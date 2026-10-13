Binance sluit Binance Pool en de bijbehorende miningdiensten op 10 november 2026 om 07:00 UTC. Miners moeten hun apparatuur vóór dat tijdstip naar een andere pool verplaatsen om na de sluiting hashrate te blijven indienen, meldt crypto.news; ook Cointelegraph bericht over het besluit.

De maatregel raakt meer dan alleen de miningpool. Ook Pool Savings, Cloud Mining, Transaction Accelerator en verschillende meldings- en API-diensten verdwijnen volgens de aankondiging.

Na de deadline worden shares niet meer verwerkt

Om 07:00 UTC schakelt Binance de miningverbindingen, Stratum-adressen en bijbehorende endpoints uit. Hashrate en mining shares die daarna worden ingediend, worden niet meer geaccepteerd of verwerkt en tellen niet mee voor beloningen. De betrokken diensten genereren vanaf dat moment geen nieuwe rewards, yield of andere servicevoordelen.

De sluiting omvat ook mining-API’s, Telegram-meldingen over hashrate en e-mailnotificaties. Miners die Binance Pool gebruiken, moeten daarom hun miningconfiguratie aanpassen en een andere pool instellen voordat Binance de verbinding verbreekt.

Gebruikers met een actieve Pool Savings-positie moeten hun account controleren en eventuele benodigde opnames of annuleringen vóór 10 november uitvoeren. In aanmerking komende openstaande beloningen, refunds en andere bedragen kunnen na de sluiting worden verwerkt. Dat hangt af van de productvoorwaarden, accountstatus, risicocontroles, compliancecontroles en toepasselijke wetgeving; Binance garandeert geen onmiddellijke betaling.

Accountverificatie en andere vereiste accountstappen moeten uiterlijk op 10 november om 23:59 UTC zijn afgerond. Die deadline valt dus na het uitschakelen van de miningdiensten, maar geldt wel voor gebruikers die in aanmerking komen voor verdere afwikkeling.

Geen vervangende pool aangekondigd

Binance lanceerde zijn miningpool in april 2020, aanvankelijk voor Bitcoin-mining. Voor de sluiting verwijst het bedrijf naar een lopende beoordeling van producten en diensten, zonder een verdere specifieke reden te geven.

Binance heeft geen vervangende miningprovider genoemd en geen actuele hashrate van de pool bekendgemaakt. Daardoor is niet vast te stellen hoeveel rekenkracht een andere pool moet opvangen. De aankondiging legt ook geen verband met Stratum V2, veranderende netwerkomstandigheden of concurrentie.

De bredere miningsector staat voor operationele keuzes rond het gebruik van apparatuur en rekenkracht. Zo richten sommige miners zich ook op AI-datacenters, een ontwikkeling die relevant is voor de sector, maar die Binance niet als reden voor de sluiting noemt.

Historische gegevens tijdelijk beschikbaar

De toegang tot de historische Binance Pool-pagina’s blijft volgens de aangekondigde planning beschikbaar tot 24 november om 07:00 UTC. Tot die tijd kunnen gebruikers beschikbare mininggegevens, accountgeschiedenis en de status van uitbetalingen controleren; daarna worden de pagina’s permanent gesloten.

Voor miners liggen de eerstvolgende praktische deadlines daarmee op 10 november om 07:00 UTC voor de overstap en het einde van nieuwe beloningen, 10 november om 23:59 UTC voor accountvereisten en 24 november om 07:00 UTC voor de toegang tot historische gegevens.