리플 가격, XRP ETF 자금 유입에도 2025년 말 하락권에 머물까?

핵심 내용

XRP는 제도권 자금 유입이라는 긍정적 요인에도 불구하고 투자 심리 위축과 온체인 지표 악화로 단기적인 하방 압력이 계속되고 있다.

특히 네트워크 참여도 감소와 손실 실현 매도는 시장의 불확실성을 키우는 요소로 작용하고 있다.

반면 ETF 자금 유입은 중장기 관점에서 XRP에 대한 기대가 완전히 꺾이지 않았음을 보여주는 신호로 해석된다.

리플의 자체 암호화폐인 XRP는 강한 매도 압력 속에서 약세 흐름을 이어가고 있다. XRP 가격은 2025년 초 이후 이미 약 7% 하락했으며, 고래 투자자와 장기 보유자들의 매도세가 이어지면서 6개월 연속 하락 추세를 벗어나지 못하고 있다.

이 같은 흐름은 현물 XRP ETF로의 자금 유입이 지속되고 있음에도 여전히 반등하지 못하고 있다는 점에서 시장의 주목을 받는다. 시장에서는 리플 생태계에 대한 제도권의 관심이 계속 커지고 있지만 단기적으로는 매도 우위의 수급 구조가 XRP 가격을 압박하고 있다는 분석이 나오고 있다.

XRP 가격, 2년 연속 강세 흐름 종료 가능성 제기돼

현재 진행 중인 시장 사이클로 인해 XRP가 2년간 이어온 연간 수익률 플러스 흐름이 깨질 수 있다는 분석이 나온다. XRP 가격은 2023년 81% 상승한 데 이어 그 다음 해인 2024년에는 238% 급등하며 강한 상승세를 보였다. 이는 규제 환경의 점진적 명확화와 높은 투기적 수요가 뒷받침한 결과로 분석된다.

그러나 올해 들어서는 상황이 달라졌다. XRP는 비트코인 흐름과 보조를 맞추며 마이너스 수익률을 기록하는 등 약세 국면에 접어든 모습이다.

온체인 실현 손익(PnL) 데이터에 따르면 지난해 4분기 매도 활동은 상당히 높은 수준을 기록했다. 이 과정에서 다수의 XRP 보유자들이 손실을 감수하고 포지션을 정리하면서, 투자 심리에도 뚜렷한 부담이 가중된 것으로 나타났다.

과거 대형 시가총액 토큰 투자자들은 가격 조정 국면에서도 손실을 확정하기보다는 회복을 기대하며 계속 보유하는 경향이 강했다. 그러나 이번 시장 사이클에서는 투자자 행동에 뚜렷한 변화가 나타나고 있다는 분석이다.

손실을 감수하고서라도 매도에 나서는 움직임은 시장에서 XRP의 단기 전망을 둘러싼 불확실성이 크다고 해석하고 있음을 보여준다. 여기에 장기 보유에 대한 신념보다 위험 회피 심리가 우위를 점하면서, XRP 가격에는 지속적인 하방 압력이 가해지고 있는 것으로 풀이된다.

게다가 XRP 레저(XRP Ledger) 상의 거래 활동도 최근 들어 눈에 띄게 둔화된 것으로 나타났다. 네트워크 데이터에 따르면 실제 거래에 참여한 활성 주소 수는 월간 최저치인 3만4005개까지 감소했다.

이 같은 참여도 하락은 개인 투자자와 기관 투자자 모두의 적극적인 시장 참여가 약화되고 있음을 시사하는 신호로 해석된다. 시장 전반의 관망 심리가 강화되면서 XRP 생태계 내 거래 활력 역시 떨어지고 있다는 분석이다.

현물 XRP ETF 자금 유입, 견조한 흐름 유지 중

미국 기반 현물 XRP ETF는 지난달 출시 이후 현재까지 자금 유출 없이 안정적인 흐름을 이어가고 있다. 누적 순유입 규모는 11억 3000만 달러에 달했으며, 이에 따라 전체 운용 자산(AUM)은 약 12억 5000만 달러 수준으로 확대됐다.

특히 12월 23일 하루 동안 XRP ETF에는 총 819만 달러의 순유입이 발생했다. 소소밸류(SoSoValue) 집계에 따르면 이날 자금 유입은 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)의 XRP ETF 상품인 XRPZ가 주도했다. 반면 연말 연휴 기간 거래가 다소 위축되면서 다른 XRP ETF 상품들은 대체로 자금 유입과 유출이 없는 보합 흐름을 기록했다.

캐너리 캐피털(Canary Capital)의 현물 XRP ETF인 XRPC는 누적 순유입액 3억 8400만 달러를 기록하면서 관련 상품 가운데 선두를 유지하고 있다. 그 뒤를 비트와이즈(Bitwise)와 그레이스케일(Grayscale)이 출시한 XRP ETF 상품들이 잇따르고 있다.

이와 함께 기관투자자들은 비트코인과 이더리움 ETF에서 자금을 일부 회수해 XRP ETF로 이동시키는 모습도 보이고 있다. 이는 XRP를 둘러싼 시장 심리가 점진적으로 개선되고 있으며, 관련 시장 환경이 보다 우호적인 방향으로 전개되고 있음을 반영하는 흐름으로 해석된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.