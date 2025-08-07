XRP ETF ‘승인 가능성’ 8%p 급락…SEC 위원 암호화폐 ETF 반대

핵심 내용

XRP ETF 승인 가능성이 하락했음에도 불구하고, XRP 가격은 3.05 달러 수준에서 안정적인 흐름을 유지하고 있다.

블랙록 XRP ETF 출시 가능성에 대한 시장의 추측이 이어지고 있으며, 리플의 파트너사인 SBI 홀딩스는 비트코인-XRP 듀얼 ETF를 일본 금융 당국에 신청한 상태다.

최근 진행된 SEC 내부 투표 13건은 모두 3대 1의 비율로 통과되었으며, 크렌쇼 위원이 유일한 반대표를 던졌다.

미국 증권거래위원회(SEC) 캐롤라인 크렌쇼(Caroline Crenshaw) 위원이 암호화폐 ETF 전반에 대해 부정적인 입장을 재차 밝히면서, XRP 현물 ETF 승인 가능성이 8%포인트 이상 하락했다는 분석이 나왔다.

하지만 가격 면에서는 XRP가 여전히 3.05달러 선에서 견고한 지지력을 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다.

XRP ETF 승인 가능성, 이틀 만에 86% → 62%로 급락

암호화폐 예측 플랫폼 폴리마켓(Polymarket)의 데이터에 따르면, XRP ETF 승인 가능성은 8월 5일 기준 86%에 달했다. 그러나 불과 이틀 만에 이 수치는 62%까지 하락한 것으로 나타났다.

이는 SEC 내부의 움직임과 직접적인 연관이 있는 것으로 분석된다. 특히 8월 6일 SCE가 진행한 13건의 내부 ETF 관련 투표 중 유일하게 반대표를 던진 인물이 바로 크렌쇼 위원이다.

이 같은 변화에도 불구하고 시장에서 XRP ETF에 대한 기대감이 완전히 사라진 것은 아니다. 블룸버그의 ETF 전략가 에릭 발추나스(Eric Balchunas)는 최근, 9월 ~ 10월 사이 XRP ETF 승인 가능성이 오히려 높아졌다고 언급하며 긍정적인 전망을 내놓은 바 있다.

그 이유는 XRP가 SEC가 새롭게 제시한 ETF 상장 요건을 충족하기 시작했기 때문이다. SEC는 최근 ETF 상장을 위한 조건으로, 해당 자산이 최소 6개월 이상의 파생상품 거래 실적을 갖춰야 한다는 기준을 명시한 바 있다.

ETF 업계 관계자들 사이에서는 세계 최대 자산운용사인 블랙록(BlackRock)이 XRP ETF를 준비 중일 수 있다는 루머도 확산되고 있다. ETF 스토어(ETF Store)의 대표 네이트 게라시(Nate Geraci)는 블랙록이 XRP ETF 출시를 위한 준비 단계에 들어갔을 수 있다고 언급하며 투자자들의 기대를 높였다.

또한, XRP 관련 기업의 실제 움직임도 관찰되고 있다. 리플(Ripple)의 파트너인 일본 SBI 홀딩스(SBI Holdings)는 최근 비트코인과 XRP를 동시에 담은 ‘듀얼 ETF’를 일본 금융 당국에 신청했다. 이는 XRP에 대한 ETF 수요가 미국 외 해외 시장에서도 높아지고 있음을 보여주는 사례로 해석된다.

SEC 내부 투표 결과는 3:1… 유일한 반대표를 던진 크렌쇼

8월 6일 진행된 SEC의 내부 회의에서는, IBIT, BITB, GBTC, 비트와이즈(Bitwise)의 비트코인 및 이더리움 펀드 등 총 13건의 암호화폐 상장지수상품(ETP) 관련 안건이 표결에 부쳐졌다. 모든 안건은 3대 1의 표 차이로 통과되었으며, 크렌쇼 위원만이 모든 안건에 반대표를 던진 것으로 확인됐다.

크렌쇼 위원은 SEC 내 유일한 민주당 소속 위원으로, 그동안도 암호화폐 ETF 승인 확대에 일관되게 반대 입장을 보여왔다. 폭스 비즈니스의 엘리너 테렛(Eleanor Terrett) 기자는 “크렌쇼 위원의 반복적인 반대는, 향후 XRP ETF 승인에도 강력히 반대할 것이라는 메시지로 해석할 수 있다”고 지적했다.

Lone Democrat @SECGov commissioner Caroline Crenshaw is sending a clear message: she remains firmly opposed to crypto ETFs. https://t.co/NT4gCLH2k9 — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) August 7, 2025

한편, SEC는 최근 비트코인 및 이더리움 현물 ETF의 ‘현물 기반 생성 및 상환’ 구조를 공식 승인했다. 이는 ETF 발행 및 유동성 측면에서 중요한 진전으로 평가된다.

이 같은 움직임에도 크렌쇼 위원은 부정적인 태도를 유지하고 있다. 그녀는 최근 SEC가 발표한 유동성 스테이킹(liquid staking) 관련 지침 역시 “법적 근거가 부족하고 현실과 동떨어진 내용”이라며 비판한 바 있다.

이러한 입장은 ETF에 국한되지 않고, 전반적인 암호화폐 규제 방향에 대한 근본적인 이견이 존재함을 시사하며, 향후 규제 환경의 불확실성을 높이는 요인으로 작용할 수 있다.

