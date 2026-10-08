Robinhood heeft voor $25 miljoen bitcoin gekocht voor de eigen bedrijfsbalans, meldt NewsBTC. Het gaat volgens de publicatie om de eerste propriëtaire BTC-positie van het bedrijf, afzonderlijk van crypto die Robinhood voor klanten aanhoudt. Tegenover een marktwaarde van ongeveer $100 miljard is de aankoop beperkt; de strategische betekenis weegt daardoor zwaarder dan de directe impact op de balans.

Robinhood houdt voor het eerst eigen bitcoin aan

Johann Kerbrat, Senior Vice President en General Manager of Crypto and International bij Robinhood, bevestigde de aankoop. De bitcoin behoort aan het bedrijf zelf toe en moet dus worden onderscheiden van digitale activa die Robinhood namens klanten bewaart. Dat verschil is belangrijk: het gaat niet alleen om toegang tot een product, maar om blootstelling met eigen bedrijfskapitaal.

Robinhood heeft klanten al jarenlang toegang gegeven tot crypto. De onderneming breidt haar activiteiten volgens NewsBTC bovendien uit met crypto-producten, internationale diensten en blockchaininfrastructuur. De aankoop past daarmee in een bredere crypto-activiteit, maar de beschikbare informatie maakt niet duidelijk dat Robinhood een omvangrijk treasurybeleid invoert.

Er is geen exact aantal bitcoin bekendgemaakt. De gemelde waarde van $25 miljoen is daarom het concrete cijfer; een omzetting naar BTC zou afhangen van de prijs op het moment van aankoop en mag niet als bevestigd aantal worden gelezen. Ook is er geen aanwijzing voor een vast schema van terugkerende aankopen.

Een strategisch signaal, geen grote treasurypositie

De stap verschuift Robinhood van uitsluitend crypto aanbieden aan klanten naar ook zelf bitcoin op de bedrijfsbalans houden. Dat maakt de aankoop relevant voor beleggers die volgen hoe beursgenoteerde ondernemingen hun verhouding tot digitale activa ontwikkelen. De omvang blijft echter klein ten opzichte van de ongeveer $100 miljard marktwaarde die NewsBTC noemt.

Bitcoin munten

Robinhood positioneert zich hiermee niet als een onderneming waarvan de balans door bitcoin wordt gedomineerd. De primaire berichtgeving beschrijft de positie juist als bescheiden en strategisch: de aankoop brengt het bedrijf dichter bij het activum en het ecosysteem rond de producten die het aanbiedt. Dat is iets anders dan bitcoin als dominante bestemming voor bedrijfskapitaal behandelen.

Ook binnen de bredere sector is het onderscheid tussen klantblootstelling en eigen bezit wezenlijk. Een handelsplatform kan aanzienlijke crypto-activiteiten hebben zonder zelf dezelfde activa voor de eigen rekening aan te houden. Robinhoods aankoop maakt die stap expliciet, maar biedt op zichzelf geen bewijs dat andere financiële instellingen hetzelfde beleid zullen volgen.

Wat beleggers uit de aankoop kunnen afleiden

Voor beleggers is de kern de combinatie van $25 miljoen aan eigen bitcoin en een marktwaarde van ongeveer $100 miljard. Volgens de berichtgeving is het bedrag te klein om Robinhoods financiële positie materieel te veranderen. De betekenis ligt vooral in de keuze om naast klantgerichte crypto-activiteiten ook eigen kapitaal aan bitcoin bloot te stellen.

De volgende vraag is of dit een eenmalige allocatie blijft of later onderdeel wordt van een bredere aanpak. Daarover is geen beleid bevestigd. Zonder een bekendgemaakt BTC-aantal, boekhoudkundige toelichting of aankondiging van nieuwe aankopen blijft de positie voorlopig een beperkte balansstap en een adoptiesignaal, geen onderbouwde aanwijzing voor een doorlopende treasurystrategie.