XRP, 3달러선에서 골든 크로스 지속… 래비 월렛 지원 소식에 투자 심리 안정

핵심 내용

리플(XRP) 가격은 9월 14일 거래량이 31.85% 감소해 45억 달러(약 6조 2,427억 원)로 내려갔음에도 불구하고 3달러(약 4,162원) 위를 지켰다.

래비 월렛이 XRPL EVM 스마트 컨트랙트 통합을 확정하면서 개발자 관심을 끌어내고 XRP가 핵심 지지선에서 버틸 수 있도록 뒷받침했다.

기술 지표는 골든 크로스 형성을 보여주며, 상승 목표치는 3.20달러(약 4,442원) 부근에 설정된 반면 2.94달러(약 4,078원) 무효화 수준은 여전히 유지되고 있다.

리플(XRP) 가격이 9월 14일 일요일 3달러(약 4,162원) 지지선 위에서 통합 구간을 이어가며, 당일 손실폭을 3% 미만으로 억제했다. 이는 9월 18일 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 예상보다 높은 미국 소비자물가지수(CPI) 발표가 연준의 매파적 금리 인상 전망을 누그러뜨리면서 전체 암호화폐 거래량이 감소한 가운데 나타난 흐름이다.

기사 작성 시점 기준으로 XRP는 3.04달러(약 4,216원) 부근에서 거래되며 하루 동안 2% 하락했다. 그러나 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현물 거래량은 31.85% 급감해 45억 달러(약 6조 2,428억 원)를 기록했다. 다만, 당일 차트에서는 미국 정오 무렵 3달러(약 4,162원) 지지선에서 소폭 반등이 확인됐다.

Rabby Wallet has integrated XRPL EVM chain. @Peersyst pic.twitter.com/gbCGvLupkd — Rabby Wallet (@Rabby_io) September 13, 2025

주말 동안 리플의 회복력을 강화시킨 핵심 호재는 토요일 늦게 발표됐다. 래비 월렛(Rabby Wallet)이 리플의 EVM 체인 통합을 공식화한 것이다. 이더리움(ETH)과 솔라나(SOL) 디파이(DeFi) 커뮤니티에서 널리 사용되는 해당 지갑은 피어시스트(Peersyst)와의 파트너십을 통해 리플의 XRPL 지원을 확정했다. 이는 리플 블록체인에 새로운 상호운용성 계층을 추가하며, 이더리움 기반 스마트 컨트랙트를 XRPL에서 실행할 수 있도록 한다.

래비 월렛 통합으로 인한 신규 활용 사례 창출과 개발자 관심 증대 기대감은 CPI 발표의 부정적 여파를 상쇄하며, XRP 가격이 보도 시점 기준으로 3달러 위에서 통합세를 유지하는 데 힘을 보탠 것으로 보인다.

XRP 가격 전망: 골든 크로스가 반등을 3.20달러까지 이어갈까?

기술적 지표는 XRP가 왜 3달러(약 4,162원) 지지선을 방어하고 있는지를 보여준다. 일간 차트에서 슈퍼 단순이동평균선(Super SMA, 5일·8일·13일선)이 강세 정렬을 완성하며, 단기선이 장기선을 상향 돌파하는 골든 크로스가 형성됐다. 이 신호는 단기적으로 모멘텀이 축적되고 있음을 시사한다.

또한, XRP의 불·베어 파워(BBP 13, 매수·매도세 강도를 보여주는 지표)는 9월 7일 이후 녹색으로 전환되었고 9월 중순으로 갈수록 꾸준히 상승 중이다. 이는 8월 말 하락세를 마감한 뒤, 매수세가 단기 시장 지배력을 되찾았음을 보여준다.

다만 XRP 거래량이 크게 증가하지 않는다면, 현재의 반등 시도는 지난주 토요일 4일간 랠리가 정점을 찍은 3.20달러(약 4,439원) 부근에서 강한 저항에 직면할 수 있다.

반대로 3달러(약 4,162원) 지지선을 지켜내지 못할 경우, 상승 시나리오는 무효화되며 가격은 2.94달러(약 4,078원)에 위치한 13일선 지지 구간을 다시 테스트할 위험이 있다.

현재로서는 단기 골든 크로스가 지지를 유지하며 3달러 위에서 버티고 있는 흐름이, 다가오는 연준 금리 주간을 앞두고 거래량이 안정화된다면 추가 상승 기대를 강화하는 요인으로 작용하고 있다.

맥시 도지(MAXI) 프리세일 모멘텀 강화… XRP 넘어선 투기적 매수세 유입

리플과 같은 대형 알트코인들이 거시경제 역풍에도 불구하고 회복력을 보이는 가운데, 커뮤니티 주도형 초기 단계 프로젝트인 맥시 도지(MAXI) 역시 투자자들의 관심을 끌고 있다.

맥시 도지는 새롭게 출시된 프리세일 토큰으로, 고위험·고수익을 추구하는 트레이더들에게 높은 레버리지 기회를 제공하는 것이 특징이다.

현재 가격은 0.0002575달러(약 0.36원)이며, 프리세일은 이미 목표치 240만 달러(약 33억 3,000만 원) 중 220만 달러(약 30억 5,000만 원) 이상을 모집했다. 잠재적 투자자들은 공식 프리세일 사이트를 통해 다음 가격 조정 전에 맥시 도지 프리세일에 참여할 수 있는 시간이 아직 남아 있다.

맥시 도지 사전 판매 참여하기