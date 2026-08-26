De Bitcoin koers maakte deze week de grootste weekwinst in drie jaar en tikte maandag $81.000 aan. Daar ging het mis: het 50-weeks gemiddelde hield de koers tegen. Toch blijven grote beleggers via Bitcoin ETF’s stug doorkopen.

Bitcoin koers stuit op $81.000 en zakt weer terug

De klim begon onder de $68.000 en eindigde maandag op ruim $81.200. Dat is een stijging van zo’n 25 procent in een week, de sterkste weekwinst in drie jaar. Precies op dat niveau ligt het 50-weeks gemiddelde, een lijn waar veel handelaren op letten. De koers raakte hem even aan en viel daarna terug.

Sindsdien pendelt Bitcoin rond de $79.000 tot $80.000. De Bitcoin rally trok de rest van de markt mee: Ethereum steeg 32 procent, XRP 53 procent en Solana 34 procent in dezelfde periode. Daarmee deden de beste altcoins het deze week beter dan Bitcoin zelf.

De angst van eerder deze zomer is voorlopig weg. De Crypto Fear & Greed Index staat op 83 punten, wat neerkomt op “extreme hebzucht”. Zo’n hoge stand betekent ook dat de markt kwetsbaar is voor winstnemingen.

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BREAKING: Bitcoin hits $80,000 for the first time in almost 15 weeks. It is now up 28% in the last 8 days adding $350 BILLION to it's marketcap. $BTC has now wiped out 3 months of losses in just 1 week. pic.twitter.com/hyK4EDFnXB — Bull Theory (@BullTheoryio) August 25, 2026

Bitcoin ETF’s kopen zeven dagen op rij door

Het belangrijkste Bitcoin nieuws van deze week komt niet van de grafiek, maar van de fondsen. De Amerikaanse Bitcoin ETF’s kregen maandag $337 miljoen aan nieuw geld binnen. Dat was de zevende dag op rij met instroom. Bij elkaar gaat het om ruim $2,5 miljard in zeven handelsdagen.

Het beheerd vermogen van die fondsen liep daardoor op naar $98,5 miljard, tegen $78,7 miljard een week eerder. Een groot deel van die groei komt overigens van de hogere Bitcoin koers zelf, niet alleen van nieuw geld.

Dat verschil is belangrijk. De eerste sprong boven de $69.000 kwam vooral door handelaren die hun weddenschap tegen Bitcoin moesten sluiten. Zulke gedwongen aankopen houden nooit lang aan. Zeven dagen instroom via ETF’s laten zien dat er ook gewone kopers achter de Bitcoin rally zitten.

BlackRock was maandag opnieuw de grootste koper met $208,9 miljoen, goed voor ruim 60 procent van de totale instroom. Het iShares Bitcoin Trust van de vermogensbeheerder had op 24 augustus $60,3 miljard onder beheer. Fidelity haalde $104,6 miljoen op. Ook de fondsen voor Ethereum, Solana en XRP kregen geld binnen.

Wat gaat Bitcoin doen? Dit zijn de niveaus die tellen

Analisten kijken nu vooral naar twee grenzen. Naar boven ligt de eerste hobbel rond $85.000. Ryan Lee, hoofdanalist bij Bitget Research, verwacht dat Bitcoin richting $82.000 tot $87.000 kan als de koers zich boven de $80.000 weet vast te houden. Lukt dat niet, dan ziet hij winstnemingen tussen $75.000 en $76.000.

Samir Kerbage, hoofd beleggingen bij Hashdex, wijst op iets opvallends in de grafiek. “Het gebied tussen $80.000 en $90.000 kent heel weinig historisch volume, en de koers beweegt meestal snel door dunne zones heen”, zegt hij. Breekt Bitcoin door de $83.000, dan komt $100.000 volgens hem in beeld.

Toch is niet iedereen om. Min Jung van Presto Research noemt het te vroeg om van een echte bullmarkt te spreken. Volgens de analist lijkt de sprong boven de $80.000 vooral op een inhaalslag, waarbij beleggers achter de beweging aan lopen.

Voorlopig hangt veel af van de ETF-cijfers van deze week. Houdt de instroom aan, dan krijgt Bitcoin een nieuwe kans op de $85.000. Droogt het geld op en zakt de koers onder de $76.000, dan is de rally waarschijnlijk uitgewerkt en volgt een rustiger fase. De Bitcoin koers verwachting blijft daarmee sterk afhankelijk van wat de grote fondsen de komende dagen doen.