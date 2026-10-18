Circle betaalde in de eerste helft van 2026 circa $819 miljoen aan USDC-distributiepartners en transactiekosten, tegenover ongeveer $1,4 miljard omzet. Daardoor ging volgens het bedrijf 59 cent van elke omzetdollar naar distributie en transacties, blijkt uit een toelichting van Circle op de economie van USDC, gepubliceerd op 16 oktober.

Hoe Circle de USDC-omzet verdeelt

Naast de partner- en transactiekosten besteedde Circle naar eigen zeggen circa $473 miljoen aan licenties, bankrelaties, settlementliquiditeit, compliance, productontwikkeling en blockchainintegraties. Dat is ongeveer 34 cent per omzetdollar; 7 cent bleef volgens de onderneming over als nettowinst.

Distributiepartners die USDC-saldi op hun platforms aanbrengen en laten groeien, ontvangen een deel van de reserve-inkomsten die met die saldi worden gegenereerd. Circle noemt Coinbase zijn grootste en langst bestaande partner. Coinbase rapporteerde volgens Circle dat het gemiddelde USDC-saldo in zijn producten in het tweede kwartaal $20 miljard bedroeg, 44% meer dan een jaar eerder.

Meer dan 150 andere partners hebben volgens Circle een economisch belang bij de groei van USDC. Het bedrijf stelt dat de stablecoin in juni ongeveer 77% van het wereldwijde stablecoin-transactievolume vertegenwoordigde, tegenover 60% een jaar eerder. Dat percentage is een claim van Circle en geen onafhankelijk bevestigd marktaandeel. De samenwerking met Binance is onderdeel van de bredere uitbreiding van USDC-distributie.

Infrastructuur en afwikkeling

Circle meldt dat USDC in de eerste helft van 2026 meer dan $36 biljoen aan onchain-transactievolume verwerkte. Het bedrijf mintte en redeem­de in die periode meer dan $315 miljard aan USDC, gemiddeld circa $1,7 miljard per dag, ook tijdens weekenden en feestdagen.

Alle Circle-klanten kunnen volgens het bedrijf gratis redeem­en via standaardbankrails, met afwikkeling doorgaans binnen maximaal twee werkdagen. Voor klanten die betalingsstromen via Circle Payments Network verwerken of onder voorwaarden gebruikmaken van het Circle Platform, is gratis afwikkeling bijna realtime beschikbaar. Die snellere verwerking vereist volgens Circle vooraf beschikbare liquiditeit bij bankpartners.

Circle koppelt de uitgaven aan meer dan acht jaar ontwikkeling van de infrastructuur achter USDC. Het bedrijf noemt daarbij meer dan 55 licenties en registraties, meer dan 25 partnerbanken en complianceprogramma’s in 185 landen. De regelgeving en reserve-inrichting spelen daarmee ook een rol in de kostenstructuur van stablecoins; de discussie over Circle-reserves en MiCA raakt aan diezelfde operationele randvoorwaarden.

Wat de cijfers zeggen over het model

De cijfers schetsen een model waarin het grootste deel van de omzet naar distributie en het draaiend houden van de infrastructuur gaat. Circle stelt dat investeringen in liquiditeit, compliance, bankrelaties en integraties nodig zijn om USDC voor betalingen en settlement bruikbaar te maken. Het bedrijf reageert daarmee op nieuwe stablecoinmodellen die volgens Circle een groter deel van de economie aan partners willen uitkeren, maar werkt in de toelichting niet onafhankelijk onderbouwd uit hoe die modellen zich tot elkaar verhouden.

Voor beleggers is de verhouding tussen kosten en omzet daarom het concrete vertrekpunt: $819 miljoen aan distributie- en transactiekosten tegenover circa $1,4 miljard omzet in zes maanden. Na de genoemde herinvesteringen hield Circle volgens eigen opgave 7 cent nettowinst per omzetdollar over. Die cijfers geven inzicht in het USDC-model, maar bewijzen op zichzelf niet hoe schaalbaar of winstgevend stablecoins in de bredere sector kunnen zijn.