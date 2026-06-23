De Solana koers staat rond de 74 dollar en zit vlak bij het laagste niveau in jaren. Toch draait het netwerk records in tokenized aandelen. Dat het laatste Solana nieuws zo tegenstrijdig is, roept vragen op over de richting van SOL.

Solana koers blijft achter ondanks tokenisatie-record

Solana is de baas in tokenized aandelen. Bijna alle handel in deze digitale versies van echte aandelen loopt via decentrale exchanges op Solana. Op een dag werd er voor ruim 200 miljoen dollar verhandeld, goed voor zo’n 99 procent van de hele markt. Op een gewone dag is dat vaak maar 20 tot 60 miljoen dollar.

Volgens de officiele cijfers van Solana groeit dit deel van het netwerk hard. Grote bedrijven zetten steeds vaker aandelen op de blockchain. Maar het rare is: die drukte zie je niet terug in de prijs.

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Verkoopdruk: 600.000 SOL stroomt naar exchanges

Een belangrijke reden is de verkoopdruk. Beleggers stuurden zo’n 600.000 SOL naar exchanges. Munten naar een exchange sturen betekent vaak dat mensen willen verkopen. Dat drukt de prijs naar beneden en zet de Solana verwachting op korte termijn onder druk.

Ook de techniek wijst op zwakte. De maandelijkse RSI, een meter die laat zien hoe sterk een koers is, staat op 41,84. Dat is het laagste punt ooit voor SOL, lager nog dan tijdens de crash van 2022. De munt staat nu ongeveer 45 procent lager dan een jaar geleden.

Wat houdt de koers tegen? De belangrijkste punten op een rij:

Verkoopdruk: veel SOL verhuist naar exchanges, klaar om verkocht te worden.

veel SOL verhuist naar exchanges, klaar om verkocht te worden. Zwakke techniek: de RSI staat op een meerjarig dieptepunt.

de RSI staat op een meerjarig dieptepunt. Afwachtende markt: beleggers wachten op een duidelijk signaal voordat ze terug instappen.

Wat gaat Solana doen na de Alpenglow-upgrade?

Het belangrijkste lichtpunt is de Alpenglow-upgrade, gepland voor het derde kwartaal van 2026. Dit is de grootste verandering in de geschiedenis van Solana. De upgrade vervangt de oude motor van het netwerk en maakt transacties bijna direct: van ongeveer 12,8 seconden naar zo’n 150 milliseconden.

Daarnaast is er goed nieuws rond een Solana ETF. Vermogensbeheerder Morgan Stanley diende een aanvraag in voor een eigen Solana ETF. Zo’n product brengt SOL bij een groot publiek van nieuwe beleggers, wat op termijn voor extra vraag kan zorgen.

“De cijfers van het netwerk en de koers lopen nu uit elkaar,” zegt het analyseteam van Coinspeaker. “Als de Alpenglow-upgrade soepel verloopt, kan dat het keerpunt zijn dat beleggers zoeken.”

Solana voorspelling: kan SOL terug boven $100?

Op dit moment trekt het sterke netwerk de koers nog niet omhoog. De grote vraag is of de verkoopdruk afneemt en of de Alpenglow-upgrade op tijd komt. Lukt dat, dan kan de stemming snel omslaan.

Wie overweegt om Solana te kopen, houdt het beste de verkoopdruk en de upgrade in de gaten. Tot die tijd blijft de Solana koers gevoelig voor schommelingen, met de grens van 100 dollar als belangrijk doel om naar te kijken.