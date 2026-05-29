美 예탁결제원 토큰화 호재에 스텔라루멘 40% 급등… 초기 차익 자금이 향하는 투자처는

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

기관 투자자들의 대규모 움직임이 기확립된 웹3 네트워크에 새로운 활력을 불어넣고 있으며 스텔라(Stellar)가 그 최신 사례로 주목받고 있다. 스텔라 생태계의 네이티브 토큰인 스텔라루멘(XLM)은 최근 거래량이 동반 상승하는 랠리를 펼치며 주간 기준 시장 평균을 상회하는 40%의 급등세를 기록, 0.20달러 선을 확고하게 돌파했다.

이러한 가격 움직임은 대형 금융 플레이어들이 블록체인 인프라에 진지한 관심을 표명할 때 시장의 투자 심리가 얼마나 신속하게 전환될 수 있는지를 증명한다.

이번 급등의 핵심 기폭제는 글로벌 금융 서비스 산업의 중추적인 사후 거래 시장 인프라 기업인 미국 예탁결제원(DTCC)과 스텔라 개발 재단(SDF)의 협력 발표다. 양사의 계획은 DTCC의 자회사인 미국 예탁기관(DTC)에 수탁된 자산을 토큰화하여 스텔라 네트워크에 온체인 형태로 가져오는 것을 골자로 하며 정식 론칭은 2027년 상반기로 예정되어 있다.

이번 통합 대상에는 주식, ETF, 미국 국채 등 주요 자산 클래스가 포함되며 이는 디지털 환경 전반에서 자산의 이동성과 결제 효율성을 향상시키려는 DTCC의 표준 주도형 멀티 체인 전략의 일환이다.

전통 금융기관의 스텔라 채택과 초기 투자자들의 자본 회전

이번 발표는 지난 2025년 12월 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 DTC의 실물자산(RWA) 토큰화 서비스 구현 및 운영을 승인하는 조치불요서를 수령한 이후 확보된 규제적 명확성을 바탕으로 진행된다.

해당 파트너십 뉴스가 전해진 직후 시장은 즉각적으로 반응했으며, XLM은 높은 거래량과 함께 0.20달러를 돌파하며 네트워크 상의 실물자산 가치를 약 18억 2,000만 달러 규모로 끌어올렸다.

이미 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)과 위즈덤트리(WisdomTree) 같은 전통 금융의 거두들이 스텔라 상에서 자산을 운용하고 있다는 점은 제도권 금융과 퍼블릭 블록체인 간의 가교가 견고해지고 있음을 뒷받침한다.

DTCC and the Stellar Development Foundation announced today plans to enable the tokenization of DTC‑custodied assets on the @StellarOrg network. This collaboration advances DTCC’s multi chain strategy and expands how traditional assets move across digital ecosystems.… pic.twitter.com/bdeX0JmDGY — DTCC (@The_DTCC) May 27, 2026

이러한 단기적 호재는 스텔라루멘의 가격을 강하게 견인했으나 동시에 초기 진입 투자자들 사이에서 대규모 차익 실현을 촉발하는 계기가 되었다. 이들 트레이더는 자본을 다지기 구간에 묶어두는 대신, 높은 확신을 주는 다음 타자로 비트코인 생태계 솔루션인 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)로 자금을 회전시키고 있다.

솔라나 가상 머신 기반 레이어 2 아키텍처로 3270만 달러 유치

비트코인 인프라 진화에 발맞춰 고래와 개인 투자자들의 매수세를 흡수 중인 비트코인 하이퍼 프리세일은 현재까지 3,270만 달러 이상의 막대한 자금을 유치했다. 이는 비트코인 홀더들이 메인넷의 안전망을 벗어나지 않고도 초고속 디파이와 결제 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 확장의 필요성을 방증한다.

기술적 인프라: 비트코인만을 전용으로 하는 최초의 진정한 레이어2(L2) 네트워크를 구축 중이다. 처리량 극대화를 위해 솔라나 가상 머신(SVM)을 통합했으며, 트랜잭션의 효율적인 일괄 처리를 위해 옵티미스틱 롤업과 사이드체인을 결합하고 영지식 증명을 통해 유효성을 검증한다.

브릿징 메커니즘: 사용자가 모니터링되는 브릿지 주소에 네이티브 BTC를 예치하면, 스마트 컨트랙트가 증명을 검증한 후 L2 상에서 동등한 가치의 토큰을 발행하여 즉각적인 스테이킹, 탈중앙화 거래소(DEX) 이용, 결제 및 dApp 생태계에 활용할 수 있도록 설계되었다.

Bitcoin has the foundation. Hyper has the horsepower. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/oPtHoivRRZ — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) May 22, 2026

모바일 앱 및 실시간 스테이킹 지원… 프리세일 참여 방법

현재 비트코인 하이퍼 프리세일 단계에서 $HYPER 토큰은 0.0136808달러에 판매되고 있으며 다음 가격 단계로의 상승을 앞두고 있어 초기 투자자들에게 매력적인 단가를 제공한다. 참여를 원하는 투자자는 공식 비트코인 하이퍼 웹사이트에 방문하여 지갑을 연결하면 편리하게 포지션을 구축할 수 있다.

프로세스는 모바일 기기 사용자를 위해 베스트 월렛(Best Wallet) 앱과 매끄럽게 연동되며, 구글 플레이 및 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드하여 자산 구매와 포트폴리오 관리를 한곳에서 처리할 수 있다.

결제 수단으로는 ETH, BNB, SOL, 주요 스테이블코인은 물론 일반 은행 카드 결제 옵션도 완전히 지원된다. 투자와 동시에 즉시 활성화할 수 있는 스테이킹 보상은 현재 연이율(APY) 36%를 제공하고 있어 토큰 생성 및 주요 거래소 상장 전 자산을 불릴 수 있는 좋은 기회다.

실시간 프로젝트 진척도와 커뮤니티 개발 관련 공식 소식은 X 채널과 텔레그램 그룹을 통해 확인할 수 있다.

비트코인 하이퍼 프리세일 바로가기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.