비트코인 6만 9,000달러로 폭락… 채굴 기업 주가도 두 자릿수 하락

핵심 내용

대규모 보유자들이 2주 동안 5만 개의 비트코인을 매도하면서, 개인 투자자들의 매수세에도 불구하고 가격 하락 압력이 커지고 있다.

네트워크 난이도가 높은 수준을 유지한 가운데 비트코인 가격이 급락하면서, 채굴 수익성은 14개월 만에 최저치로 떨어졌다.

기줄주 전반의 약세가 암호화폐 시장의 하락을 더욱 확대시켰으며, 비트코인은 금리 부담 우려 속에서 나스닥100 지수의 움직임을 따라 동반 약세를 보이고 있다.

비트코인(BTC) 가격은 2026년 2월 5일 6만 9,000달러(약 1억 117만 원) 선 아래로 급락하며 2025년 4월 이후 최저 수준을 두 차례 기록했다. 이와 함께 암호화폐 시장의 조정이 심화되면서 상장된 채굴 기업들의 주가도 큰 폭으로 하락했다.

비트코인은 바이낸스(Binance) 거래소에서 한때 7만 2,039달러(약 1억 546만 원)까지 하락하며 두 번째 저점을 기록한 뒤 더 큰 폭으로 조정을 받았다. 현재 비트코인 가격은 6만 9,000달러(약 1억 117만 원) 수준이다. 이는 2025년 10월에 기록했던 사상 최고가 12만 5,500달러(약 1억 8,373만 원) 대비 약 4개월 만에 약 45% 하락한 수준이다. 최근 2주 동안 대규모 보유자들이 5만 개 이상의 비트코인을 매도하면서, 개인 투자자들이 저가 매수에 나섰다. 그럼에도 불구하고 암호화폐 시장에는 지속적인 매도 압력이 가해지고 있다.

비트코인 채굴 업종, 큰 폭의 하락세

암호화폐 채굴 관련 기업들의 주가가 가장 큰 타격을 받았다. 마라톤 디지털 홀딩스(Marathon Digital Holdings)는 약 8.28달러(약 12,140원)에 거래되고 있으며, 라이엇 플랫폼스(Riot Platforms)는 14.14달러(약 20,731원) 선에 머물렀다. 클린스파크(CleanSpark)는 10.22달러(약 14,980원)로 하락했으며, 다른 채굴 기업들도 이날 장중 10%를 넘는 하락률을 기록했다. 반면 아랍에미리트(UAE)의 피닉스 그룹(Phoenix Group)만이 약 1% 하락에 그쳤다.

비트코인 가격 하락과 높은 네트워크 난이도가 겹치면서 채굴 수익성은 14개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 이러한 환경으로 인해 네트워크 데이트에 따르면 2025년 6월을 기점으로 비트코인 네트워크에 보고되는 해시레이트(hashrate)도 감소하고 있다.

암호화폐에 노출된 다른 기업들도 비슷한 압박을 받고 있다. 과거 회사명이 마이크로스트래티지(MicroStrategy)였던 스트래티지(Strategy)는 마이클 세일러(Michael Saylor) 최고경영자(CEO)의 지속적인 비트코인 매집 전략에도 불구하고 주가 하락세를 이어가고 있다. 스트래티지 주식은 1월 말 52주 최저가를 기록한 이후 회복하는데 어려움을 겪고 있다. 보유하고 있는 비트코인에서 발생한 미실현 이익도 10% 이하로 줄어들었다.

기술주 매도세 확산에 암호화폐 약세 심화

비트코인의 가격 하락은 기술주 약세와 동시에 나타나며 투자자들의 우려를 키우고 있다. 인공지능(AI) 관련 불확실성으로 소프트웨어 기업 주가가 부진한 하루를 보냈고, 이는 위험자산 전반에 부담으로 작용했다. 비트코인은 역사적으로 기술주, 특히 나스닥100 지수와 높은 상관관계를 보여왔다. 그렇기 때문에 연방준비제도(Federal Reserve)의 정책과 금리 우려로 인한 업종 전반의 매도세에 취약한 모습을 보였다.

비트코인 가격 하락과 채굴 수익성 악화는 네트워크 난이도가 조정되거나 가격이 채굴업체들이 수익을 낼 수 있는 수준 이상으로 안정될 때까지 비트코인 채굴 부문에 지속적인 압박이 가해질 가능성을 시사한다.

더보기: 2026년 비트코인 전망은?

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.