Wat brengt de Cardano van Rossem hard fork?

Op 5 mei zette Intersect, de organisatie achter de Cardano governance, de upgrade live op het Preview testnet. Vandaag staat de governance stemming om 00:00 UTC. Voor ratificatie moet minstens 85% van de stake pools de nieuwe Node 11.0.1 draaien.

De fork voert protocol versie 11 in. Hij verbetert de prestatie van Plutus smart contracts, maakt het ledger consistenter en verhoogt de netwerkveiligheid. De upgrade is genoemd naar Max van Rossem, een geliefd Cardano community lid. Voor ADA holders is dit een belangrijk Cardano nieuws moment.

Hoskinson prijst Monero – waarom stijgt Cardano sentiment?

Cardano oprichter Charles Hoskinson zette op 7 mei het sentiment extra in beweging. Hij prees op X de nieuwe Monero FCMP++ stressnet als “huge”. Volgens hem is het een gigantische sprong voor privacy in de blockchain wereld.

Hij hintte ook op samenwerking met Monero rond post-quantum cryptografie. Dat zou Cardano klaarmaken voor de dreiging van quantumcomputers. Volgens analisten is dit één reden waarom Cardano sentiment de laatste dagen oppikt.

This is a massive deal. It's a huge upgrade to Monero and I'm proud of the team for relentlessly building for all these years towards it https://t.co/3O8rpN0sNJ — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 6, 2026

Cardano koers verwachting na de upgrade

ADA staat momenteel rond $0,25, ver onder de top van de vorige cyclus. Voor een echte Cardano rally moet de koers eerst boven $0,30 sluiten. Dan komt $0,45 als volgende doel binnen handbereik.

Cardano (ADA) 24u 7d 30d 1j All Time

Veel traders die Cardano kopen wachten op deze upgrade als concrete trigger. Wat gaat Cardano doen na een vlotte mainnet uitvoer? Een succesvolle hard fork kan het vertrouwen herstellen en kapitaal terug naar het netwerk trekken. Een actuele Cardano koers verwachting hangt sterk af van de eerste reactie na de fork.

ETF spoor en wat gaat Cardano doen daarna?

Een tweede aanjager voor de Cardano koers ligt buiten de tech zelf. Vanaf 9 augustus 2026 opent het venster voor een spot ADA ETF in de Verenigde Staten. De CME futures hebben dan zes maanden gedraaid, wat een verplichte stap is voor goedkeuring.

Wie nieuw is in de markt kan eerst kijken naar welke crypto kopen verstandig is in deze fase. Cardano kopen wordt extra interessant als de hard fork én ETF tijdlijn samenvallen. Dan kan de vraag waarom stijgt Cardano deze zomer makkelijker beantwoord worden.

Cardano rally in zicht voor ADA holders?

De van Rossem fork is een belangrijke piek in een drukke maand voor Cardano. Het netwerk krijgt betere prestaties en sterkere governance. Samen met Hoskinson’s quantum signaal en de ETF tijdlijn ontstaat duidelijk momentum.

Of de Cardano rally echt doorzet hangt af van het tempo van de SPO upgrade en de bredere altcoin markt. Hou de ADA koers, het volume en de governance updates de komende dagen scherp in de gaten.