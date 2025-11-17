Resumo da notícia

O Dogecoin (DOGE) pode estar se preparando para um rompimento importante, pelo menos segundo os analistas técnicos que observam um padrão de alta se formando.

No entanto, enquanto o DOGE tenta reacender sua antiga chama, um novo concorrente emerge com uma proposta mais ousada, o Maxi Doge (MAXI). Aliás, ele acaba de ultrapassar US$ 4 milhões arrecadados em pré-venda.

Com estética agressiva, narrativa barulhenta e tokenomics orientado à especulação, o MAXI vem sendo chamado pelos influenciadores de ‘verdadeiro sucessor do Dogecoin’.

Aos olhos de muitos investidores, ele representa exatamente o que fez DOGE virar uma lenda, só que com ambição multiplicada.

O token custa US$ 0.0002685 nesta rodada da pré-venda, válida apenas por mais um dia antes do próximo aumento de preço.

Analistas veem rompimento próximo para DOGE

O Dogecoin vale atualmente US$ 0,1651, refletindo a fraqueza do mercado após o Bitcoin cair novamente abaixo de US$ 100.000.

O DOGE acumula queda de 19% nos últimos 30 dias e 58% no ano, mostrando a pressão macro que o setor de memecoins enfrenta. Ainda assim, analistas acreditam que o ciclo de baixa pode estar perto do fim.

O trader Aman compartilhou um gráfico mostrando um triângulo simétrico de alta, com o DOGE segurando uma linha de tendência ascendente. Caso rompa para cima, ele prevê alvo inicial entre US$ 0,20 e US$ 0,21.

Outro analista influente, Don, destacou algo ainda maior, um triângulo de vários anos, sugerindo que o DOGE está muito perto do fim de uma longa consolidação.

Em um rompimento de longo prazo, ele projeta alvos entre US$ 0,55 e US$ 0,60, com possibilidade real de atingir US$ 1.

O DOGE ainda tem seu ATH em US$ 0,7316, registrado em 2021. Assim, mesmo um movimento até US$ 1 representaria um ganho de aproximadamente 6x.

É justamente esse ‘espírito perdido’ que muitos acreditam estar reaparecendo no Maxi Doge.

O hype das memecoins não está em 6x, mas em 100x ou até 1.000x

O Dogecoin mostrou ao mundo em 2021 que uma criptomoeda criada como piada pode gerar bilhões e formar uma comunidade global.

Porém, quatro anos depois, o cenário é outro. O DOGE virou um ativo ‘institucionalizado’, com seu próprio ETF e adoção por grandes empresas, assim, deixou de ser o terreno fértil para ganhos extremos.

There’s now 155 crypto ETP filings tracking 35 different digital assets. Could easily end up seeing over 200 hit mkt in next 12mo. Total land rush. Here’s the list by coin, amazing work from @JSeyff pic.twitter.com/dKyiySxn0H — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 21, 2025

Para investidores que buscam o típico ‘meme upside’, o DOGE se tornou um gigante pesado demais.

É aí que entra o Maxi Doge (MAXI), uma versão ‘turbinada’, exagerada e explicitamente criada para dominar o mercado de memecoins com força bruta, marketing agressivo e narrativa viral.

Aliás, influenciadores como Crypto Tech Gaming e Alessandro De Crypto já destacaram o MAXI como ‘o próximo DOGE’ e até ‘um potencial 100x’.

Com US$ 4 milhões levantados ainda na pré-venda, o MAXI demonstra tração muito antes da listagem.

Por que Maxi Doge está chamando tanto a atenção?

Narrativa forte e identidade exagerada: O mascotão musculoso e a estética de ‘meme agressivo’ criam uma identidade que se destaca imediatamente. É feito para ser viral. Tokenomics pensada para hype: A alocação de 65% do fornecimento para marketing cria espaço para ciclos de alta impulsionados por crescimento orgânico e campanhas massivas. Influencers aderindo cedo: Nomes como JRCRYPTEX e Crypto Series já colocaram o MAXI no radar como um dos tokens mais promissores do ciclo. Potencial multiplicador acima do DOGE: Enquanto DOGE pode subir 5x ou 6x, o MAXI mira 100x a 1.000x, seguindo o modelo clássico das memecoins de alto risco e alto retorno.

Crypto is easy when you got the playbook.$MAXI about to take over. pic.twitter.com/0Oq3rXdi2D — MaxiDoge (@MaxiDoge_) November 11, 2025

Como participar da pré-venda do Maxi Doge

Os investidores podem comprar MAXI diretamente no site oficial usando ETH, BNB, USDT, USDC ou até cartão de crédito.

A Best Wallet, uma das carteiras cripto mais recomendadas, facilita a compra, exibe o token e permite acompanhar a evolução da pré-venda.

Além disso, tokens adquiridos já podem ser colocados em staking, com rendimento variável de 77% de APY.

O contrato inteligente do projeto também foi auditado pela Coinsult e pela SolidProof, aumentando a confiança entre investidores.

Por fim, o DOGE pode, sim, ter um rompimento em breve, mas sua fase de ganhos explosivos parece ter ficado no passado.

Portanto, para quem busca o verdadeiro protagonismo da nova geração de memecoins, o Maxi Doge aparece como o nome mais citado e o que apresenta maior apelo especulativo neste ciclo.

