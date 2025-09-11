월드코인(WLD), 시가총액 40억 달러 근접… 오픈AI, 3000억 달러 규모 오라클 계약 체결

핵심 내용

오픈AI는 오라클과 3,000억 달러(약 418조 원) 규모의 컴퓨팅 파워 계약을 체결하며, 관련 암호화폐인 월드코인(WLD)의 모멘텀을 크게 끌어올렸다.

비트마인은 월드코인의 제로지식 증명 기술이 향후 플랫폼 신뢰 구축에 필수적이라고 강조하며 2억 5,000만 달러(약 3조 4,830억 원)를 WLD 국고 준비금에 투자했다.

기술적 분석에 따르면 WLD는 하락 쐐기 패턴을 돌파했으며, 단기적으로는 시가총액 40억 달러(약 5조 5,725억 원) 달성과 장기적으로는 9달러(약 1만 2,538원) 목표치를 향해 나아갈 수 있는 잠재력을 보이고 있다.

이번 주 107%가 넘는 포물선형 가격 급등으로 시작한 샘 알트먼(Sam Altman) 관련 암호화폐 월드코인(WLD)은 추가 상승을 위한 발판을 마련한 것으로 보인다.

수요일 로이터(Reuters) 통신 보도에 따르면, 오픈AI(OpenAI)는 향후 약 5년 동안 오라클(Oracle, ORCL.N)로부터 3,000억 달러(약 418조 원) 규모의 컴퓨팅 파워를 구매하는 계약을 체결했다. 이 소식은 세계 최대 이더리움 국고 기업인 비트마인(Bitmine)이 최초의 월드코인 준비금 전략적 투자 참여를 확인한 직후 전해졌다.

공식 보도자료에 따르면, 에이트코 홀딩스(Eightco Holdings)는 월요일 2억 5,000만 달러(약 3조 4,830억 원) 규모의 사모 발행을 발표했으며, 톰 리(Tom Lee)가 이끄는 비트마인(BitMine)은 추가로 2,000만 달러(약 2,786억 원)를 전략적 투자로 투입해 월드코인 국고 준비금 전략을 시작한다고 밝혔다.

비트마인의 회장 톰 리는 “비트마인은 이더리움(ETH) 네트워크에 가치를 창출하는 혁신적인 프로젝트를 지원하고자 한다. ERC-20 네이티브 토큰으로서 월드코인은 이더리움과 궤를 같이한다. 월드코인의 독자적인 제로 지식 기반 인간 인증은 향후 기술 플랫폼과 수십억 명의 이용자 간 신뢰와 안전을 확보하는 데 핵심이 될 수 있다.” 고 말했다.

비트마인과 에이트코 홀딩스 주가가 모두 이 소식에 강세를 보였으나, 월드코인 토큰이 가장 큰 폭의 상승세를 기록하며 100% 이상 급등했다.

9월 11일 목요일 현재, 코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면 월드코인은 1.66 달러(약 2,317원) 선에서 거래 중이며, 시가총액은 36억 8,000만 달러(약 5조 1,273억 원)에 달했다.

이번 주 세 자릿수의 미실현 수익을 기록하고 있음에도 불구하고, 월드코인 투자자들은 현금화에 조심스러운 태도를 유지하는 모습이다. 이는 같은 날 체결된 오픈AI와 오라클의 대규모 계약이라는 새로운 강세 요인이 자산 가치를 40억 달러(약 5조 5,725억 원) 목표치를 넘어설 수 있다는 기대감 때문으로 풀이된다.

월드코인 가격 전망: 하락 쐐기 돌파로 WLD는 9달러까지 갈 수 있을까

일봉 차트에서 월드코인 가격은 수개월간 이어진 하락 쐐기(falling wedge) 패턴을 돌파했는데, 이는 종종 추세 전환과 연관된다. 특히 화요일 발생한 돌파는 거래량 급등과 동시에 나타났으며, 이는 이번 상승세가 활발한 현물 매수세에 의해 주도되었음을 보여준다.

RSI(상대강도지수)는 현재 77 수준으로, 단기적으로 과매수 구간을 나타내지만 주간 단위로 100% 이상 상승에도 불구하고 여전히 강한 매수 모멘텀이 유지되고 있음을 확인시켜 준다.

단기 저항선은 2.5달러(약 3,483원)로, WLD가 지난 반등 시도에서 돌파하지 못했던 구간이다. 이 구간을 명확히 돌파하면 4달러(약 5,572원)까지 열리며, 이는 월드코인의 단기 시가총액 목표인 40억 달러(약 5조 5,725억 원)와도 맞물린다.

역사적으로 하락 쐐기 돌파는 쐐기의 높이만큼 상승을 예상하는데, 이 경우 장기 목표는 약 9달러(약 1만 2,538원)가 된다. 이는 비트마인이 불과 석 달 만에 90억 달러(약 12조 5,379억 원) 규모의 이더리움을 매입하며 보여준 것처럼, WLD 국고 매입을 가속화할 경우 가능성이 있다는 분석이다.

반대로 1.50달러(약 2,090원) 이상을 지지하지 못할 경우 강세 구도는 무효화되며, 1.20달러(약 1,672원)까지 되돌림 위험이 있다. 기술적·펀더멘털 요인이 모두 맞물린 가운데, 트레이더들은 WLD가 상승세를 유지하며 더 높은 단계로 나아갈 수 있을지 주목하고 있다.

베스트 월렛(BEST) 프리세일 모멘텀 강화… 월드코인 랠리가 시장 열기 확산

월드코인의 100% 급등이 시장 관심을 불러일으키면서, 실용성 기반 기능을 내세운 신규 프로젝트들도 주목받고 있다. 그중에서도 베스트 월렛(BEST)은 안전한 멀티체인 스토리지 솔루션을 제공하고, 기관급 인프라와 사용자 중심 접근성을 갖춘 프로젝트로 빠르게 성장 중이다.

베스트 월렛 프리세일은 이미 1,550만 달러(약 215억 9,000만 원) 이상을 모금하며, 혁신적인 암호화폐 저장 솔루션을 노리는 투자자들의 빠른 채택 속도를 반영했다. 예비 투자자들은 프리세일 상한에 도달하기 전까지 베스트 월렛 공식 웹사이트를 통해 할인된 가격으로 토큰을 직접 구매할 수 있다.

