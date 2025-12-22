WEEX, 3가지 혜택 한 번에… 입금 보너스, 회원 가입 혜택, 트레이딩 보상 지급

글로벌 암호화폐 거래소 WEEX가 연말을 맞아 신규 이용자를 위한 보너스 이벤트를 진행하고 있다. 복잡한 조건 없이 가입과 간단한 이용만으로 거래에 활용할 수 있는 혜택을 받을 수 있다는 점이 특징이다.

계정을 만든 뒤 입금하거나 첫 거래를 완료하면 USDT 보너스가 제공되고, 거래량에 따라 추가 혜택도 이어진다. 여기에 최대 100 USDT 상당의 수수료 할인 쿠폰이 포함돼 초기 거래 비용 부담을 낮출 수 있다.

WEEX는 보안과 안정성에 중점을 둔 거래소로, 화면 구성도 단순해 처음 거래를 시작하는 이용자에게도 접근성이 높다는 평가를 받고 있다. 아래에서는 3가지 보너스 혜택을 받는 방법과 사용 방법에 대해 자세히 살펴본다.

WEEX 3단계 보상 캠페인 소개

WEEX의 보너스 캠페인은 신규 이용자가 가입부터 거래까지 자연스럽게 경험할 수 있도록 단계별로 구성돼 있다.

이벤트 1: 휴대전화 번호와 이메일을 연동해 계정 인증을 완료하면 10~100 USDT 상당의 쿠폰이 지급된다.

이벤트 2: 선물 거래를 시작하면 입금 금액의 20%에 해당하는 보너스가 선물 거래용 크레딧 형태로 제공된다.

이벤트 3: 일정 수준의 거래량을 달성하면 추가 보너스를 받을 수 있다.

모든 조건을 충족할 경우, 최대 100 USDT 쿠폰과 선물 거래 기준으로 최대 1만 900달러 규모의 보너스를 받을 수 있다.

이벤트 1: 휴대폰·이메일 인증 시 최대 100 USDT 쿠폰 지급

첫 번째 이벤트 혜택은 다음과 같다.

가입만 해도 즉시 적립되는 코인 보상 혜택

WEEX의 첫 번째 이벤트는 가입 이후 가장 기본적인 계정 설정 과정과 연결돼 있다. 휴대전화 번호와 이메일 주소를 인증하면 10~100 USDT 쿠폰을 받을 수 있다.

지급된 쿠폰은 선물 거래나 카피 트레이딩을 이용할 때 수수료 부담을 줄이는 데 사용된다. 단, 보너스 지급과 관련해 거래소 운영 기준에 따라 일부 이용자에게는 추가적인 신원 확인 절차가 요구될 수 있다.

이벤트 참여 요건

이 이벤트는 WEEX에 새로 가입한 이용자만 참여할 수 있으며, 휴대전화 번호와 이메일 인증을 모두 완료해야 USDT 쿠폰이 지급된다.

다만 암호화폐 파생상품 거래가 제한된 국가(방글라데시·나이지리아·우루과이·스리랑카·키프로스·인도네시아·태국)에서는 프로모션 대상에서 제외돼 있다.

신규 트레이더들을 위한 특별 혜택

휴대전화와 이메일 인증을 거치면 계정 보안이 한층 강화된다. 여기에 제공되는 USDT 쿠폰을 활용하면 수수료 부담 없이 선물 거래나 카피 트레이딩 기능을 직접 살펴볼 수 있어 처음 이용하는 사용자에게도 부담이 적다.

이벤트 2: 신규 회원 대상 20% 입금 보너스 이벤트

두 번째 이벤트는 계정에 처음 자금을 입금한 신규 사용자를 대상으로 한다. 입금 금액의 20%가 선물 거래 보너스로 지급되며, 이를 받기 위해서는 일정 수준의 거래량 조건을 충족해야 한다. 구체적인 보너스 적용 방식과 조건은 아래에서 이어서 살펴본다.

이번 20% 보너스가 특별한 이유

일부 거래소들이 높은 보상을 앞세운 뒤 세부 조건을 복잡하게 설정하는 것과 달리, WEEX는 입금 금액과 거래량 기준을 비교적 명확하게 제시한다. 정해진 조건을 충족하면 첫 입금액의 20%를 보너스로 받을 수 있다.

이벤트 2의 참여 조건은 비교적 까다로운 편은 아니다. 최소 100 USDT를 입금하고, 누적 거래량이 5,000 USDT를 넘기면 보너스 적용 대상이 된다. 실제 거래를 진행하는 과정에서 무리 없이 충족할 수 있는 수준이다.

이벤트 3: 선물 거래하고 USDT 받기

WEEX의 세 번째 보너스는 거래 빈도가 높은 이용자를 겨냥한 프로그램이다. 거래량이 늘어날수록 받을 수 있는 보상도 단계적으로 커지기 때문에 활발하게 매매하는 트레이더에게 유리하다.

거래 단계별 리워드 등급

아래는 이벤트 3에서 선물 거래량에 따라 받을 수 있는 USDT 보너스 기준이다.

선물 거래량 선물 거래 보상 1,000만 USDT 이상 1,000 USDT 5,000만 USDT 이상 1,500 USDT 1억 USDT 이상 3,000 USDT 2억 USDT 이상 5,500 USDT 3억 USDT 이상 8,000 USDT 4억 USDT 이상 8,900 USDT

고급 트레이더 대상 전용 혜택

이벤트 3은 여러 포지션을 자주 운용하는 선물 트레이더를 겨냥한 보너스다. 레버리지를 활용해 자본 대비 거래 규모를 키우는 데 익숙한 이용자라면 참여 장벽이 높지 않다.

WEEX는 선물 거래에서 최대 400배 레버리지를 지원한다. 이 덕분에 최대 1,000만 USDT로 설정된 거래량 기준도 무리 없는 범위로 받아들여진다. 보너스는 수익이 아니라 누적 거래량을 기준으로 집계된다. 즉, 큰 수익을 내지 않더라도 포지션을 여러 번 열고 닫는 과정에서 조건을 충족할 수 있다.

2025 WEEX 웰컴 보너스 캠페인 특징

WEEX의 보너스 혜택 3가지는 조건이 비교적 명확하고 단계별로 구성돼 있어, 신규 사용자 입장에서 활용도가 높은 편이다.

쉽게 참여할 수 있는 투명한 보상 구조

각 보너스는 WEEX에서 실제로 해볼 만한 조건들로 구성돼 있다. 계정 인증을 마치고, 일정 금액을 입금한 뒤 거래를 진행하거나 목표 거래량을 채우는 방식이라 절차가 복잡하지 않다. 처음 이용하는 사용자도 단계별로 따라가며 참여할 수 있다.

보너스 기준과 진행 상황은 거래소 화면에서 바로 확인할 수 있다. 추가 조건이 따로 숨겨져 있거나 이해하기 어려운 규칙이 붙어 있지 않아, 무엇을 충족해야 하는지 명확하다. 전반적으로 요구 수준이 현실적이어서 자금 규모와 상관없이 접근하기 쉬운 점도 장점으로 꼽힌다.

초보자와 고급 사용자 모두를 위한 혜택

초보자라면 WEEX 보너스 캠페인을 비교적 간단하게 활용할 수 있다. 기본적인 계정 설정과 인증만 마쳐도 가입 보상을 받을 수 있고, 이후 100 USDT를 입금한 뒤 선물 거래를 소액으로 진행하면 20% 입금 보너스 조건도 충족할 수 있다. 복잡한 절차 없이 실제 거래 흐름을 익히는 데 초점이 맞춰져 있다.

경험이 있는 트레이더에게는 선택지가 더 넓다. WEEX는 파생상품 거래에서 최대 400배 레버리지를 제공해, 높은 거래량을 빠르게 쌓을 수 있는 환경을 갖추고 있다. 이를 통해 최대 8,900 USDT 규모의 선물 보너스도 노려볼 수 있다. 여기에 1,700개가 넘는 거래 페어가 제공돼, 다양한 시장 상황에 맞춰 전략을 펼칠 수 있다는 점도 특징이다.

보안 시스템과 안전성 기준을 갖춘 규제 준수

WEEX는 보안과 안정성을 강점으로 내세우는 거래소답게, 보너스 프로그램 역시 같은 기준 아래에서 운영한다. 글로벌 금융 규제 아 거래 제한이 적용되는 일부 지역에서는 해당 프로모션이 제공되지 않는다.

아울러 부정 이용을 막기 위한 관리도 병행된다. 다중 계정 생성이나 보너스 악용 정황이 포착될 경우 모니터링과 수동 검토가 이뤄지며, 필요 시 최대 72시간 이내에 참여 자격이 제한될 수 있다.

WEEX 보너스 이벤트를 한 번에 참여하는 방법 WEEX 웰컴 보너스 캠페인은 아래 순서대로 진행하면 된다. WEEX 거래소에 접속해 계정을 만든다.

휴대전화 번호와 이메일을 등록해 기본 인증을 완료하면 USDT 쿠폰 대상이 된다.

최소 100 USDT를 입금한 뒤, 누적 거래량 5,000 USDT를 채우면 20% 입금 보너스를 받을 수 있다.

선물 거래 화면에서 포지션을 열어 각 이벤트별 거래량 조건을 충족한다.

마지막으로 프로모션 페이지에서 지급 가능한 보너스를 직접 수령하면 된다. 전체 과정은 플랫폼 안에서 안내되고 있으며, 각 단계가 끝날 때마다 다음 조건을 바로 확인할 수 있다.

결론

초보자든 경험 많은 트레이더든, WEEX 웰컴 보너스 캠페인은 새로운 거래소를 부담 없이 살펴볼 수 있는 계기가 된다. 가입과 기본 인증만으로도 USDT 쿠폰을 받을 수 있고, 이후 입금과 거래를 통해 단계별 보너스를 이어서 확인할 수 있다. 조건 역시 비교적 단순해, 플랫폼을 익히는 과정에서 자연스럽게 참여할 수 있다.

현재 진행 중인 프로모션에 참여하면 가입 쿠폰과 20% 입금 보너스, 거래량에 따른 추가 혜택을 순서대로 받을 수 있다. WEEX 이용을 고려하고 있다면, 보너스 캠페인 내용을 한 번 살펴보는 것도 도움이 될 것이다.

