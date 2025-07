트리하우스(TREE), 바이낸스 에어드롭 호재에도 50% 급락… 투자 심리 흔들려

트리하우스(TREE) 토큰은 디파이(DeFi) 분석 플랫폼 트리하우스의 네이티브 토큰이다. 하지만 트리하우스 토큰은 출시 후 하루 만에 50% 넘게 폭락했다. 이는 바이낸스(Binance)가 트리하우스 토큰의 에어드롭을 공식적으로 발표한 시점과 겹치며, 불안정한 출발을 보여줬다.

통상적으로 바이낸스의 에어드롭 발표는 호재로 작용하며 가격 상승을 유도한다. 하지만 트리하우스 토큰은 정반대의 흐름을 보이며 대규모 매도세 때문에 급락했다. 암호화폐 애널리스트들은 급락의 구체적인 원인을 규명하려고 한다.

트리하우스 토큰은 최대 발행량이 10억 개로 제한되어 있으며, 현재 유통량은 1억 8,612만 개로 전체 발행량의 18.6%에 해당한다. 나머지 토큰은 정해진 일정대로 언락 되어 시장에 풀릴 예정이다.

트리하우스는 7월 29일 상장과 함께 정식 거래를 시작했으며, 바이낸스 외에도 코인베이스(Coinbase), OKX 등 주요 거래소에 상장했다.

에어드롭 대상자들은 당장 이번주부터 토큰을 수령할 수 있으며, 수령 가능 기간은 2025년 10월 27일까지다.

바이낸스는 또한 2단계 에어드롭 캠페인을 시작했으며, 일부 대상자들은 최대 100개의 트리하우스 토큰을 지급 받을 수 있다.

Binance is the first platform to feature Treehouse (TREE), with trading opening on July 29th, 2025, at 12:00 (UTC).

Eligible users can claim an airdrop of 100 TREE tokens on the Alpha Events page within 24 hours once trading begins by using Binance Alpha Points.

The Binance… https://t.co/avUkT1KDGt

— Binance (@binance) July 29, 2025