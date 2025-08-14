카르다노(ADA), 주간 18% 폭등… 거래량 88% 급증에 ETF 기대감 고조

핵심 내용

기술적 패턴과 전문가 분석에 따르면, 카르다노 가격은 단기적으로 1.20달러, 장기적으로는 2.90달러까지 상승할 가능성이 있다.

그레이스케일이 델라웨어 주에 ‘그레이스케일 카르다노 트러스트 ETF’를 등록했으며, 승인 가능성은 80%로 평가되고 있다.

장기 보유자들은 2021년 이후 대규모 매도 없이 꾸준히 카르다노를 매집해 왔다.

카르다노의 네이티브 토큰인 에이다(ADA) 가격이 최근 일주일 동안 무려 18%나 급등하며, 심리적 주요 돌파 구간인 1.0달러에 한층 더 가까워졌다. 이번 급등은 하루 거래량이 88%나 증가해 41억 2천만 달러를 돌파한 가운데 발생했으며, 이는 투자자들 사이에서 강한 매수 심리가 형성되고 있음을 보여준다. 이는 투자자들, 특히 장기 보유자들이 강세를 유지하며 카르다노 ETF 승인에 대한 기대감을 키우고 있는 흐름과 맞물려 있다.

1달러 돌파 시 100% 추가 상승 가능성 있어

카르다노 가격은 현재 1.0달러라는 핵심 저항선을 시험하고 있다. 시장 전문가들에 따르면, 이 구간을 강하게 돌파할 경우 추가로 100% 이상 상승할 가능성이 열리게 된다. 특히 이번 가격 상승세는 최근 며칠 사이 고래(대규모 투자자)들이 ADA를 대량 매수한 것이 배경으로 지목 된다.

차트 분석가들은 1.0달러를 넘어서면 다음 주목할 가격대가 1.20달러라고 전망한다. 유명 암호화폐 분석가 제이본 마크스(Javon Marks)는 X 게시물을 통해 “에이다 가격이 주요 상승 흐름에 들어섰으며, 단기적으로 1.20달러에 도달할 가능성이 높다”고 언급했다. 그는 나아가 2.90달러라는 더 큰 목표치를 제시했는데, 이는 현재 가격 대비 약 200%의 추가 상승 여력을 의미한다.

$ADA CLIMBING MAJORLY! Sights remain on $1.20+ coming in for Cardano before a continuation towards the larger target at $2.90 which is currently about +200% away… https://t.co/PbMfC6uhsi pic.twitter.com/fcPgUzc9IX — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) August 14, 2025

제이본 마크스 외에도 여러 전문가가 비슷한 강세 전망을 내놓고 있다. 또 다른 인기 분석가 클리프톤 FX(Clifton FX)는 “카르다노가 3일 봉 차트에서 강세 플래그 패턴(bullish flag pattern)을 상향 돌파했다”고 밝혔다. 그의 분석에 따르면, ADA는 향후 몇 주 안에 100%에서 150%에 달하는 상승세를 기록할 수 있다.

$ADA (Update) Bullish flag Upside breakout has been Confirmed in 3d Timeframe.. Now Expecting Massive 100 – 150% massive bullish Rally in next Coming Weeks📈#ADAUSDT #ADA #Crypto pic.twitter.com/kZJIN2SGIk — Clifton Fx (@clifton_ideas) August 14, 2025

현물 카르다노 ETF, 기대감 ‘고조’

이번 주 초인 8월 12일, 암호화폐 자산운용사인 그레이스케일 인베스트먼트(Grayscale Investments)가 델라웨어 주에 “그레이스케일 카르다노 트러스트 ETF(Grayscale Cardano Trust ETF)”를 공식 등록했다. 이는 현물 카르다노 ETF 출시를 위한 중요한 절차 중 하나로, 본격적인 승인 신청 전 단계에서 이뤄진 움직임이다.

그레이스케일은 미국 증권거래위원회(SEC)에 공식 상장 신청을 하기 전, 델라웨어 트러스트를 설립하는 방식을 지속적으로 사용해 왔다. 이번 움직임은 SEC가 NYSE 아르카의 현물 카르다노 ETF 상장 심사(19b-4 서류)를 진행하는 시점과 맞물린다. 한편, 예측 시장 플랫폼 폴리마켓(Polymarket) 데이터에 따르면, 올해 말까지 카르다노 현물 ETF가 승인될 확률은 80%에 달하는 것으로 나타났다.

온체인 데이터 역시 장기 투자자들의 강한 신뢰를 뒷받침한다. 알파랙탈(Alpharactal)의 데이터에 따르면, 카르다노(ADA) 장기 보유자들은 2021년 이후 지속적으로 ADA를 매집해 왔으며, 뚜렷한 매도세는 보이지 않고 있다. 이는 장기 성장성에 대한 확신과 변동성 시장에서도 홀딩 전략을 고수하려는 의지를 반영한다.

맥시 도지, 한 달 만에 100만 달러 모금 임박

에이다 가격 랠리가 진행되는 가운데, 신규 강아지 밈코인인 맥시 도지(Maxi DOGE)가 최근 주목을 받고 있다. 출시 한 달 만에 모금액이 약 100만 달러에 육박하며 현재 시장에서 가장 주목 받는 암호화폐 프리세일 중 하나로 떠오르고 있다.

맥시 도지는 도지코인(DOGE), 봉크(BONK), 시바 이누(SHIB) 등 기존 인기 강아지 테마 토큰의 열풍을 계승하면서, 2025년 밈 시장 분위기를 반영한 프로젝트다. 스스로를 도지코인의 “짜증은 나지만 근육질이 된 사촌(frustrated but ripped cousin)”이라고 소개하며, 단순 유머를 넘어 세대 간 부 창출을 목표로 하는 풍자적이면서도 경쟁적인 성격을 띤다.

토큰 보유자는 스테이킹 보상, 상위 알파 헌터들이 활동하는 전용 트레이딩 그룹 참여 권한, 그리고 향후 무기한 선물거래 시장과의 파트너십 혜택을 누릴 수 있다. 이 프로젝트의 핵심 아이디어는 단순하다. “일반적인 강아지 밈코인도 성공하는데, 한층 과감하고 풍자적인 버전이라면 더 강한 경쟁력을 가질 수 있다”는 전략을 내세운다.

프로젝트 세부 정보:

티커: MAXI

MAXI 체인: 이더리움

이더리움 토큰 가격: 0.000252달러

0.000252달러 현재까지 모금액: 888,670달러

자세한 내용이 궁금하다면, 코인스피커 페이지에서 맥시 도지를 구매하는 방법에 대한 정보를 확인할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.