저스틴 선의 HTX, 월드리버티파이낸셜(WLFI) 20% 연 APY 스테이킹 상품 발표

WLFI 수익 상품은 사용자가 매시간 이자를 얻고 자동으로 복리로 전환되도록 설계돼 있으며, 예치와 상환이 자유로워 높은 유연성을 제공한다.

저스틴 선(Justin Sun)은 토큰 생성 이벤트(TGE)에서 잠금 해제된 공급량의 3%에 해당하는 6억 개 WLFI 토큰을 확보하며 주요 이해관계자로 자리매김했다.

한편, WLFI 커뮤니티의 바이백(자사 토큰 매입)·소각 제안은 유통량을 줄이고 디플레이션 피드백 루프를 형성하는 것을 목표로 하고 있다.

저스틴 선(Justin Sun)이 이끄는 HTX 거래소가 연 20% 수익률(APY)을 제공하는 신규 상품 ‘WLFI Flexible Earn’ 출시를 발표했다. 이 디파이(DeFi) 프로젝트는 WLFI 토큰 소각 및 바이백(자사 토큰 매입) 프로그램을 도입하며 시장 기대감을 높였다.

HTX, WLFI Flexible Earn 출시…연 20% 수익률 제공

암호화폐 거래소 HTX가 신규 수익 상품 ‘WLFI Flexible Earn’을 선보였다. 해당 상품은 한정 기간 동안 이용자에게 연 20%의 수익률(APY)을 제공한다.

이번 발표는 WLFI 토큰이 바이낸스, 업비트, 빗썸 등 주요 거래소에 상장된 직후 나왔다.

공식 발표에 따르면, 이 상품은 매시간 이자가 발생하고 자동으로 복리로 전환돼 이용자가 실시간으로 최대 수익을 누릴 수 있도록 설계됐다. 또한 높은 유연성을 갖춰, 가입자는 자금을 언제든지 예치하거나 인출할 수 있으며, 거래 기능에는 영향을 주지 않는다.

$WLFI Flexible Earn!

Limited-time 20% APY! 🦅Instant Earnings: Interest accrues hourly and compounds automatically.

🦅Highly Flexible: Subscribe & redeem anytime to trade while earning.

HTX는 이번 상품이 신규 투자자와 경험 많은 투자자 모두에게 적합하며, 가입 한도는 설정되지 않았다고 밝혔다.

09월 02일 스테이킹 상품 발표 이후, WLFI 가격은 0.2516달러(약 350원)로 10.04% 상승했으며, 일일 거래량은 44억 달러(약 6조 1,156억 원)에 달하며 급증세를 보였다.

또한, 전날 바이낸스(Binance) 상장 직후 저스틴 선은 토큰 생성 이벤트(TGE)에서 약 6억 개 WLFI 토큰을 확보했으며, 당시 가치는 약 2억 달러(약 2,779억 원)에 달했다.

이는 잠금 해제된 WLFI 공급량 200억 개의 3%에 해당하며, 선이 프로젝트 거버넌스에 상당한 영향력을 행사할 수 있는 주요 이해관계자로 자리 잡았음을 의미한다.

월드 리버티 파이낸셜, 토큰 소각 및 바이백 프로그램 발표

월드 리버티 파이낸셜 커뮤니티는 프로토콜 보유 유동성(POL)에서 발생하는 수수료의 100%를 활용해 시장에서 WLFI 토큰을 매입하는 안건을 제안했다.

매입된 모든 토큰은 소각 주소로 전송돼 유통량에서 영구적으로 제거된다.

이 계획은 유통 공급을 줄이고 장기 보유자의 가치를 높이며, 프로토콜 활동 자체를 디플레이션 메커니즘으로 만드는 데 목적이 있다.

토크노믹스 측면에서 볼 때, POL 수수료 기반의 바이백(자사 토큰 매입)·소각 메커니즘은 긍정적인 피드백 루프를 형성한다.

이는 프로토콜 사용량이 늘어나면 수수료가 확대되고, 그 결과 더 큰 규모의 바이백이 이루어지며, 최종적으로 유통량이 지속적으로 감소하는 선순환 구조를 만들어낸다.

