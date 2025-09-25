리플, ETF 상장 호재에 힘입어 XRP 10달러 도달 가능성 제기

핵심 내용

암호화폐 애널리스트 크레디불 크립토(CrediBULL Crypto)는 XRP/BTC 차트에서 강세 신호를 강조하며, 약 40% 상승 여력을 제시했다.

애널리스트 이그라그 크립토(EGRAG Crypto)는 21일 지수이동평균선(EMA)을 중심으로 한 과거 패턴을 지적하며, XRP 가격이 크게 상승할 가능성을 시사했다.

다음 달 출시가 예상되는 현물 XRP ETF는 이러한 랠리에 주요 촉매제로 작용할 수 있다.

최근 가격이 3달러(약 4,215원) 아래로 떨어졌음에도 불구하고 리플(Ripple)의 네이티브 암호화폐인 XRP는 여전히 투자자들의 관심을 받고 있다.

암호화폐 시장 애널리스트 다크 디펜더(Dark Defender)는 리플의 가격 조정이 곧 마무리될 것이라 전망하며, 이는 잠재적으로 10달러(약 1만 4,050원) 돌파 랠리로 이어질 수 있다고 내다봤다.

XRP 가격 조정 곧 종료, 리플 ETF 호재

다크 디펜더는 리플이 교정적 ABCDE 패턴의 최종 단계에 접근하고 있다고 밝혔다. 이는 토큰이 잠재적인 돌파를 준비하고 있음을 시사한다.

그에 따르면, 리플이 3.333달러(약 4,683원) 선을 명확히 돌파할 경우 강력한 상승 모멘텀이 촉발될 수 있으며, 이는 곧 두 자릿수 가격인 10달러(약 1만 4,050원) 돌파로 이어질 수 있다고 설명했다.

Hi all!#XRP is nearing completion of the corrective action: ABCDE and preparing for Lift-off! We are nearing the end of the consolidation. After this consolidation, and reclaiming $3.333 nothing will be able to stop what's coming. Road to Double Digits #XRPArmy Ohhh One… pic.twitter.com/u4LDOxf9Mx — Dark Defender (@DefendDark) September 24, 2025

암호화폐 애널리스트 크레디불 크립토(CrediBULL Crypto)는 XRP/BTC가 다시 한 번 박스권 하단을 테스트했으며, 이는 세 번째 발생이라고 분석했다. 비록 구간을 지켜내지는 못했지만, 그는 이를 강세적 변형 패턴으로 해석했다.

그는 XRP/BTC 차트가 여전히 시장에서 가장 강력한 고타임프레임(HTF) 흐름 중 하나를 보이고 있으며, 주요 목표치는 현 수준보다 약 40% 높은 구간이라고 덧붙였다.

We swept our lows again on XRP/BTC so while we didn't hold the range lows a third sweep is just another bullish variation. Still looks like one of the healthiest HTF charts in the space right now. Those range highs are calling. $XRP https://t.co/VxHG16PZts pic.twitter.com/8DCFYnpBN8 — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) September 23, 2025

한편 지난주 상장한 렉스-오스프리 리플 ETF(XRPR)는 첫날 거래량이 3,770만 달러(약 529억 6,850만 원)를 기록하며, 2025년 들어 가장 성공적인 ETF 출시 사례로 꼽혔다.

다만 이러한 움직임은 아직 리플의 가격 흐름에 반영되지 않았다. 애널리스트들은 오는 10월, 여러 발행사에서 현물 리플 ETF가 출시될 것으로 전망하고 있다.

리플, 2021년 강세장과 유사한 랠리 가능성은?

암호화폐 애널리스트 이그라그 크립토(EGRAG Crypto)는 2014년까지 거슬러 올라가는 리플 가격 흐름을 2주 차트로 분석하며, 과거 사이클에서 중요한 지지선 역할을 해온 21일 지수이동평균선(EMA, 단기 추세 지표)의 의미를 강조했다.

#XRP – 2 Scenarios Based on Historical Price Action ($9.6 – $33): If you're not yet familiar with the most likely outcomes, it might be time to catch up! Here’s a closer look at two pivotal cycles in #XRP's history. 🏳️21 EMA Historical Support Levels

▫️2017 Cycle:#XRP… pic.twitter.com/oE1MAMhsXA — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 23, 2025

2017년에는 리플이 두 차례 21 EMA 지지선을 테스트한 뒤, 2018년 초까지 1,610% 급등하며 3.31달러(약 4,651원)에 도달했다.

반면 2021년 사이클에서는 미국 증권거래위원회(SEC) 소송 여파로 2020년 12월 XRP가 21 EMA 아래로 밀려났지만, 이후 해당 지지선을 회복하면서 2021년 4월까지 414% 상승해 1.96달러(약 2,754원)에 이르렀다.

이러한 전례를 근거로 이그라그는 두 가지 시나리오를 제시했다. 리플 가격이 2017년 흐름을 따른다면 약 1,610% 급등해 33달러(약 4만 6,365원)에 도달할 수 있고, 2021년 패턴을 따른다면 약 414% 상승해 9.60달러(약 1만 3,488원) 부근까지 오를 수 있다는 것이다.

비트코인 하이퍼(HYPER), 1,800만 달러 프리세일 돌파 임박

암호화폐 시장의 기대감이 커지는 가운데, 레이어2 기반 비트코인 프로젝트인 비트코인 하이퍼(HYPER)가 현재 진행 중인 프리세일에서 약 1,808만 달러(약 254억 240만 원)를 모집하며 주목을 받고 있다. 연 최대 66%에 달하는 스테이킹 보상을 제공하는 이 프로젝트는 2025년 투자자들이 주목하는 코인 프리세일 중 하나로 꼽히며, 높은 수익 기회를 찾는 투자자들의 관심을 끌고 있다.

비트코인 하이퍼는 이더리움(ETH), 바이낸스코인(BNB), 테더(USDT) 또는 신용카드를 사용해 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에서 직접 구매할 수 있다.

현재 프리세일 가격은 0.012975달러(약 18원)로, 24시간 이내 가격 인상이 예정돼 있어 조기 참여자들은 현 시점에서 매수 기회를 잡을 수 있다.

비트코인 하이퍼 프리세일 현황

현재 가격 : 0.012975달러(약 18원)

: 0.012975달러(약 18원) 모집 금액 : 약 1,808만 달러 (약 254억 240만 원)

: 약 1,808만 달러 (약 254억 240만 원) 티커: HYPER

더 자세한 정보는 비트코인 하이퍼 구매 가이드를 통해 확인할 수 있다.

