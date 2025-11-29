XRP, 가격 수렴 마무리 국면 진입… 리플 ETF 유입이 돌파 신호될까?

핵심 내용

강세 깃발 패턴과 지지선 회복 등 기술 지표가 XRP의 상승 모멘텀 강화를 가리키고 있다.

기관 수요가 늘고 있으며, 미국에서 새롭게 출시된 현물 XRP ETF들도 강한 유입세를 이어가고 있다.

온체인 데이터에 따르면 바이낸스 보유 XRP가 약 27억 개 수준으로 감소해, 가격 상승에 우호적인 신호로 해석된다.

XRP 가격이 장기적인 수렴 패턴의 끝자락에 다다르며 상승 돌파 가능성을 시사하고 있다. 최근 XRP 기반 상장지수펀드(ETF)의 유입이 이어지는 가운데, 시장은 새로운 국면 진입을 예고하고 있다.

일주일 간 17% 상승, 기술적 지표도 강세… 분석가들 “돌파 임박” 진단

리플(Ripple)의 네이티브 암호화폐 XRP는 지난 한 주 동안 약 17% 상승하며, 뚜렷한 가격 반등을 보여줬다. 이에 따라 XRP ETF 수요 증가에 대한 기대감도 커지면서 시장 전문가들 사이에서는 낙관적인 전망이 다시 힘을 얻는 분위기다.

현재 XRP 차트에서는 오랜 기간 이어져온 수렴 패턴이 마무리 단계에 접어들었다는 신호가 포착되고 있다. 이 신호들은 향후 본격적인 방향성 돌파가 가까워졌다는 해석을 이끌어내며 투자자들의 관심을 끌고 있다.

전체 암호화폐 시장이 조정 국면에 들어선 가운데, XRP 가격은 현재 2.18달러 수준에서 거래되고 있다. 유명 암호화폐 분석가 CW는 최근 XRP가 핵심 수렴 구간 아래로 잠시 이탈한 움직임은 ‘가짜 하락(fake breakdown)’에 불과히다고 평가했다.

이 움직임은 일부 트레이더들에게 혼란을 주며 더 깊은 하락을 예상한 조기 매도세를 촉발했지만, 기술적 근거는 부족한 것으로 평가된다.

CW는 XRP가 급속히 회복한 점에 주목하며, 이는 실제 하락 추세가 아니라는 것을 보여준다고 강조했다.

그는 현재의 수렴 패턴이 마무리 단계에 접어들었다고 보고 있으며, 주요 저항선을 돌파하는 시점부터 강한 상승 랠리가 전개될 가능성이 높다고 전망했다.

또 다른 암호화폐 분석가 배트맨(BATMAN)도 XRP가 주요 지지 구간을 되찾으며 강세 신호를 나타내고 있다고 말했다. 그는 현재 XRP가 강세 깃발 패턴을 상향 돌파하고 있다고 분석했는데, 이 패턴은 일반적으로 추세 지속 신호로 해석된다.

BATMAN은 이 패턴 구조가 “교과서적인 매수 시점(entry point)”이라고 표현하며, 상승 모멘텀을 노리는 트레이더들에게 매력적인 구간임을 강조했다.

XRP ETF 유입, 상승 기폭제가 될까

최근 미국 시장에 출시된 현물 기반 XRP ETF는 예상을 웃도는 긍정적 반응을 얻고 있다.

그레이스케일(Grayscale), 비트와이즈(Bitwise), 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton) 등 주요 자산운용사들이 각각의 XRP ETF를 출시한 이후, 견조한 자금 유입이 이어지고 있다. 여기에 21셰어즈도 오는 12월 1일 미국 시장에서 XRP ETF를 출시할 예정이어서, 해당 상품군은 더욱 확대될 전망이다.

이 같은 흐름은 리플에 대한 기관 투자 수요가 여전히 견고하다는 점을 보여준다.

XRP 커뮤니티 내에서 영향력 있는 인사로 꼽히는 채드 스타인그레이버(Chad Steingraber)는 “ETF 출시 첫해 동안 펀드들이 지속적인 매수세를 보일 것이며, 이는 결국 공급 부족 현상으로 이어질 수 있다”고 전망했다.

온체인 데이터에 따르면, 세계 최대 거래소인 바이낸스의 XRP 보유량이 최근 눈에 띄게 감소한 것으로 나타났다. 크립토퀀트(CryptoQuant)의 자료에 따르면, 바이낸스의 XRP 보유량은 현재 약 27억 개 수준으로 줄었으며, 이는 10월 초 대비 상당한 감소폭이다.

이 같은 흐름은 장기 보유자와 기관 투자자들의 매집이 꾸준히 이뤄지고 있음을 시사한다. 특히 XRP는 과거에도 장기간의 가격 수렴 이후 200일 이동평균선을 돌파하면서 강한 상승 랠리를 기록한 사례가 여러 차례 있었다.

전문가들은 이러한 과거 패턴이 재현될 가능성에 주목하고 있으며, 현재 XRP가 기술적, 기초적 지표 모두에서 상승 전환의 임계점에 와 있다고 진단하고 있다.

XRP는 장기간 이어져 온 수렴 구조가 막바지에 이르면서 기술적, 펀더멘털적 측면 모두에서 중요한 전환 지점을 맞이하고 있다. ETF 자금 유입과 거래소 보유량 감소는 수급 구조가 개선되고 있음을 보여주며, 과거 랠리의 촉매로 작용했떤 조건들이 다시 재현되는 모습이다.

물론 전체 시장이 조정 국면에 있는 만큼 단기 변동성을 배제하기는 어렵다. 그럼에도 불구하고, 주요 저항 돌파 여부에 따라 XRP가 새로운 상승 사이클로 진입할 수 있다는 기대감은 커지고 있다. 기술적 신호와 기관 수요가 같은 방향을 가리키는 만큼, XRP는 향후 수 주간 시장에서 중요한 시험대에 오르게 될 전망이다.

