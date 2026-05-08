Grote XRP holders sturen nauwelijks nog tokens naar Binance. Volgens data van CryptoQuant en analist Arab Chain zakte de 30-daagse instroom van 2,6 miljard XRP in maart naar slechts 736 miljoen. Een daling van 72% en de laagste stand in ruim vier jaar tijd. Wat betekent dit Ripple nieuws voor de XRP koers?

XRP whales drukken verkoopknop bijna niet meer in

De cijfers achter dit Ripple nieuws spreken boekdelen. Begin maart stuurden de XRP whales nog 2,6 miljard XRP naar Binance over een periode van 30 dagen. Die teller staat nu op ongeveer 736 miljoen. Een afname van 72%.

Het gaat hier om de zogenaamde 30-daagse cumulatieve whale instroom. Dat is een bekende graadmeter voor verkoopdruk op de XRP koers. Wanneer grote spelers tokens naar een exchange sturen, willen ze meestal verkopen. Daalt die stroom hard? Dan droogt de verkoopdruk op.

Volgens CryptoQuant analist Arab Chain wijst de daling op twee mogelijke scenario’s:

Verminderde verkoopdruk: XRP whales houden hun tokens liever in koude wallets dan dat ze nu cashen.

XRP whales houden hun tokens liever in koude wallets dan dat ze nu cashen. Afwachten: grote investeerders kijken eerst de kat uit de boom voordat ze hun positie aanpassen.

Historische parallel: blauwdruk voor nieuwe XRP rally?

De vorige keer dat het zo stil was rondom XRP whales, was in november 2021. Voor wie het zich nog kan herinneren: kort daarna brak de munt uit voor een stevige XRP rally. Veel handelaren zien dat als blauwdruk en stellen zich de vraag wat gaat Ripple doen deze keer?

Toch is voorzichtigheid op zijn plaats. Geen enkel patroon herhaalt zich exact. Wel laten andere on-chain signalen iets soortgelijks zien. Zo steeg het aantal portemonnees met meer dan 1 miljoen XRP dit jaar met 42 stuks. Volgens onze gids over welke crypto gaat stijgen is dat vaak een vroeg accumulatie signaal.

Dat een crypto whale rustig blijft zitten, is meestal goed nieuws voor de XRP koers op de korte termijn.

Ripple stijgt op rug van ETF instroom van $28 miljoen

Naast de stille whales is er nog een rugwind die zorgt dat Ripple stijgt. Sinds begin mei 2026 verzamelden de Amerikaanse XRP ETF’s ongeveer $28 miljoen aan nieuwe instroom. De totale beheerde activa staan inmiddels rond $1,43 miljard volgens SoSoValue.

Die extra vraag helpt mee om de XRP koers stabiel te houden tussen $1,40 en $1,42. Geen knaller, maar wel een sterk fundament. Wie nu overweegt XRP kopen, vraagt zich vaak af hoeveel kan Ripple waard worden als deze trend doorzet.

Of dit echt uitmondt in een grote XRP rally? Dat hangt af van de vraag of de XRP whales hun lage instroom volhouden én of de ETF vraag doorzet. Of Ripple stijgt op de middellange termijn, hangt dus af van twee draadjes die samen moeten blijven trekken. Voor meer marktcontext lees je onze XRP verwachting gids.

