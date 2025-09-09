하이퍼리퀴드(HYPE) 신고점 갱신… ETF 발행 반에크 CEO도 지지 선언

핵심 내용

하이퍼리퀴드(HYPE)가 55달러(약 76,400원)로 새로운 사상 최고가를 기록했으며, 24시간 거래량은 150% 급증했다.

반에크(VanEck)는 하이퍼리퀴드 생태계에의 참여를 확인하고 향후 협력 가능성을 시사했다.

라이온 그룹과 같은 주요 기업들과 고래 투자자들이 하이퍼리퀴드를 매집하면서 신뢰가 커지고 있음을 보여주고 있다.

하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 네이티브 토큰 HYPE 는 55달러(약 76,400원)로 치솟으며 하루 만에 10% 상승, 새로운 사상 최고가를 기록했다. 이번 가격 랠리는 24시간 거래량을 150% 끌어올리며 투자자 신뢰가 높아지고 있음을 보여주었다.

이 같은 흐름은 반에크(VanEck)의 CEO 얀 반에크(Jan van Eck)가 하이퍼리퀴드 생태계를 공개적으로 지지한 데 따른 것이다. 월요일 늦은 시간, 반에크 CEO는 X에 글을 올려 이 레이어1 블록체인의 첨단 기술과 탈중앙화 거버넌스 체계를 높이 평가했다.

Dear Hyperliquid community,



We are impressed by your product, the technology, the decentralized governance, and the method of your rollout.



And we think we can be part of a trusted, compliant solution.



We provide research to the community, for free, in an effort to be… — Jan van Eck (@JanvanEck3) September 8, 2025

그는 반에크가 수개월 전부터 연구와 거버넌스 참여를 통해 해당 생태계에 적극적으로 관여해왔다고 확인했으며, 이번 협력 계획은 금융 대기업이 블록체인 기반 솔루션을 탐색하는 데 개방적임을 보여준다.

반에크의 이번 발언은 하이퍼리퀴드의 정당성을 강화하고, 플랫폼이 더 널리 채택될 수 있는 잠재력을 부각시켰다. 그는 앞으로 진행될 거버넌스 이니셔티브에 참여하고, 향후 파트너십 가능성을 시사하며 강한 기대감을 드러냈다.

하이퍼리퀴드, 폭발적 성장세

이번 지지는 하이퍼리퀴드가 출시 이후 보여온 강력한 성장세에 따른 것이다. 지난 8월, 이 플랫폼은 월간 수익 신기록을 세웠으며, 누적 수익 및 거래 규모가 1억 600만 달러(약 1,474억 원)를 돌파했다.

현재 약 53.64(약 74,490원) 선에서 거래 중인 하이퍼리퀴드는 2025년에 구매하기 좋은 암호화폐 중 하나로 꼽히며, 지난 1년 동안 이미 16배 상승했다.

애널리스트들은 최근 하이퍼리퀴드의 사상 최고가 경신이 곧 출시될 하이퍼리퀴드의 USDH 스테이블코인에 힘입은 것일 가능성이 크다고 보고 있다. 인기 트레이더 라이언(Ryan)은 X를 통해 시가총액 11위 암호화폐인 하이퍼리퀴드가 곧 더 높은 정점을 찍을 수 있다고 예측했다.

기관 투자자 관심 및 고래 활동

한편, 나스닥에 상장된 라이온 그룹 홀딩스(Lion Group Holding)는 최근 보유 중인 솔라나(SOL)와 수이(SUI) 토큰 전량을 하이퍼리퀴드로 전환할 계획을 밝혔다. 이 회사는 시장 변동성을 활용해 최적의 가격에 하이퍼리퀴드를 축적하는 것을 목표로 하고 있다.

주목할 점은, 라이온 그룹이 현재 약 6,600개의 SOL 토큰(1.4백만 달러, 약 19억 4,400만 원)과 100만 개의 SUI 토큰(3.5백만 달러, 약 48억 6,000만 원)을 보유하고 있다는 것이다. 이들은 점진적으로 96,000개 이상의 HYPE를 추가 매수할 수 있으며, 이는 현재 보유 중인 128,000개 이상의 HYPE에 더해지는 규모다.

상위 고래 투자자들 또한 포지션을 늘리고 있다. 9월 8일 하루 동안 대규모 투자자들은 2,400만 달러(약 333억 원) 이상의 하이퍼리퀴드를 사들였다.

James Wynn(@JamesWynnReal) opened a 10x leveraged long on $HYPE again using referral rewards. James Wynn has received a total of $117,730 in referral rewards.https://t.co/FX6sISWuDP pic.twitter.com/CHZE3BBmdJ — Lookonchain (@lookonchain) September 9, 2025

또한, 고레버리지 거래로 잘 알려진 인기 트레이더 제임스 윈(James Wynn) 역시 이날 하이퍼리퀴드 거래에서 강세 심리를 드러냈다. 그는 추천 보상금 총 117,730달러(약 163.5백만 원)를 활용해 HYPE에 10배 레버리지 롱 포지션을 열었다.