상장지수펀드(ETF)로 전환할 의사를 밝혔다.

그레이스케일은 그레이스케일 체인링크 트러스트(LINK)를 그레이스케일 체인링크 트러스트 ETF로 전환하기 위해 S-1 양식을 제출했으며, 해당 ETF는 뉴욕증권거래소 아르카(NYSE Arca)에서 티커 GLNK로 거래될 예정이다.

발표 직후 강세 모멘텀에 힘입어 체인링크(LINK) 가격은 3% 상승하며 23달러(약 31,940원)를 돌파했다.

그레이스케일, 체인링크 트러스트를 현물 ETF로 전환 신청

SEC에 제출된 S-1 양식에 따르면, 이번 제안은 7월에 제출된 NYSE 아르카(NYSE Arca)의 원자재 기반 ETP에 대한 일반 상장 기준에 근거하고 있다.

이 규정이 채택되면 일부 암호화폐 상품은 개별 SEC 승인을 거치지 않고도 상장될 수 있다. 채택 시 그레이스케일은 자사의 LINK 트러스트가 요건을 충족할 것으로 기대하고 있다.

해당 트러스트는 LINK를 직접 보유하며, 코인베이스 커스터디(Coinbase Custody)가 수탁사 역할을, BNY 멜론(BNY Mellon)이 관리인 및 이전대리인 역할을 맡게 된다.

트러스트는 1만 주 단위로 주식을 발행·상환하며, 초기에는 제3자 유동성 공급업체가 지원하는 현금 거래를 통해서만 이루어진다.

규제 승인을 전제로, 그레이스케일은 장차 현물 LINK 이체를 도입할 수 있다. 또한 이번 신청서에는 세무 및 규제 승인을 조건으로 LINK 스테이킹 가능성도 열어두고 있다.

체인링크 ETF를 추진하는 것은 그레이스케일만이 아니다. 지난 8월 비트와이즈 애셋 매니지먼트(Bitwise Asset Management) 역시 자체 체인링크 기반 상품을 위해 SEC에 신청서를 제출했다.

LINK 가격 3% 급등

이번 소식 이후 체인링크(LINK) 가격은 3% 상승하며 23달러(약 31,940원)를 돌파했으며, 일일 거래량은 54% 이상 증가해 8억 1,500만 달러(약 1조 1,312억 원)에 달했다.

이는 트레이더들 사이에서 강한 강세 심리가 형성되고 있음을 보여주며, 애널리스트들은 LINK 가격이 35달러(약 48,600원) 이상으로 오를 수 있다고 전망하고 있다.

기술적 차트에서 LINK 가격은 이전 돌파 시 80% 상승을 기록했던 것처럼, 또 다른 불 플래그(bull flag) 패턴을 형성하고 있다. 애널리스트들은 동일한 패턴이 반복된다면, 다음 상승 흐름에서 LINK 가격이 34달러(약 47,200원)를 넘어설 수 있으며, 이는 강세 모멘텀의 지속을 의미한다고 분석한다.

looks like $LINK is cooking another bull flag rn. First one sent it +80%… if it repeats, next leg takes it straight into $34+ territory. simple as that! Time to assemble link marines.. pic.twitter.com/FevkCNjPcC — Axel Bitblaze 🪓 (@Axel_bitblaze69) September 8, 2025

2025년 올해 들어 강한 상승세 속에 체인링크는 시가총액 기준 상위 15대 암호화폐에 이름을 올리며 주요 시장 플레이어로 부상하고 있다. 그 결과 체인링크를 재무 자산으로 보유하려는 기업 수요도 최근 증가하고 있다.

최근 나스닥에 상장된 부동산 자산운용사 칼리버(Caliber)는 이사회가 체인링크의 토큰 LINK 매입을 중심으로 한 디지털 자산 재무(DAT) 전략을 승인했다고 발표했다.

2025년 가장 주목받는 알트코인은? — 비트코인을 대체할 알트코인 순위