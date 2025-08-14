De bekende crypto analist Miles Deutscher noemt Chainlink (LINK) “de meest voor de hand liggende large-cap play van deze cyclus”, maar verwacht dat veel traders het alsnog zullen missen. Volgens hem sluit deze bull run perfect aan op Chainlink’s kernverhaal: het faciliteren van institutionele adoptie, de groei van real-world assets (RWA’s) en de explosie van stablecoins en tokenization. Wat beweert deze crypto expert nog meer over de Chainlink verwachting?

RWA’s en institutionele adoptie

De RWA markt is in slechts twee jaar tijd gegroeid van circa $1 miljard naar meer dan $13 miljard aan TVL, een stijging van 13x. Institutionele spelers zoals BlackRock zetten volop in op tokenization, terwijl bedrijven als Stripe (met Tempo) en Circle (met ARC) hun eigen blockchains ontwikkelen. In deze verdeelde multi-chain wereld is er behoefte aan een “universele vertaler”, en Chainlink vervult die rol met 84% marktaandeel in de oracle markt van Ethereum.

$LINK might be the most obvious large-cap play for this cycle (yet most people will miss it). It’s the #1 winner from the institutionalisation of crypto and the explosive growth of stablecoins, tokenisation, and RWAs. 🧵: Why I’m betting big on $LINK – the full thesis.👇 — Miles Deutscher (@milesdeutscher) August 13, 2025

Elke tokenized asset, van aandelen tot vastgoed, heeft een betrouwbare prijs nodig. Chainlink is daarmee volgens Deutscher de ‘pick-and-shovel’ van een mogelijke multitriljoen dollar industrie.

Meer waarde dan XRP?

Hoewel XRP vaak wordt gezien als dé coin voor institutioneel gebruik, wijst Deutscher op de cijfers: XRPL DeFi TVL bedraagt ongeveer $85 miljoen, terwijl Chainlink meer dan $84,6 miljard aan waarde beveiligt. Dat is ruim 1000x meer, maar de market cap van XRP is toch zo’n 12x groter dan die van LINK. Volgens Deutscher biedt LINK daardoor betere waarde tegen de huidige koers.

For years, many believed that XRP was destined for institutional adoption. I would argue that LINK, in many ways, has more traction in this sphere than XRP – and is a more logical bet (given the valuation), to capture upside to this narrative. — Miles Deutscher (@milesdeutscher) August 13, 2025

Bovendien is Chainlink al geïntegreerd door grote namen als SWIFT, DTCC, Euroclear, JPMorgan en MasterCard, iets wat maar weinig andere crypto bedrijven kunnen zeggen.

Tokenomics en koersverwachting

Chainlink verdient aan on-chain fees en institutionele deals. Alle inkomsten (ook die van private corporate chains) worden automatisch in de open markt omgezet naar LINK en toegevoegd aan de strategische reserve. Staking met een yield van ≈4,32% zorgt voor extra vraag en haalt tokens uit circulatie, waardoor adoptie direct wordt omgezet in koopdruk.

Technisch gezien heeft LINK recent de belangrijke weerstand rond $20 doorbroken. Deutscher ziet dit als een signaal voor verdere stijgingen en heeft zijn positie uitgebreid, met het oog op een scenario waarin de coin veel verder kan stijgen dan de huidige koers.

Traders die nu in volle afwachting zijn van de volgende crypto die gaat stijgen, kunnen ook terecht bij lonende presales. Deze projecten bieden vaak exclusieve voordelen en beloningen voor vroege investeerders. Crypto fanaten weten hoe belangrijk het is om een goede wallet te hebben, daarom is Best Wallet samen met de Best Wallet Token ($BEST) een geweldige keuze.

Best Wallet Token ($BEST)

Best Wallet en de $BEST token zetten een nieuwe standaard in de cryptowereld door ongeëvenaarde veiligheid te combineren met gebruiksgemak en community kracht. Dankzij de integratie van Fireblocks MPC-CMP biedt Best Wallet een beveiligingsniveau dat tot nu toe ongekend is in crypto wallets. Vanaf de eerste dag krijgen $BEST houders exclusieve voordelen, zoals lagere transactiekosten, hogere staking beloningen en vroege toegang tot veelbelovende projecten via de Early Access BW Exclusive Stages.

De lancering van $BEST begint met een exclusieve private sale binnen de Best Wallet app. Dit betekent dat loyale communityleden als eerste hun tokens kunnen kopen tegen de laagste prijs. De innovatieve Upcoming Tokens functie maakt het mogelijk om presale tokens rechtstreeks in de app te kopen en te beheren, zonder risico’s van externe koppelingen. Dit versterkt niet alleen de veiligheid, maar ook het gemak voor gebruikers.

Met een sterke focus op groei en toegankelijkheid positioneert Best Wallet zich om tegen 2026 een dominante speler te zijn in de markt van crypto wallets. Sluit je aan bij de beweging, ontdek de kracht van $BEST, en wordt onderdeel van een community die samen de toekomst van digitale assets vormgeeft.

Nu naar de Best Wallet Token presale