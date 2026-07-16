De Solana koers blijft boven $77 na twee meevallers. Het Japanse financiële concern SBI bouwt een on-chain markt op Solana, en Morgan Stanley vernieuwde zijn aanvraag voor een Solana ETF met een lage fee van 0,14 procent.

Solana nieuws uit Japan: SBI bouwt on-chain markt

Het grootste Solana nieuws komt deze week uit Japan. SBI Holdings werkt samen met de Solana Foundation aan een on-chain financiële markt. Hun gezamenlijke bedrijf SBI R3 Japan gaat verder onder de naam SBI Solana Global, meldt SBI in een persbericht. Ook de grote bankgroep Sumitomo Mitsui doet mee als aandeelhouder.

De nieuwe venture richt zich op stablecoins zoals de Japanse yen munt JPYSC en op tokenized real world assets (RWA’s). Denk aan bedrijfsobligaties, fondsen en vastgoed die als digitale tokens op Solana komen te staan. Daarnaast bouwt SBI aan betaalinfrastructuur voor AI agents.

Op 15 juli volgde meteen de eerste grote stap. SBI lanceerde samen met DigiFT het fonds JX, het eerste Japanse aandelenfonds dat volledig on-chain draait.

BREAKING: SBI Global Asset Management and DigiFT have launched JX on Solana. For the first time, a Japanese asset manager's equity strategy is live onchain. Tokenized RWAs grew from $5.9B to $21.9B last year, and Japan just joined in. pic.twitter.com/TuCkGZ3AP1 — Solana (@solana) July 15, 2026

Morgan Stanley vernieuwt Solana ETF aanvraag met staking

Ook uit de Verenigde Staten kwam goed nieuws. Morgan Stanley diende deze week een vernieuwde aanvraag in voor zijn Solana ETF bij toezichthouder SEC. Het fonds krijgt de ticker MSOL en moet op de beurs NYSE Arca komen.

Opvallend is de scherpe fee van 0,14 procent. Daarmee duikt Morgan Stanley onder alle Amerikaanse concurrenten. Coinbase bewaart de munten en regelt ook het staken. De Solana ETF mag tot 100 procent van zijn SOL staken, waarbij 95 procent van de beloningen naar het fonds gaat. Zo profiteren beleggers mee zonder zelf via een crypto broker munten te kopen.

Wat gaat Solana doen? Koers stuit op weerstand

De Solana koers reageerde positief en houdt stand boven $77.

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Toch is de munt er nog niet. Boven de huidige prijs ligt een stevige weerstandszone tussen $79 en $85. Pas als de koers daar doorheen breekt, komt de weg naar $100 in beeld. Aan de onderkant moet de steun tussen $74 en $75 blijven staan, anders dreigt een terugval richting $68. De Solana verwachting voor de rest van het jaar hangt daarom sterk af van deze zone.

Wat gaat Solana doen op korte termijn? Ons analistenteam ziet het zo: “De vraag vanuit grote partijen groeit, maar de koers moet eerst overtuigend door $85 breken. Lukt dat, dan wordt $100 het volgende doel.” Een Solana voorspelling blijft altijd een scenario en geen zekerheid, maar het institutionele nieuws geeft de bulls in elk geval munitie.

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Voor wie gelooft in de Solana voorspelling van analisten richting $100, kan de huidige zone rond $77 een instapmoment zijn. Handelen blijft wel altijd risicovol: doe eigen onderzoek en investeer alleen geld dat je kunt missen.

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