Het officiële Solana account plaatste op 15 april een kort bericht op X met enkel het woord “XRP” en een animatie van het Solana logo. De post ging viral met miljoenen views binnen enkele uren. De XRP community ziet het als een teken van een aankomende samenwerking, terwijl sceptici denken aan slimme marketing.

Mysterieuze Solana post schudt XRP koers wakker

De eerste post was pas het begin. Solana volgde op met een kasteel-illustratie waarin SOL bovenaan stond, met Bitcoin en XRP op aparte torens. De caption: “time to flip the switch”. Daarbij tagde het account zelfs David Schwartz, de CTO van Ripple. Ook een post met het getal “589” verscheen, een bekende meme binnen de XRP community over een mythisch koersdoel.

De posts trokken samen meer dan 6 miljoen views. Toch blijft het opvallend dat de koersen amper bewegen op dit soort berichten. XRP noteert op het moment van schrijven rond de $1,38, terwijl Solana op $85,48 staat. Beide coins hebben zes maanden op rij verliezen geboekt.

Wel zijn er concrete bouwstenen onder de speculatie. Hex Trust kondigde eerder plannen aan om wrapped XRP uit te geven op meerdere chains, waaronder Solana. Ook heeft Ripple op het Solana Breakpoint event zijn multichain visie gepresenteerd via wXRP. Of een daadwerkelijke samenwerking volgt is echter onduidelijk.

Wat gaat Ripple doen? Ripple nieuws stapelt zich op

Naast de Solana posts zijn er meer katalysatoren voor de XRP koers verwachting. De SEC houdt vandaag een roundtable over crypto marktstructuur. Daarnaast mikt de Senate Banking Committee op een markup van de CLARITY Act eind april. Volgens onderzoek van CoinShares kreeg XRP deze week $119,6 miljoen aan institutionele instroom.

Belangrijke punten voor de XRP rally:

Zeven spot XRP ETF’s met samen ongeveer $1 miljard AUM

SEC roundtable op 16 april over digitale activa

CLARITY Act markup verwacht eind april

Rakuten Wallet voegt XRP toe voor 44 miljoen Japanse gebruikers

Solana koers onder druk ondanks sterke fundamenten

Voor de Solana koers ligt het verhaal anders. De Firedancer upgrade heeft voor ongekende netwerkstabiliteit gezorgd, en de Solana spot ETF’s hebben ook meer dan $1 miljard aan activa bereikt. Forward Industries bouwde daarnaast een treasury op van meer dan 6,9 miljoen SOL.

Toch staat SOL zwaar onder druk. De coin is ruim 70% gedaald vanaf de all-time high van $293,31. Technisch gezien zit Solana in een oversold zone, maar zonder duidelijke katalysator blijft de opwaartse druk beperkt.

ChatGPT verwachting: welke coin stijgt harder?

De vraag die handelaren nu bezighoudt is simpel: welke coin heeft het meeste opwaartse potentieel op korte termijn? Op basis van fundamenten, technische analyse en nieuwsstroom wijst ChatGPT naar XRP als kortetermijnwinnaar.

De redenering: XRP heeft concrete regelgevende katalysatoren binnen twee weken. De CLARITY Act markup en de SEC roundtable kunnen de koers direct boven de $1,45 weerstand duwen. Dat opent ruimte naar $1,60. Bij een positieve uitkomst schatten analisten de mogelijke ETF instroom op $4 tot $8 miljard bovenop de huidige $1,2 miljard.

Solana mist zulke directe katalysatoren. De Firedancer upgrade en ETF instromen werken op langere termijn, maar voor een explosieve stijging op korte termijn is meer nodig. De Solana posts over XRP leveren vooral aandacht op, geen fundamentele waarde.

Wat gaat Ripple doen na deze week?

Beide coins staan op een cruciaal punt. XRP heeft de beste kaarten voor een korte termijn rally richting $1,60 als de CLARITY Act doorgang vindt. Solana heeft sterkere langere termijn fundamenten, maar mist momentum. Voor wie breder wil kijken zijn er ook interessante kansen bij andere beste altcoins in deze marktfase.

Houd komende dagen de Senate Banking Committee en David Schwartz in de gaten. Een officieel antwoord van Ripple op de Solana posts kan de speculatie flink aanwakkeren. Tot die tijd blijft het een spel van geduld, met XRP als waarschijnlijke leider op korte termijn.