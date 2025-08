리플 가격(XRP) 3$ 아래로 하락… 전문가 리플 전망은?

전반적인 암호화폐 시장 조정 속에서 리플(XRP) 가격이 6% 급락, 중요한 지지선인 3 달러(약 4,162 원) 아래로 떨어졌다.

이번 하락은 주간 고점인 3.30 달러(약 4,578 원) 대비 10% 이상 조정된 수준이며, 거래량이 75억 달러(약 10조 4,063억 원)까지 급증하면서 매도세가 강하게 나타나고 있다.

암호화폐 분석가 자본 마크스(Javon Marks)는 XRP에 대한 긍정적인 단기 가격 전망을 제시하며, 새로운 목표가를 4.804 달러(약 6,664 원)로 설정했다. 마크스에 따르면 현재 XRP는 이전 목표가였던 2.47 달러(약 3,429 원)를 훨씬 웃도는 수준에서 거래되고 있으며, 이 가격은 이제 지지선으로 작용하고 있다. 이는 XRP의 강세 모멘텀이 여전히 유지되고 있음을 시사한다.

$XRP maintaining well above the $2.47 target and this means that the current target is at $4.804!

With this target now in play, prices of XRP can have room to climb another +44% to reach it and a break above would bring in play the next target at precisely, $7.138… https://t.co/v59KjZiUHO pic.twitter.com/JC2UQcBMHe

— JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) July 28, 2025