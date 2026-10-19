Crypto.com en Novig hebben afzonderlijke federale rechtszaken tegen functionarissen van Missouri aangespannen om toepassing van de staatsregels voor sportweddenschappen op hun event contracts te blokkeren. De klachten volgden nadat een termijn van 30 dagen voor naleving was verstreken, meldt crypto.news. De zaken stellen de vraag centraal of federale derivatenregels voorgaan op de gokwetgeving van de staat.

Twee exchanges betwisten Missouri’s handhaving

Beide klachten zijn op 16 oktober ingediend. Missouri had in september zes prediction-market-operators aangeschreven: naast Crypto.com en Novig kregen ook Kalshi, Polymarket, Robinhood en Underdog het verzoek om sportcontracten voor inwoners te staken of een staatsvergunning te verkrijgen.

De regels van Missouri vereisen voor sportweddenschappen een minimumleeftijd van 21 jaar en een belasting van 10% op de bruto-inkomsten. De brieven gaven de bedrijven 30 dagen om te stoppen of aan de vergunningseisen te voldoen. In een verslag van de rechtszaken meldde The Block dat de vier andere aangeschreven bedrijven op dat moment geen zaak bij een federale rechtbank in Missouri hadden aangespannen.

North American Derivatives Exchange, de federaal gereguleerde exchange achter Crypto.com’s OG-platform, heeft de zaak ingediend bij de federale rechtbank voor het westelijke district van Missouri. De exchange vraagt om een declaratoir oordeel en een permanent verbod op handhaving. Ook betwist zij dat de brief van de procureur-generaal aan de juiste rechtspersoon was gericht: volgens de klacht werd Foris DAX genoemd in plaats van de exchange.

Crypto.com stelt daarnaast dat een vergunning geen praktische route is, omdat de grondwet van Missouri slechts twee directe mobiele sportweddenschapslicenties toestaat en die al zijn toegekend. Novig procedeert via Ludlow Exchange LLC, de CFTC-gereguleerde entiteit achter zijn platform, bij de federale rechtbank voor het oostelijke district. De zaak draagt nummer 4:26-cv-01780; Novig vraagt zowel een voorlopige als een permanente voorziening.

Federale derivatenregels botsen met staatswetten

Beide bedrijven voeren aan dat hun contracten onder federale grondstoffenwetgeving vallen en dat de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) daarover exclusieve bevoegdheid heeft. Volgens hun argument kan Missouri die transacties daarom niet behandelen als gewone sportweddenschappen. De juridische inzet sluit aan bij een bredere discussie over de CFTC-regels voor prediction markets en de toegang van zulke platforms tot de Amerikaanse markt.

De handhavingscampagne begon met brieven van 16 en 17 september en een publieke aankondiging op 18 september. Kiezers in Missouri keurden in november 2024 Amendment 2 goed, waarmee een gereguleerd stelsel voor sportweddenschappen werd opgezet. Legale weddenschappen gingen op 1 december 2025 van start; de Missouri Gaming Commission houdt toezicht op vergunninghouders.

De federale beroepshoven zijn verdeeld over de vraag of staatsgokwetten van toepassing zijn op sportcontracten van prediction markets. Het Sixth en Ninth Circuit hebben in gerelateerde zaken de positie van Kalshi afgewezen, terwijl het Third Circuit de onderneming gelijk gaf. Bij het Eighth Circuit loopt een verwante Kalshi-zaak uit Iowa; dat hof is ook relevant voor Missouri. Een rechter in Wisconsin wees eerder een verzoek om een voorlopige voorziening af, maar besliste daarmee niet definitief of federale regels voorrang hebben.

Uitkomst kan richting geven aan markttoegang

De twee zaken toetsen of een federaal gereguleerde handelsstructuur platforms kan vrijwaren van staatsvergunningen, leeftijdsgrenzen en belastingverplichtingen. De uitkomst kan richting geven aan de toegang van prediction markets tot de Amerikaanse markt, maar legt niet automatisch vast hoe andere staten of rechtbanken de producten behandelen. De mogelijke spanning tussen federale derivatenregels en nationale regulering speelt ook in de federale route voor crypto-exchanges.

Crypto.com lanceerde zijn OG-platform in februari 2026 met contracten rond sport, financiën en cultuur, aanvankelijk gericht op de Verenigde Staten. Novig heeft eveneens commerciële activiteiten buiten de rechtszaal: het bedrijf maakte in juli een meerjarige samenwerking met de New York Mets bekend. Die uitbreiding verandert niets aan de juridische vraag die de rechtbanken nu moeten beoordelen.

Voor beleggers ligt het risico in de onzekerheid over welke regels uiteindelijk gelden. Missouri’s belasting van 10% en minimumleeftijd van 21 jaar worden concrete nalevingskwesties als de staatswet op de contracten van toepassing blijkt. De primaire berichtgeving stelt niet vast dat een rechter Crypto.com of Novig al voorlopige bescherming heeft toegekend; de verzoeken om voorlopige en permanente verboden en de zaak bij het Eighth Circuit vormen de volgende juridische ijkpunten.