리플, 2022년 ‘폭락 전조’ 패턴 재현… XRP, 1달러까지 추락 위험?

핵심 내용

XRP는 지난주 2.4달러 고점에서 저항을 받은 후 1.85~1.93달러 부근까지 약 20% 하락했다.

글래스노드 분석 결과, 단기 보유자의 원가가 장기 보유자의 원가 밑으로 떨어지는 등 2022년 60% 폭락 직전과 유사한 지표가 나타났다.

파생상품 시장의 미결제약정(OI)이 4% 이상 급감하며 투자자들의 심리가 급격히 비관론으로 기울고 있다.

2022년 대폭락의 기시감… 리플, 심리적 지지선 2달러 선 붕괴

리플의 네이티브 암호화폐인 XRP가 강력한 매도 압력에 직면하며 시장의 우려를 자아내고 있다. 지난주 2.4달러 고점을 터치한 이후 일주일 만에 약 20%가 급락한 XRP는 현재 1.85달러 지지선을 위태롭게 지탱하고 있다.

특히 기술적 지표들이 지난 2022년 대규모 하락장 직전의 양상을 그대로 재현하고 있어, 매도세가 진정되지 않을 경우 추가적인 폭락 가능성까지 제기되는 상황이다.

글래스노드 “단기 보유자 항복 징후, 2022년 패턴과 판박이”

리플은 2.4달러 저항선에 강하게 부딪힌 이후 급격한 하락세로 전환되었다. 약 20%에 달하는 조정이 발생하면서 시장 심리도 빠르게 보수적으로 바꾸고 있다.

특히 2달러라는 상징적인 지지선이 무너진 것은 시장 구조의 중대한 변화를 의미하며, 이는 낙관론이 비관론으로 급격히 선회했음을 보여주는 대목이다. 기사 작성 시점 기준 XRP는 1.91달러 부근에서 거래되며 투자자들이 단기 가격 흐름에 대한 전망을 조정하고 있는 상황이다.

블록체인 분석업체 글래스노드(Glassnode)는 현재 리플의 온체인 구조가 2022년 폭락 당시와 놀라울 정도로 흡사하다고 경고했다. 핵심은 ‘보유 기간별 실현 가격(Realized Price)’의 역전 현상이다.

데이터에 따르면 최근 1주일에서 1개월 사이 코인을 매수한 단기 보유자들의 취득 원가가 6개월에서 12개월 이상 보유한 중장기 투자자들의 실현 가격 밑으로 떨어졌다.

The current market structure for XRP closely resembles that of February 2022.

Investors active over the 1W–1M window are now accumulating below the cost basis of the 6M–12M cohort.

As this structure persists, psychological pressure on top buyers continues to build over time.… https://t.co/8sGXQ8JKnp pic.twitter.com/cQoeFGuQl4 — glassnode (@glassnode) January 19, 2026

이는 고점에서 물린 투자자들이 손실을 견디지 못하고 물량을 던지는 와중에, 더 낮은 가격에서 새로운 단기 투기 수요가 유입되고 있음을 뜻한다.

유사한 패턴은 지난 2022년 2월에도 발생한 바 있다. 당시 단기 보유자의 실현 가격이 장기 보유자의 기준 아래로 내려갔고, 0.8달러 수준에서 거래되던 리플은 이 패턴이 나타난 이후 시장 전체의 조정과 맞물려 약 60%가 폭락하며 0.3달러까지 추락했다.

이 과정에서 기관 투자자와 고래 투자자들이 대거 물량을 정리하면서 하락폭은 더욱 커졌다. 이번에도 유사한 흐름이 반복될 경우, XRP 역시 1달러 초반까지 밀릴 가능성을 배제할 수 없다.

2달러는 리플에게 여전히 중요한 지지선이다. 만약 이 구간을 다시 회복하지 못한다면, 매도 압력은 더욱 증가할 수 있다.

파생상품 시장의 경고… 1.8달러 무너지면 1달러 행 열차 탄다

파생상품 시장에서의 지표 또한 방어적인 태세로 전환되었다. 코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 XRP 선물 미결제약정(Open Interest)은 약 4% 감소한 34억 2,000만 달러를 기록했다.

$XRP: Although much hangs in the balance, structure has flipped from bearish into bullish. Price is returning back down to falling wedge resistance for a backtest after a major breakout. We rejected at $2.40 due to golden ratio resistance. The main aim? Defend $1.80. pic.twitter.com/VTyY5Hv3gH — 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) January 20, 2026

특히 시카고 상품 거래소(CME)와 바이낸스(Binance)에서 각각 3%, 5%의 OI 감소가 관측되었는데, 이는 트레이더들이 리스크 관리를 위해 포지션을 정리하고 있음을 시사한다.

기술적 관점에서 XRP의 최후 보루는 1.8달러 선이다. 다수의 암호화폐 분석가는 황소 세력(매수 측)이 이 지점을 사수하지 못할 경우 가격이 1달러 근처까지 밀려나는 시나리오가 현실화될 수 있다고 경고하고 있다.

반등을 위해서는 일차적으로 2달러 ~ 2.04달러 저항선을 탈환해야 하지만, 현재로서는 매도세가 압도적인 상황이다.

비트코인 하이퍼($HYPER), 하락장 뚫고 3,080만 달러 돌파

리플(XRP)를 포함한 메이저 알트코인들이 고전하는 가운데, 비트코인 생태계의 확장성을 해결하려는 신규 프로젝트 비트코인 하이퍼($HYPER)는 연일 프리세일 기록을 경신하고 있다.

비트코인 메인넷의 레이어 2 솔루션을 지향하는 이 프로젝트는 솔라나 가상머신(SVM)을 기반으로 구축되어 초고속, 저비용 거래를 실현하고 있다.

특히 $HYPER는 이더리움 및 솔라나와의 크로스체인 호환성을 지원하여 비트코인 기반 디파이(DeFi)의 새로운 지평을 열고 있다는 평가를 받는다.

비트코인 하이퍼 토크노믹스

티커 : $HYPER

: $HYPER 가격 : 0.013605달러

: 0.013605달러 현재까지 모금된 자금: 3,080만 달러 (한화 약 425억 원)

현재 비트코인 하이퍼는 스마트 컨트랙트 배포를 지원하며 초기 참여자들에게 높은 스테이킹 보상을 제공하고 있다. 이 글을 작성하는 시점에서 스테이킹 보상은 38%에 달한다.

변동성이 극심한 시장 상황에서 안정적인 수익 모델과 기술적 유틸리티를 앞세운 $HYPER의 행보에 투자자들의 관심이 쏠리고 있다. 프리세일에 참여하기 위해서는 비트코인 하이퍼 구매 방법에 대한 가이드를 참고하면 된다.

더보기 – 리플(XRP) 전망 2026~2030년 | XRP 레저와 리플넷의 미래 가치는?

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.