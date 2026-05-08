De Pi Network koers handelt vrijdag onder $0,18 en kleurt voor de derde dag rood. Dat gebeurt terwijl oprichters Chengdiao Fan en Nicolas Kokkalis deze week optraden op Consensus 2026 in Miami. Het crypto nieuws roept de vraag op: kan Protocol 23 op 11 mei de bears nog stoppen?

PI Crypto daling vandaag

De Pi Network koers noteert rond $0,176 en verloor in 24 uur bijna 3%. Het is de derde rode dag op rij. De RSI staat op 39, wat betekent dat bears stevig in controle zijn van de markt.

Steun ligt rond $0,175. Breekt die, dan dreigt een diepere crypto crash richting $0,16 of zelfs $0,125. De weerstand bij $0,20 lijkt voorlopig ver weg. Wie zoekt naar opkomende crypto, ziet bij PI vooral hype maar weinig momentum.

Unlock-druk en crypto verwachting voor mei

De grootste reden voor de daling is de unlock. In mei komen 184,5 miljoen PI tokens vrij volgens de officiële uitgifte-kalender. Dat is ongeveer 4,6 miljoen tokens per dag die op de markt belanden.

Vroege miners kunnen hun nieuwe crypto tokens nu verkopen, en dat drukt de prijs. Voor wie zich afvraagt welke crypto kopen verstandig is, laten andere altcoins op dit moment minder verkoopdruk zien dan Pi.

The Pi Mainnet is upgrading to Protocol 23 – Deadline: May 15. All Mainnet nodes are required to complete this step before the deadline to remain connected to the network. This upgrade takes longer to complete, so plan accordingly. Details here: https://t.co/9VehO7hhj1 — Pi Network (@PiCoreTeam) May 2, 2026

Protocol 23 als crypto koers katalysator

Op 11 mei gaat Protocol 23 live. Dit is de grootste upgrade ooit van Pi en brengt voor het eerst smart contracts naar het netwerk. Pioneers krijgen toegang tot DeFi apps en een eigen Pi DEX.

Wat kan de upgrade brengen voor de crypto koers van PI?

DeFi-functies waardoor PI eindelijk staking en lending krijgt

Een eigen DEX die handel binnen het netwerk mogelijk maakt

Toegang tot dApps die voor echte utility kunnen zorgen

Veel beleggers hopen op een rally. Toch waarschuwen analisten dat de unlock-druk de positieve impact kan wegdrukken. Een betrouwbare crypto wallet blijft essentieel als je PI veilig wilt bewaren tot na de upgrade.

Consensus 2026: het crypto nieuws dat retail negeert

Op 6 en 7 mei spraken Fan en Kokkalis op Consensus 2026 in Miami. Fan ging in op AI en menselijke identiteit. Kokkalis presenteerde op een panel hoe blockchain bots van mensen kan onderscheiden in een AI tijdperk.

Pi is tackling one of the most urgent problems in the AI era: proving real human identity online. Pi Founder Nicolas Kokkalis will speak on a panel at Consensus 2026 on Thursday, May 7, from 10:15-10:45 AM EDT at the Convergence Stage. The session, “How to Prove You're Human in… pic.twitter.com/8ms3pmQRyk — Pi Network (@PiCoreTeam) April 21, 2026

Toch blijft de retail interesse achter. Google Trends laat dalende zoekvolumes zien voor termen als “welke crypto kopen” en “waarom daalt crypto vandaag” rond Pi. Het AI verhaal landt sterk bij analisten, maar zwak bij gewone handelaren. Zonder retail vraag is een opkomende crypto rally lastig vol te houden.

Wat staat de Pi Network koers nu te wachten?

De komende week is cruciaal voor Pi Network. Protocol 23 kan op 11 mei voor een korte rally zorgen, maar zonder echte vraag drukt de unlock van 4,6 miljoen tokens per dag de crypto koers verder omlaag. De crypto crash van deze week toont dat enkel goed crypto nieuws niet genoeg is.

Houd de steun bij $0,175 in de gaten. Breekt die, dan kan een diepere daling volgen. Wie waarom daalt crypto vandaag echt wil begrijpen, moet vooral kijken naar tokenomics en niet naar conferenties. Voor nieuwe crypto met wél momentum blijven andere markten op dit moment interessanter.