이더리움 약세 지속… 비탈릭 부테린 ETH 매도·탈중앙금융 TVL 1,000억 달러 붕괴

핵심 내용

비탈릭 부테린은 최근 3일 동안 약 660만 달러 상당의 ETH를 매도했다.

탈중앙화 금융 전체 예치 자산(TVL)이 9개월 만에 처음으로 1,000억 달러 아래로 떨어졌다.

미국 현물 이더리움 ETF는 지난 1월 20일 이후 순유입을 거의 기록하지 못한 채 자금 유출이 지속되고 있다.

가상자산 시장 전반에 하락 모멘텀이 강화되면서 이더리움(ETH) 가격이 1,900달러 선을 향해 급락하고 있다. 여러 방면에서 매도 압력이 거세지며 가격은 단기 반등 없이 하방 압력을 받는 모습이다.

이 가운데 특히 이더리움의 공동 창립자인 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)의 ETH 매도와 미국 현물 ETH ETF 자금 유출, 탈중앙금융(DeFi) 지표 악화가 겹치며 시장의 불안 심리를 키우고 있다.

vitalik.eth(@VitalikButerin) is dumping $ETH fast! Over the past 3 days, Vitalik has sold 2,961.5 $ETH($6.6M) at an average price of $2,228 — and the selling is still ongoing.https://t.co/Q9G1lEsdiP pic.twitter.com/C1vBn5UimJ — Lookonchain (@lookonchain) February 5, 2026

온체인 분석 업체 룩온체인(Lookonchain)의 데이터에 따르면, 부테린은 최근 3일간 총 2,961.5 ETH를 매도하여 약 660만 달러를 현금화했다. 그의 평균 매도 가격은 2,228달러로 파악된다.

이는 이더리움 가격이 2,300달러대에서 지지력을 상실하고 하락세를 타는 시점과 맞물려 시장의 비관적인 전망에 힘을 실었다.

현물 이더리움 ETF 시장의 상황도 녹록지 않다. 파사이드(Farside) 데이터에 따르면, 미국 내 현물 ETH ETF는 지난 1월 20일 이후 순유출이 지배적인 흐름을 보이고 있다.

특히 지난 2월 4일에는 하루 만에 7,940만 달러의 순유출이 발생했으며, 이 중 블랙록의 투자 상품인 ETHA에서만 5,890만 달러의 매도세가 쏟아졌다.

반면, 이러한 폭락장을 매집 기회로 활용하는 움직임도 포착되었다.

주요 중앙화 거래소(CEX)에서는 총 14만 3,640 ETH가 거래소 밖으로 순유출되었는데, 이는 약 약 3억 3,500만 달러 규모다. 통상 거래소 순유출은 장기 보관 또는 스테이킹 목적의 이동 가능성을 시사한다.

DeFi 생태계의 위축과 하락장에 베팅한 승자들

가상자산 가격의 ‘피바다(Bloodbath)’가 이어지면서 탈중앙화 금융 섹터 역시 큰 타격을 입었다.

디파이라마(DefiLlama)의 데이터에 따르면, DeFi 전체 TVL은 24시간 동안 3.4% 감소한 998억 달러를 기록했다. 이는 2025년 5월 이후 처음으로 1,000억 달러라는 심리적 지지선이 무너진 것이다.

주요 프로토콜인 에이브(Aave)와 리도(Lido)는 각각 TVL이 4.5%와 7% 감소하며 생태계 위축을 단적으로 보여주었다. 가격 하락과 담보 가치 축소, 레버리지 축소가 맞물리며 디파이 전반의 활동성이 위축된 것으로 보인다.

그러나 가격 하락에 배팅한 하락장 트레이더(숏 포지션)들은 기록적인 수익을 거두고 있다.

룩온체인에 따르면, 하이퍼리퀴드에서 ‘super short 0x20c2’로 불리는 한 고래는 ETH 하락에 배팅해 무려 1억 270만 달러의 이익을 챙겼다.

또 다른 고래 트레이더는 비트코인, 이더리움, 솔라나의 동반 하락을 예측해 5,550만 달러의 수익을 올린 것으로 확인되었다.

현재 이더리움은 지난 7일 동안 30% 이상 하락하며 1,910달러 선에서 거래되고 있다. 매도세가 거세짐에 따라 일일 거래량은 전날보다 38.62% 증가한 712억 달러를 기록했는데, 이는 시장 참여자들의 극심한 패닉 셀(Panic Sell)과 치열한 공방이 동시에 일어나고 있음을 의미한다.

