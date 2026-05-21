미·이란 협상 재개에 비트코인 7만 8천 달러 안착… ‘비트코인 하이퍼’ 사전 판매는 3,270만 달러 돌파

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미국과 이란 간의 새로운 외교적 조치가 최근 가상자산 가격을 움직였던 대외적 압박을 완화하는 데 기여하고 있다. 비트코인(BTC)은 7만 8,000달러 부근의 안정적인 범위에 자리를 잡았으며, 전체 가상자산 시가총액은 소폭의 일일 상승세를 보이며 약 2조 5,900억 달러 선을 유지하고 있다. 호르무즈 해협을 통한 선박 통행 흐름 등 핵심 의제에 대한 회담이 진전되면서 위험 자산 선호 심리가 숨 고르기에 들어간 모양새다.

이처럼 거시 경제 환경이 진정되었음에도 불구하고 특정 비트코인 관련 프로젝트로의 자금 유입은 지속되고 있다. 특히 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER) 사전 판매는 꾸준한 자원 유입과 명확한 기술적 방향성을 보이며 독보적인 성과를 거두고 있다. 안전한 비트코인 기반 위에서 빠르고 저렴한 트랜잭션을 제공하도록 설계된 이 프로젝트는 이미 3,270만 달러 이상의 자금을 조달했다. 이는 단기적인 뉴스 노이즈와 관계없이 비트코인의 실질적인 확장성 도구에 대한 수요가 견고함을 보여준다.

미·이란 외교 협상 시도, 가상자산 시장 안정세 뒷받침

이번 주 미국과 이란 고위 관계자들 간의 고위급 회담이 재개됐다. 이번 회담의 궁극적인 목적은 지역적 긴장을 완화하고 호르무즈 해협을 통한 선박 통항권을 명확히 하는 것이다. 이전에 발생했던 국제 유가 변동과 위험 자산 기피 심리는 디지털 자산 시장에 영향을 미쳤으나, 최근의 외교적 움직임은 가상자산 시장의 안정적인 가격 흐름과 맞물리고 있다. 비트코인은 현재 7만 8,000달러 선에서 거래 중이며 전체 가상자산 시장은 전반적으로 중립적인 톤을 유지한 채 소폭 우상향을 나타내고 있다.

시장 참여자들은 비트코인의 가격 응축 과정을 지속해서 추적하고 있다. 가상자산 분석가 단 크립토(Daan Crypto)는 현재 7만 8,000달러 부근과 7만 6,500~7만 7,000달러 구간에 유동성 클러스터가 형성되어 있다고 분석했다. 그는 며칠간 이어진 타이트한 박스권 거래 이후, 이 범위가 깨지는 시점에서 최소 5% 이상의 가파른 가격 움직임이 일어날 것으로 관측했다. 이는 대외적 불확실성이 사라지고 참여자들이 다음 단계를 위해 포지션을 재구축할 때 자주 나타나는 전형적인 패턴이다.

$BTC Some big clusters right around price. Most notably: the ~$78K area and the $76.5K-$77K area in the short term. Price has been in a pretty tight price range the past few days so expecting some larger 5%+ move to occur here soon again. pic.twitter.com/Lg7c7OMLtw — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) May 21, 2026

지정학적 긴장이 완화되면서 시장의 초점은 매크로 순풍에만 의존하기보다 비트코인의 장기적 역량을 강화하는 프로젝트로 이동하고 있다.

비트코인 하이퍼, ‘솔라나 가상머신’ 통합 비트코인 레이어 2로 모멘텀 유지

거시 경제 환경이 안정을 찾아가는 와중에도 비트코인 하이퍼는 사전 판매 기간 동안 매수세를 꾸준히 흡수하고 있다. 이 프로젝트는 영지식 증명과 주기적인 상태 기록을 베이스 체인에 복귀시키는 방식을 통해 비트코인 수준의 보안성을 유지하면서도, 솔라나 가상머신(SVM)을 통합해 높은 처리량을 제공하는 새로운 비트코인 레이어 2 네트워크를 기반으로 한다.

사용자는 캐노니컬 브릿지를 통해 비트코인을 예치한 뒤, 레이어 2 위에서 실시간 결제나 탈중앙화 애플리케이션(dApp)을 즉각적인 최종성과 함께 낮은 수수료로 이용할 수 있으며, 이후 암호학적 검증을 거쳐 출금할 수 있다.

현재 사전 판매 가격은 토큰당 0.0136804달러 수준이며 총 조달 금액은 약 3,300만 달러에 육박하고 있다. 참여자들은 구매와 스테이킹을 동시에 진행하는 통합 경로를 선택해 36%의 높은 스테이킹 연간수익률(APY)을 즉시 확보할 수 있다. 전체 토큰 할당 구조는 개발, 재단 예비비, 마케팅, 스테이킹 보상, 향후 거래소 상장 물량으로 구성되어 있어 단기 엑시트가 아닌 지속적인 개발을 겨냥한 토크노믹스임을 보여준다.

중동발 지정학적 진전이 자산 시장을 안정시켰으나 구체적인 비트코인 인프라에 대한 관심은 꺾이지 않았으며 $HYPER 사전 판매의 지속적인 견인력은 빠른 전송부터 새로운 앱 구동 공간에 이르기까지 비트코인이 실제 처리할 수 있는 범위를 확장하려는 솔루션에 대한 수요를 반영한다.

HYPER 사전 판매 참여 방법

비트코인 하이퍼 토큰 구매를 원하는 투자자들은 다음과 같은 경로를 통해 참여할 수 있다.

공식 웹사이트 이용: 비트코인 하이퍼 공식 사전 판매 페이지에 접속하여 직접 구매할 수 있다. 결제 수단으로는 SOL, ETH, BNB, USDC, USDT를 지원하며, 유연성을 높이기 위해 은행 카드 결제 옵션도 제공한다. 토큰 클레임은 토큰 생성 이벤트(TGE) 이후 해당 네트워크를 통해 처리된다.

베스트 월렛(Best Wallet) 앱 이용: 모바일 환경의 경우 애플 앱스토어나 구글 플레이스토어에서 베스트 월렛 앱을 다운로드하여 참여할 수 있다. 모바일 앱은 HYPER의 전체 사전 판매 프로세스를 지원하며 앱 내에서 구매와 스테이킹이 결합된 경로를 선택하면 진입 시점부터 즉시 36% APY 보상을 획득할 수 있다.

프로젝트의 개발 진행 상황과 공식 커뮤니티 활동에 대한 정기 업데이트는 비트코인 하이퍼 공식 X 계정과 공식 텔레그램을 통해 정기적으로 공지된다.

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