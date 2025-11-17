CZ está de volta impulsionando memes como o Maxi Doge

Resumo da notícia

Gostando ou não, Changpeng Zhao, o ex-chefe da Binance e mais conhecido como ‘CZ’, voltou a impulsionar memecoins associadas à Binance.

Mas enquanto isso ocorre, um outro token parece pronto para explodir por mérito próprio — estamos falando do Maxi Doge (MAXI).

Esse cachorro hiper-musculoso late alto por um motivo. Ele foi criado para dominar um mercado onde atenção é a moeda suprema.

Com um ‘shape’ que deixaria até David Goggins com inveja, o Maxi não para. Ele treina mais, flexiona mais e garante, como já diria Fort Minor, que ‘todo mundo vai lembrar do seu nome’.

E enquanto os tweets de CZ continuam inflamando o cenário de memecoins da Binance, o Maxi Doge constrói seu próprio hype, músculo por músculo, meme por meme.

Atualmente, o MAXI está em pré-venda a US$ 0,0002685 por token, mas só até um novo aumento de preço.

CZ não consegue parar de impulsionar memecoins mesmo se tentar

CZ simplesmente não consegue escapar da horda de traders da Binance que tratam cada palavra dele como sagrada.

Afinal, sempre que o fundador, recentemente perdoado, menciona ‘meme’ no X, o universo das memecoins da Binance entra em frenesi.

O exemplo mais recente é o CZSTATUE, um token criado em homenagem a uma estátua real de 4,2 metros que está sendo construída em Washington, D.C. para homenagear CZ.

Mesmo com CZ avisando explicitamente para ninguém comprar, o token passou de um market cap de US$ 300 mil para mais de US$ 9 milhões em poucas horas, ou seja, um salto de 30x.

While I want to appreciate the gesture, the fact that there is a meme coin associated with this means the creator probably just wanted to make a quick buck off an interaction from me. This is something I don't appreciate. Don't buy the meme. I would also never accept a statue of… https://t.co/GLmBgxqP6C — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 29, 2025

A estátua, financiada por doadores anônimos, trará o icônico gesto dos ‘quatro dedos’ de CZ, referência à sua resolução de Ano-Novo de 2023, quando disse: ‘ignore o FUD’.

Coincidência ou não, outra memecoin inspirada nesse momento, o 4, atingiu US$ 300 milhões em valor de mercado após um tweet de CZ este mês.

Mas isso não é tudo, pois outros tokens inspirados em CZ também dispararam:

Binance Super Cycle (BSC): +24.135%;

Binance Life (客服小何): +54.000% em 24h.

Ou seja, CZ segue sendo rei do ecossistema de memecoins da Binance, quer queira, quer não.

E se existe um token pronto para surfar essa onda de euforia, é o Maxi Doge, que tenta unir os mesmos ‘irmãos de armas’ que impulsionaram outras memecoins ligadas a CZ.

Uma memecoin ‘raiz’ está aqui

No mundo das memecoins, autenticidade é tudo. E nada mata o hype mais rápido do que fingir ter utilidade demais. Basta lembrar da origem do Dogecoin, que não apresentou nenhum pitch de ‘revolução tecnológica’, apenas caos, humor e cultura da internet.

Memecoins vencem justamente porque ignoram as regras. E o Maxi Doge não só segue essa tradição, como a leva ao extremo.

Se o DOGE cutucou o Bitcoin com humor, o MAXI não está simplesmente zoando o DOGE, ele está lembrando ao mercado o que a energia memética realmente significa.

Esperar que o DOGE repita 2021? É como esperar ficar forte só por ter uma matrícula na academia.

Ou seja, você precisa agir antes de a maré virar. Na corrida por memecoins, quem entra cedo é pioneiro e quem chega tarde vira espectador. Com o MAXI ainda sendo o ‘underdog’, o potencial de valorização é explosivo.

Call me the MAXIBLE HULK. pic.twitter.com/GfpObOjNcM — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 22, 2025

O segredo da viralidade

Toda memecoin que explode compartilha um gatilho em comum, isto é, sua viralidade. E isso vem de comunidade, ou, como diz Murad Mahmudov, uma comunidade quase ‘cult’.

O Maxi Doge já tem essa tropa. Afinal, um exército de ‘bros’ trincados e convictos está dando all-in no projeto. Eles têm o mesmo tipo de fé que Elon Musk teve ao apostar tudo na Tesla enquanto chamavam isso de loucura.

O hype pode estar só começando. Afinal, um review do MAXI pelo influenciador Crypto Series já passou de 30 mil views, um sinal claro de que há uma faísca viral se formando.

Como participar da pré-venda do Maxi Doge

Para entrar na matilha, basta comprar MAXI no site da pré-venda. Você pode pagar com SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou cartão.

Aliás, tokens comprados na pré-venda podem ser imediatamente colocados em staking, com APY dinâmico de 80%.

O projeto recomenda a Best Wallet, considerada por muitos no mercado como a melhor carteira Web3 e Bitcoin.

Ao investir por meio da Best Wallet, o seu saldo em pré-venda aparece diretamente no app, e o resgate fica simples no lançamento. Além disso, os usuários têm acesso antecipado a novos tokens na aba Upcoming Tokens.

Aproveite e baixe a Best Wallet, que está disponível na Google Play e App Store. Também entre para a comunidade Maxi Doge no X e no Telegram e saiba sobre os novos desenvolvimentos.

Acesse o site do Maxi Doge

