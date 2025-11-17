Coinspeaker

Analistas apontam rali para o DOGE — MAXI pode entregar ganhos ainda maiores?

Enquanto analistas projetam um possível rali para o DOGE, o Maxi Doge ganha destaque com narrativa agressiva.

Atualizado em 4 mins read
Resumo da notícia

  • Analistas veem DOGE perto de um rompimento após longa consolidação.
  • Maxi Doge já arrecadou US$ 4 milhões em pré-venda.
  • Influenciadores citam MAXI como possível 100x deste ciclo.
  • Investidores migram do DOGE para ganhos maiores no MAXI.

O Dogecoin (DOGE) pode estar se preparando para um rompimento importante, pelo menos segundo os analistas técnicos que observam um padrão de alta se formando.

No entanto, enquanto o DOGE tenta reacender sua antiga chama, um novo concorrente emerge com uma proposta mais ousada, o Maxi Doge (MAXI). Aliás, ele acaba de ultrapassar US$ 4 milhões arrecadados em pré-venda.

Com estética agressiva, narrativa barulhenta e tokenomics orientado à especulação, o MAXI vem sendo chamado pelos influenciadores de ‘verdadeiro sucessor do Dogecoin’.

Aos olhos de muitos investidores, ele representa exatamente o que fez DOGE virar uma lenda, só que com ambição multiplicada.

O token custa US$ 0.0002685 nesta rodada da pré-venda, válida apenas por mais um dia antes do próximo aumento de preço.

Analistas veem rompimento próximo para DOGE

O Dogecoin vale atualmente US$ 0,1651, refletindo a fraqueza do mercado após o Bitcoin cair novamente abaixo de US$ 100.000.

O DOGE acumula queda de 19% nos últimos 30 dias e 58% no ano, mostrando a pressão macro que o setor de memecoins enfrenta. Ainda assim, analistas acreditam que o ciclo de baixa pode estar perto do fim.

O trader Aman compartilhou um gráfico mostrando um triângulo simétrico de alta, com o DOGE segurando uma linha de tendência ascendente. Caso rompa para cima, ele prevê alvo inicial entre US$ 0,20 e US$ 0,21.

Outro analista influente, Don, destacou algo ainda maior, um triângulo de vários anos, sugerindo que o DOGE está muito perto do fim de uma longa consolidação.

Em um rompimento de longo prazo, ele projeta alvos entre US$ 0,55 e US$ 0,60, com possibilidade real de atingir US$ 1.

O DOGE ainda tem seu ATH em US$ 0,7316, registrado em 2021. Assim, mesmo um movimento até US$ 1 representaria um ganho de aproximadamente 6x.

É justamente esse ‘espírito perdido’ que muitos acreditam estar reaparecendo no Maxi Doge.

O hype das memecoins não está em 6x, mas em 100x ou até 1.000x

O Dogecoin mostrou ao mundo em 2021 que uma criptomoeda criada como piada pode gerar bilhões e formar uma comunidade global.

Porém, quatro anos depois, o cenário é outro. O DOGE virou um ativo ‘institucionalizado’, com seu próprio ETF e adoção por grandes empresas, assim, deixou de ser o terreno fértil para ganhos extremos.

Para investidores que buscam o típico ‘meme upside’, o DOGE se tornou um gigante pesado demais.

É aí que entra o Maxi Doge (MAXI), uma versão ‘turbinada’, exagerada e explicitamente criada para dominar o mercado de memecoins com força bruta, marketing agressivo e narrativa viral.

Aliás, influenciadores como Crypto Tech Gaming e Alessandro De Crypto já destacaram o MAXI como ‘o próximo DOGE’ e até ‘um potencial 100x’.

Com US$ 4 milhões levantados ainda na pré-venda, o MAXI demonstra tração muito antes da listagem.

Por que Maxi Doge está chamando tanto a atenção?

  1. Narrativa forte e identidade exagerada: O mascotão musculoso e a estética de ‘meme agressivo’ criam uma identidade que se destaca imediatamente. É feito para ser viral.
  2. Tokenomics pensada para hype: A alocação de 65% do fornecimento para marketing cria espaço para ciclos de alta impulsionados por crescimento orgânico e campanhas massivas.
  3. Influencers aderindo cedo: Nomes como JRCRYPTEX e Crypto Series já colocaram o MAXI no radar como um dos tokens mais promissores do ciclo.
  4. Potencial multiplicador acima do DOGE: Enquanto DOGE pode subir 5x ou 6x, o MAXI mira 100x a 1.000x, seguindo o modelo clássico das memecoins de alto risco e alto retorno.

Como participar da pré-venda do Maxi Doge

Os investidores podem comprar MAXI diretamente no site oficial usando ETH, BNB, USDT, USDC ou até cartão de crédito.

A Best Wallet, uma das carteiras cripto mais recomendadas, facilita a compra, exibe o token e permite acompanhar a evolução da pré-venda.

Além disso, tokens adquiridos já podem ser colocados em staking, com rendimento variável de 77% de APY.

O contrato inteligente do projeto também foi auditado pela Coinsult e pela SolidProof, aumentando a confiança entre investidores.

Por fim, o DOGE pode, sim, ter um rompimento em breve, mas sua fase de ganhos explosivos parece ter ficado no passado.

Portanto, para quem busca o verdadeiro protagonismo da nova geração de memecoins, o Maxi Doge aparece como o nome mais citado e o que apresenta maior apelo especulativo neste ciclo.

Acesse a página do Maxi Doge

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Comunicados de Imprensa
