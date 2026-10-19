Mt. Gox heeft de deadline voor terugbetaling aan schuldeisers na goedkeuring door de rechtbank met een jaar verschoven, van 31 oktober 2026 naar 31 oktober 2027, meldt crypto.news. Daardoor blijft onzeker wanneer resterende uitkeringen plaatsvinden en of die later tot verkoopdruk op bitcoin leiden.

Waarom Mt. Gox de deadline verlengt

De nieuwe deadline geldt tot en met 31 oktober 2027, Japanse standaardtijd. De verlenging geeft rehabilitatietrustee Nobuaki Kobayashi nog twaalf maanden om betalingen voort te zetten waar dat redelijkerwijs uitvoerbaar is.

Kobayashi meldde in een kennisgeving van 16 oktober dat veel schuldeisers nog geen betaling hebben ontvangen. Sommigen hebben de vereiste procedures niet afgerond; anderen kregen te maken met problemen tijdens de verwerking van hun uitkering.

De regelingen Base Repayment, Early Lump-Sum Repayment en Intermediate Repayment zijn grotendeels afgerond voor rechthebbenden die de benodigde informatie aanleverden en geen problemen ondervonden. De kennisgeving kondigt geen nieuwe terugbetalingscategorie aan en verandert de bedragen waarop schuldeisers recht hebben niet.

Ook ontbreken een nieuw totaal van de onbetaalde schuldeisers, een individueel betalingsschema en informatie over de omvang van de resterende bezittingen. De verlenging draait dus om openstaande betalingen binnen het bestaande rehabilitatieproces. Uitkeringen via aangewezen cryptobeurzen, waaronder Kraken en Bitstamp, begonnen in juli 2024.

Een lange geschiedenis van uitstel

De deadline is sinds het oorspronkelijke doel van oktober 2023 meerdere keren verschoven. In oktober 2024 werd de einddatum verplaatst naar oktober 2025; een jaar later schoof die door naar 31 oktober 2026.

Mt. Gox stortte in 2014 in nadat ongeveer 850.000 BTC verloren waren gegaan. Op het hoogtepunt verwerkte de Japanse beurs naar schatting circa 70% van het wereldwijde Bitcoin-handelsvolume. De rehabilitatieprocedure maakt inmiddels uitkeringen in bitcoin en Bitcoin Cash mogelijk.

In juni 2026 werd 10.422 BTC verplaatst, destijds gewaardeerd op ongeveer 739 miljoen dollar. Mt. Gox hield toen volgens de berichtgeving nog meer dan 34.500 BTC aan, maar die historische cijfers zeggen niet hoeveel bitcoin in oktober 2026 resteert. De nieuwste kennisgeving vermeldt geen actuele walletbalans of nieuwe transfer.

Marktimpact blijft een scenario

Het uitstel stelt de timing van eventuele toekomstige instromen uit, maar bevestigt geen nieuwe verkoop of distributieronde. Mogelijke verkoopdruk blijft een risico dat pas concreter wordt wanneer informatie verschijnt over de omvang, timing en ontvangers van volgende uitkeringen.

Ook ontbreekt een actuele planning voor tranches of voor betrokken beurzen. De uiteindelijke marktimpact zal mede afhangen van de liquiditeit en het sentiment op het moment dat bitcoin daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Een mogelijke verkoopgolf is daarom niet af te leiden uit alleen de nieuwe deadline.

De bredere marktcontext kan eveneens meespelen: ETF-uitstroom en verkoopdruk rond bitcoin zijn factoren die de absorptie van nieuwe aanbodstromen kunnen beïnvloeden. Dat maakt de Mt. Gox-deadline op zichzelf geen voorspelling voor de koers.

Waar beleggers op moeten letten

De formele deadline staat nu op 31 oktober 2027, maar de kennisgeving legt niet vast wanneer individuele schuldeisers worden betaald. Ook kondigt zij geen gewijzigd bedrag, nieuwe wallettransfer of nieuwe uitkeringsronde aan.

Beleggers kunnen toekomstige mededelingen van de trustee en verifieerbare on-chaintransfers onderscheiden van speculatie over verkoopdruk. Schuldeisers kunnen vragen indienen via het online rehabilitatieclaimsysteem; door het grote aantal verzoeken kunnen antwoorden vertraging oplopen.