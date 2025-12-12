권도형 선고 이후 테라(LUNA) 25% 급등… 반등 지속될까?

핵심 내용

테라폼랩스 공동 창업자 권도형은 유죄를 인정했으며, 1,900만 달러(약 280억 5,160만 원) 이상을 몰수하기로 합의했다.

LUNA 가격 랠리는 일일 거래량이 116% 급증한 가운데 나타났다.

애널리스트들은 0.30~0.38 달러(약 443~561 원) 구간에 주요 저항선이 형성돼 있다며, 하락 추세를 극복하기 위해서는 해당 구간 돌파가 핵심이라고 경고했다.

테라(LUNA) 암호화폐가 이날 25% 상승하며 0.24 달러(약 354 원)까지 급등해 다시 한 번 주목을 받고 있다. 또한 일일 거래량도 116% 증가해 약 8억 달러(약 1조 1,811억 원)에 육박했다. 이번 랠리는 12월 11일 권도형의 선고와 v2.18.0 업그레이드를 앞두고 나타났다.

테라 루나 가격 급등, 주간 상승률 190%로 확대

지난 일주일간 테라(LUNA)는 강한 모멘텀을 보이며 누적 상승률이 190%에 달했다. 이는 v2.18.0 업그레이드 이후 나타난 흐름으로, 바이낸스와 바이비트 등 주요 거래소들이 해당 업데이트를 지원한 데 따른 것이다.

전날 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 이후 암호화폐 시장 전반이 조정을 받은 가운데서도, LUNA는 강한 매수세에 힘입어 상승 흐름을 이어갔다. 또한 2022년 400억 달러(약 59조 560억 원) 규모의 LUNA 생태계 붕괴와 관련된 창립자 권도형의 선고를 앞두고 테라 루나에 대한 관심도 다시 높아진 것으로 나타났다.

2025년 8월 초, 권도형은 뉴욕 맨해튼 연방법원에서 제기된 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 유죄 인정 합의의 일환으로, 한국 국적자인 권도형은 1,900만 달러(약 280억 5,160만 원) 이상을 몰수하기로 합의했다.

연방 양형 기준에 따르면 약 25년의 형량이 가능하다는 관측이 나오지만, 검찰은 징역 12년을 구형했다. 반면 권 측 법률대리인은 형량을 최대 5년으로 제한해 달라고 요청했다. 변호인단은 제출 서류에서 그의 행위가 탐욕이 아니라 오만과 절박함에서 비롯된 것이라고 주장했다.

일부 업계 관계자들은 권도형이 12년 이상의 실형을 선고받지는 않을 것으로 보고 있었으나, 법원은 12월 11일(현지시각) 징역 15년형을 선고했다.

There's a really interesting market right now, total prison time Do Kwon (Terra LUNA founder/responsible for the collapse). Sentencing is on Dec 11th and prosecutors are asking for 12 years, citing multiple past crypto sentencings. I don't think he will get 12 years, here's… pic.twitter.com/o6dGaMgWGm — camol (@camolNFT) December 8, 2025

루나, 주요 저항선 접근

최근 테라(LUNA) 가격의 급등은 장기간 이어진 큰 폭의 하락 이후 나타난 것이다. 크립토 파텔(Crypto Patel) 애널리스트에 따르면, 하락 구간에서 99.88% 급락했던 LUNA는 최근 21일 동안 286% 반등하며 0.06415 달러(약 95 원)에서 약 0.23 달러(약 340 원)까지 상승했다.

$LUNA Finally Catching a breath After Brutal Red Days 😮‍💨 From Bloodbath to Bounce:

🔴 -99.88% massacre (RIP portfolios)

🟢 Now +286% relief at $0.23 From $0.06415 within 21 Days

▶️Major Downtrend line overhead Major resistance at $0.30-0.38 ahead. Potential bottom formation or… pic.twitter.com/K7XnQ48HUc — Crypto Patel (@CryptoPatel) December 11, 2025

단기적인 안도 랠리에도 불구하고, 주요 하락 추세선은 여전히 유효하며 0.30~0.38 달러(약 443~561 원)구간에 강한 저항이 형성돼 있는 것으로 분석된다. 파텔은 향후 몇 차례 거래 구간에서의 LUNA 가격 움직임이 지속 가능한 바닥 형성인지, 아니면 일시적인 반등에 그칠지를 가늠하는 핵심 지표가 될 것이라고 밝혔다. 12월 12일 현재 LUNA는 약 0.1759 달러(약 260 원) 선에서 거래 중이다.

비트코인 하이퍼(HYPER), 프리세일 3,000만 달러 모집 근접

비트코인의 레이어2 솔루션으로 불리는 비트코인 하이퍼(HYPER)는 프리세일을 통해 3,000만 달러 모집을 앞두고 있다. 솔라나 가상 머신 기반으로 구축된 이 프로젝트는 비트코인 블록체인에 스마트 컨트랙트를 도입하는 것을 목표로 한다.

이 프로젝트는 비트코인의 제한적인 거래 처리 속도와 네이티브 프로그래밍 기능 부재 문제를 해결하는 데 초점을 맞추고 있다. 또한 네트워크 상에서 새로운 탈중앙화 금융(DeFi) 애플리케이션이 작동할 수 있도록 지원하며, 현재 시장에서 주목받는 코인 프리세일 프로젝트 중 하나로 평가받고 있다.

비트코인 하이퍼 프리세일 참여하기

더보기: 리플 코인 전망 2025~2030 | XRP 레저와 리플넷의 미래 가치는?