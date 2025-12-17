리플(XRP), 핵심 지지선서 반등… 분석가 ‘5.85달러 목표’ 제시

핵심 내용

유명 암호화폐 분석가 '다크 디펜더'는 XRP가 엘리엇 파동 구조상 조정 단계인 4파를 완료하고, 5.85달러를 목표로 하는 상승 5파에 진입했다고 분석했다.

이번 조정은 피보나치 되돌림 비율의 주요 구간과 정확히 일치하며 반등에 성공해, 강세론적 관점이 다시 힘을 얻고 있다.

리플 현물 ETF로의 자금 유입이 10억 달러를 돌파하고 30일 연속 순유입을 기록하는 등 기관 투자자들의 수요는 여전히 견고한 것으로 나타났다.

리플 랩스의 자체 암호화폐인 XRP가 최근 급격한 암호화폐 시장의 조정 흐름 속에 심리적 지지선으로 여겨지던 2.0달러 선을 내주며 고전하고 있다. 최근 한 달 간의 손실 폭만 약 14%에 달한다.

그러나 희망적인 신호도 포착되었다. 리플 가격이 지난 11월 22일 기록했던 저점 구간이자 다음 주요 지지선인 1.88달러에서 바닥을 확인하고 반등에 성공했기 때문이다.

유명 암호화폐 분석가인 다크 디펜더(Dark Defender)는 이 1.88달러 구간이 리플의 향후 방향성을 결정지을 결정적인 분수령(Critical Area)이라고 지적하며, 이곳에서의 반등이 5.85달러까지 이어지는 상승세의 시발점이 될 수 있다고 전망했다.

XRP hit $1.8815 and bounced 🎯 It was broken in December last year. And we have seen many touches on it. XRP completed the C Wave with 5 Sub-waves. The decision is yours ♥️ pic.twitter.com/Ln70zopPyA — Dark Defender (@DefendDark) December 16, 2025

“조정 끝났다” 엘리엇 파동 5파 진입 신호… 최대 200% 상승 가능성

다크 디펜더는 앞서 리플이 1.88달러까지 하락할 것을 정확히 예측했던 인물로, 이번에는 엘리엇 파동 이론(Elliott Wave Theory)을 근거로 새로운 강세 목표가인 5.85달러를 제시했다. 엘리엇 파동 이론은 시장이 일정한 심리 주기를 따라 상승과 하락을 반복한다는 전제에서 나온 기술적 분석 방법이다.

그의 분석에 따르면, 리플 가격은 거시적 엘리엇 파동 사이클에서 조정 단계에 해당하는 ‘4파’를 완전히 마무리했다. 이제 상승 추세의 마지막이자 가장 강력한 국면인 ‘5파’에 진입할 준비를 마쳤다는 것이다. 다크 디펜더는 이 시나리오대로라면 현재 가격 대비 약 200%의 랠리가 가능하다고 내다봤다.

이 분석가는 지난 2025년 2월 13일부터 진행된 리플의 ‘4파 조정’ 과정을 정밀하게 추적해 왔다. 그의 분석에 따르면 4파 내부의 소파동인 A파동은 지난 4월 1.60달러 부근에서 완료되었고, 반등 파동인 B파동은 7월 3.66달러에서 고점을 찍었다.

이후 이어진 마지막 하락 파동인 C파동이 최근 1.88달러를 찍으며 월간 차트 기준 4파 구조가 완성되었다는 설명이다.

특히 그는 2.22달러에서 1.88달러 사이를 핵심 지지 구간으로 설정하며, 이 구간이 월간 차트 기준으로 4파의 최종 바닥 구간으로 작용했다고 강조했다. 이후 가격이 다시 상승 흐름을 타면서, 이제는 상승 5파가 시작될 가능성이 열렸다는 것이다.

또한 이번 4파의 되돌림 폭이 피보나치 되돌림 비율인 70.2% 수준과 밀접하게 일치한다며 기술적 분석의 신뢰도를 더했다.

식지 않는 기관 수요… ETF 자금 유입 10억 달러 돌파

기술적 분석과 별개로, 리플은 펀더멘털 측면에서도 여전히 강한 모멘텀을 유지하고 있다. 특히 최근 기관 투자 자금 유입 흐름에서 리플의 존재감은 더욱 두드러졌다. 지난주 전체 암호화폐 투자 상품의 자금 흐름을 살펴보면, 리플은 비트코인에 이어 두 번째로 많은 2억 4,500만 달러의 순유입을 기록했다.

주목할 만한 점은 미국 내 현물 XRP ETF 시장의 성장세다. 소소밸류(SoSoValue) 데이터에 따르면, 리플 현물 ETF의 총 운용 자산 규모는 마침내 10억 달러(한화 약 1조 4,000억 원)라는 상징적인 이정표를 달성했다.

특히 카나리 캐피털(Canary Capital)은 XRP ETF 중 가장 많은 자금을 유치한 기관으로, 3억 7,600만 달러 이상을 운용 중인 것으로 나타났다.

비트코인과 이더리움 ETF가 최근 지속적인 자금 유출을 겪고 있는 것과 대조적으로, 미국 현물 XRP ETF는 출시 이후 30거래일 연속 순유입 행진을 이어가고 있다. 이는 단기적인 가격 하락에도 불구하고 기관 투자자들의 리플에 대한 장기적인 신뢰가 굳건함을 시사한다.

단기적 조정이 있었지만, 리플의 장기적 가능성으 여전히 살아있다. 투자자들은 핵심 지지선의 유지 여부와 ETF 자금 흐름, 그리고 전체 시장 분위기의 전환을 함께 살펴보며 리플의 다음 행보를 주시해야 할 것이다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.